Украинские воины уничтожили комплекс РЭБ "Леер-2" и командный пункт оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО
Украинские воины нанесли огненное поражение по комплексу РЭБ "Леер-2" и командному пункту оккупантов в селе Высокополье Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
"Уничтожение российского мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы Леер-2, бронетехники и командного пункта оккупантов в Высокополье Херсонской области", - отмечается в сообщении.
Картинка на відео аналогічно якісна.
Технології на нашому боці.
Слава Україні!