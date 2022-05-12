РУС
Украинские воины уничтожили комплекс РЭБ "Леер-2" и командный пункт оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские воины нанесли огненное поражение по комплексу РЭБ "Леер-2" и командному пункту оккупантов в селе Высокополье Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Уничтожение российского мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы Леер-2, бронетехники и командного пункта оккупантов в Высокополье Херсонской области", - отмечается в сообщении.

обстрел (29627) Херсонская область (5231)
+34
Наші котики. Бережи вас Господь
12.05.2022 21:28 Ответить
+26
Щира подяка нашим воінам за гарну роботу 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
12.05.2022 21:33 Ответить
+18
Супер.
Картинка на відео аналогічно якісна.
Технології на нашому боці.
Слава Україні!
12.05.2022 21:34 Ответить
Що ця погань досі робить під Кривим Рогом???!!!
12.05.2022 21:30 Ответить
Умирает,видео то о чем).
12.05.2022 21:37 Ответить
Нехай вони краще вмирають на південному березі Криму, притиснуті ВСУ до моря, без шансу на відступ.
12.05.2022 21:54 Ответить
Хотелки отличаются от реалий.
12.05.2022 22:30 Ответить
Сегодня эти ****** утром сына моих знакомых убили обстрелом хаотичным 10 дней пацан до 25-ти лет не дожил
12.05.2022 21:41 Ответить
Хто вбив?
12.05.2022 22:25 Ответить
співчуття вашій родині..
12.05.2022 22:54 Ответить
И музыка хорошая...
13.05.2022 01:07 Ответить
 
 