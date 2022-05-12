"Делаем невозможное": Бойцы "Азова" продолжают выбивать оккупантов с позиций на "Азовстали". ВИДЕО
На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".
Видео украинские защитники из полка "Азов" обнародовали в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава идет несмотря ни на что", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+57 Андрей Забигайло
показать весь комментарий12.05.2022 21:27 Ответить Ссылка
+37 Oleksiy Burkovskyy #461046
показать весь комментарий12.05.2022 21:29 Ответить Ссылка
+36 Чайка Київ
показать весь комментарий12.05.2022 21:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нам зараз хоча б петицію підписати хто ще не зробив.
З його допомогою кожен, хто володіє інформацією про актив путінських прихвостнів, може повідомити про них компетентним органам.
Чому кожен удар по російській економіці важливий? Тому що ці кошти в підсумку - це їх крилаті ракети, снаряди для важкого озброєння та набої. В Україні досі чимало російського бізнесу, за яким прямо або приховано стоять активні учасники рашистського режиму.
Ми чудово знаємо, що більшість цієї публіки ховає свою власність в офшорних компаніях, записує на підставних осіб або родичів, замітає сліди своєї причетності. Допоможіть їх знайти!
Нам цікава інформація як про їхні активи в Україні, так і закордоном. Про ті, які напряму належать підсанкційним росіянам та ті, які контролюються ними опосередковано.
Передача інфо буде абсолютно анонімною. Підключайтесь! Нехай ті, хто розв'язав цю війну, заплатять за це зі своєї кишені.
(власники -- через Veon і Letterone -- Фрідман, Хан і Кузьмічов)
Путлєр , щоб ти ти здох в страшенних муках зі своєю фсбшною сворою !!
І це не про залізо - це про людей!