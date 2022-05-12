Постпред РФ в ООН Небензя заявил, что в Украине создали детские лагеря, где "готовили боевиков". ВИДЕО
Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что в Украине созданы лагеря для детей с 7 до 18 лет, где из детей готовили будущих боевиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания в ООН.
Топ комментарии
+54 VOLVO XC 70
показать весь комментарий12.05.2022 23:33 Ответить Ссылка
+41 wittmann1980
показать весь комментарий12.05.2022 23:34 Ответить Ссылка
+38 Генадий Горелик
показать весь комментарий12.05.2022 23:34 Ответить Ссылка
Дедушка старый, больной, маразматичный. Легко ошибиться.
https://rusaggression.gov.ua/ua********-viiskovopatriotychnyi-zlit---2846ea12bf1b92ed9422419acb7d4162.html
просто вони були на території окупованого русскімі Криму
Новий уровєнь журналістікі...
только алкоголики
Це важливо для резюме до вступу в ЄС...
Цю погань потрібно ізолювати від всього світу. Хай існують в своїй паралельній реальності.
- "Ух - жалко пацана" (с) Л. Поддерев'янський...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
це в мордорі вони таким займаються,
і відео було як школярі окопи копають
Небздензя, это ты видать с пацанами с вашей «юнармии» наших детей перепутал??? Расскажи как вы всех детей в военную форму одеваете и учите военному делу… фашисты-милитаристы сраные!
"Савсєм бєлий... Савсєм гарячий.."(С)
После того, как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетил Киев и буквально в него (специально ДЛЯ НЕГО) в Киев прилетела рф-Ракета, ВО ВРЕМЯ ЕГО ВИЗИТА В КИЕВ (!!!) - НЕ ОЧЕНЬ БЕНЗЕ еще вообще разрешается что-то трындеть?! Что раша там вообще еще делает?! И что вообще - делает ООН?! И как лвысого небензю еще не опустили в обественном туалете за эту пургу?!!!!
Навпаки - погоджуватися.
Так, готували. І не з 8ми, а 5-ти. Чи ще раніше. І не просто табори час від часу, а на постійній основі.
Треба їх здивувати. Щоб їхня маячня стала ще дикішою.
Довести до абсурду, щоб вони більше не мали з чого придумувати.
в качестве иллюстрации к значению этих слов нужно просто размещать карту РФ с припиской "население этой страны состоит из них", и не ошибёшься
На території Криму і окупованих територіях Луганської та Донецької областей були створені загони йунармії як у мордорі...
Юные пианеры....в борьбе за дело коммунистического говна товаристча Сралина будьте готовы...быдло в ответ... усигда гатовы...
- меня достал раввин...
- а вы скажите, что его дочь - проститутка
- так у него же сын
- вы скажите, а он пусть оправдывается...
на что небендзё надеется, что ему удастся приютиться в Штатах?