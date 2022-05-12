РУС
"Делаем невозможное": Бойцы "Азова" продолжают выбивать оккупантов с позиций на "Азовстали". ВИДЕО

На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".

Видео украинские защитники из полка "Азов" обнародовали в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава идет несмотря ни на что", - говорится в сообщении.

Читайте также: Он погружен в эту ситуацию очень сильно, - жена бойца "Азова" Федосюк о встрече с Папой Римским Франциском

Господи, спаси их!Больше некому...
12.05.2022 21:27 Ответить
Даже не смог это видео посмотреть. Спасите этих парней! Третий месяц их убивают и это показывают на всех каналах в онлайн режиме. Сил нет смотреть.
12.05.2022 21:29 Ответить
Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим захисникам
12.05.2022 21:29 Ответить
показать весь комментарий
Так, господь Бог та вони самі себе спасають.
Нам зараз хоча б петицію підписати хто ще не зробив.
12.05.2022 21:38 Ответить
Вже давно підписали.
12.05.2022 21:40 Ответить
В СМИ была недавно информация, что было собрано на тот день миллион(!!!) подписей...
показать весь комментарий
Могли бы замочить бункерного на параде беды. Но не захотели. Они могут говорить что угодно но только для глухих. Азов в их планы не входит.
показать весь комментарий
🙏🙏🙏 😰
13.05.2022 12:50 Ответить
показать весь комментарий
Я також боюсь дивитись і читати щось про Марік... Господи бережи наших нових Кіборгів!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Як ти вже ******* своїм богом у кожному коменті
показать весь комментарий
, может Бог услышит и покарает Тебя.
показать весь комментарий
Тепер кожен зможе нанести свій удар по російському ворогу! Знаєте про російські активи в Україні або за кордоном? Повідомляйте нам. Спільно з МВС ми запустили для цього telegram-бот - @RuAssetsBot

З його допомогою кожен, хто володіє інформацією про актив путінських прихвостнів, може повідомити про них компетентним органам.

Чому кожен удар по російській економіці важливий? Тому що ці кошти в підсумку - це їх крилаті ракети, снаряди для важкого озброєння та набої. В Україні досі чимало російського бізнесу, за яким прямо або приховано стоять активні учасники рашистського режиму.

Ми чудово знаємо, що більшість цієї публіки ховає свою власність в офшорних компаніях, записує на підставних осіб або родичів, замітає сліди своєї причетності. Допоможіть їх знайти!

Нам цікава інформація як про їхні активи в Україні, так і закордоном. Про ті, які напряму належать підсанкційним росіянам та ті, які контролюються ними опосередковано.

Передача інфо буде абсолютно анонімною. Підключайтесь! Нехай ті, хто розв'язав цю війну, заплатять за це зі своєї кишені.
12.05.2022 21:31 Ответить
КиївСтар?

(власники -- через Veon і Letterone -- Фрідман, Хан і Кузьмічов)
12.05.2022 21:48 Ответить
Тю..купа обленерго на касабського олігарха Бабакова.
показать весь комментарий
Это нельзя трогать как и трубу с транзитом газа. Дивные твои чудеса господни. Война, а мы газ прокачиваем. Прямо не родись красивой, а родись православной
показать весь комментарий
Новінскій подтвєрждає
показать весь комментарий
Приходит мил человек в военкомат и говорит, а я манал идти воевать в то время как государство качает кацапский газ в Европу. И что ему должна комиссия сказать? А ещё он за него не голосовал. как-то так. Двойные стандарты. Там парней убивают, а кто-то газ качает. Прикиньте шоб гитляр из советской параши в войну газ себе качал и сралину отслюнявливал бабло за это и девствениц белобрысых с правильными черепами
показать весь комментарий
Так сталин гитлеру до 43 посылал
показать весь комментарий
Воины екстра уровня
показать весь комментарий
Так! I Вони потрiбнi нам ЖИВИМИ!!!
показать весь комментарий
Господи , збережи і допоможи нашим Воінам світла , вижити в цих срашенних і нелюдських умовах !!🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Путлєр , щоб ти ти здох в страшенних муках зі своєю фсбшною сворою !!
12.05.2022 21:39 Ответить
Не люди - ТИТАНИ!!!...
показать весь комментарий
гранату тобі в дупу... без запобіжника - лови.
показать весь комментарий
Лахта випий бояри.
показать весь комментарий
Тварюка рашинська , здохни 😠
показать весь комментарий
Иди *****, орк ******! Присядь поплотнее на бутылку, петушара, и прокукарекай гимн Забордюрья! Твоё место на паРаше, Дуня!
показать весь комментарий
Люди - Титани!!!!!! Слава героям Азовсталі!!!!!!
показать весь комментарий
Мариуполя!
показать весь комментарий
іда ***** кацап обісраний
показать весь комментарий
Тримайтеся воїни українці
показать весь комментарий
Бережи їх Бог.
показать весь комментарий
Тихо лютую.. Усе закарбовується в пам'ять... Спитається за усе, кожен відповість, пощади не буде нікому!
показать весь комментарий
Незламні та нездоланні ГЕРОЇ УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
АЗОВ - СТАЛЬ!
І це не про залізо - це про людей!
показать весь комментарий
напад - найкращий захист!
показать весь комментарий
Жаль,що порт заміновано, а так могли б водою спастись
показать весь комментарий
Після війни зе та генштабу прийдеться відповідати за південь, Маріуполь, за Азовців.
показать весь комментарий
Господи, спаси их!
показать весь комментарий
Просто хлопці хочуть жити! А для цього їм потрібно знищити орків!
показать весь комментарий
КРАСАВЦЫ !!! НО НАХЙ СЕБЯ ДО ЭВАКУАЦИИ СВЕТИТЬ НА ВИДЕО !?
показать весь комментарий
А бородатая бабушка тем временем миллиарды считает
показать весь комментарий
