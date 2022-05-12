В России нет смелости признать стратегическое поражение, потому что они трусы, - Зеленский. ВИДЕО
Россия пытается скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
MAKAROV
12.05.2022 23:15
5 копійок
12.05.2022 23:23
MAKAROV
12.05.2022 23:22
Окупований майже весь південь України! Азовці на заводі ахметки заживо гниють від поранень і не мають допомоги! Ці так звані "боягузи" продовжують убивати людей та руйнувати ракетними ударами українські міста!