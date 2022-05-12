РУС
Пехота 93-й ОМБр уничтожила три российских танка Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust 3, - Бутусов. ВИДЕО

Пехота 93-й отдельной механизированной бригады в день украинской пехоты отразила российскую танковую атаку немецкими гранатометами "Панцерфауст".

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сходил в серую зону перед нашими позициями на востоке Украины и снял новенькие российские Т-72Б3М образца 2016 года, которые разорвало от прямых попаданий и взрыва боекомплекта. Два российских командира танков хорошо заметны в отлетевших башнях, останки остальных членов экипажей испарились во время взрывов.

Российские танкисты приехали наказывать "бандеровцев" и вдруг попали под удары "Панцерфаустов" как в годы Второй мировой. Блестящий успех пехотинцев 93-й бригады, добытый в очень сложных условиях за счет смелых и нестандартных действий, которые достойны самых высоких наград Украины", - подчеркнул Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрий (4416) 93 отдельная механизированная бригада (309)
Топ комментарии
+44
12.05.2022 23:46 Ответить
+41
Дякуємо за фото і відеоматеріали з передової,Юрію.
12.05.2022 23:46 Ответить
+34
Повага німецьким конструкторам Панцерфауста. А ще більша пошана Українським Воїнам. Хай береже вас Бог! Слава Україні! 💙💛
12.05.2022 23:52 Ответить
без коментарів.
12.05.2022 23:45 Ответить
Дякуємо за фото і відеоматеріали з передової,Юрію.
12.05.2022 23:46 Ответить
12.05.2022 23:46 Ответить
А он чё,без формы пришел?Дезертир,так и запишем.Никаких выплат.
13.05.2022 00:07 Ответить
за форму вычтут с семьи
13.05.2022 11:00 Ответить
Бутусов красава

Слава ЗСУ
12.05.2022 23:48 Ответить
Металобрухт.
12.05.2022 23:50 Ответить
И мясобрухт или м'ясобрухт, как правильно будет?
13.05.2022 00:41 Ответить
Епічне відео.
12.05.2022 23:51 Ответить
Повага німецьким конструкторам Панцерфауста. А ще більша пошана Українським Воїнам. Хай береже вас Бог! Слава Україні! 💙💛
12.05.2022 23:52 Ответить
Героям слава !!
13.05.2022 00:14 Ответить
Qualität aus Deutschland : Panzerfaust 3. Und ukrainische Helden.
13.05.2022 00:02 Ответить
АУ!!!!! куди ногу відсилати? чи сама добіжить?
13.05.2022 00:02 Ответить
Люблю чорний гумор
13.05.2022 00:16 Ответить
Как диды)
13.05.2022 00:03 Ответить
Гарнюче.
13.05.2022 00:09 Ответить
Азербайджанський Боинг 747 прямо зараз залетів в повітряний простір України, а там повітряна тривога. Як так? https://www.flightradar24.com/AZG212/2bd54933
13.05.2022 00:14 Ответить
прикол
13.05.2022 00:29 Ответить
так пунктиром жы.. то бишь транспондер отключен и предполагаемый курс рисуется.. Транспондер отключен еще над Чехией был
13.05.2022 00:38 Ответить
Збій. Тут правильна траєкторія: https://de.flightaware.com/live/flight/AZG212
13.05.2022 00:37 Ответить
Ну шо, партия "пропавших без вести", денежки и блендеров не будет.
13.05.2022 00:16 Ответить
Треба Шольцу подякувати і послати йому хоча б ногу трофейного танкіста - хай старий теж порадіє.
13.05.2022 00:21 Ответить
Дякую за дуже красівих рускіх на ніч подивитися.
13.05.2022 00:27 Ответить
ФАШИСТОВ !!! НЕМЕЦКИМ ОРУЖИЕМ !!! ЭТО ЗНАМЕНАТЕЛЬНО !)
13.05.2022 01:53 Ответить
НЕОБХОДИМО ВОЕННОПЛЕННЫХ ЗАСТАВИТЬ УБИРАТЬ ЗА СВОИМИ !)
13.05.2022 01:57 Ответить
Всё поле засрали своим металлоломом
13.05.2022 02:40 Ответить
Хенде хох, русиш швайне!
13.05.2022 04:38 Ответить
Хорошо что немецкие и шведские противотанковые гранатометы эффективны против путлеровских модернизированных танков.А то были сомнения.Ведь они в крышу не бьют.А с боков где броня толще и стоит динамическая защита.
13.05.2022 05:35 Ответить
привет кацапии из 1944 года, посчитавшей себя в одностороннем порядке победителем в войне с Германией... побеждайте...
13.05.2022 07:29 Ответить
Молодець Бутусов! Під звуки канонади зробити такий репортаж - це не в сепарському ТВ марафоні штани протирати! Дякую! Слава Україні!!!
13.05.2022 07:59 Ответить
Вже давно пора цапорилим вивчити: Ja zdayusia, Ja zdayusia, Putler - kaput!
13.05.2022 09:18 Ответить
Я так розумію, що німці прислали новітню модифікацію PzF 3-IT. Удосконалений протитанковий варіант з тандемною кумулятивною бойовою частиною (призначена для пробиття реактивної броні). Пробійність: 900 мм. Спалені танки на відео у чистому полі, дальність дії панцерфауста 300-400 м. Тобто чи зеленка десь поруч, чи добре замасковані окопи. Геройські у нас хлопці.
13.05.2022 09:33 Ответить
В чистому полі з РПГ? Це не піхота, це якісь демони.
13.05.2022 09:36 Ответить
Бумеранг за "дєдов" що в 1945 гвалтували жінок в Берліні прилітає на голови нових "асвабадітєлєй"....
13.05.2022 09:44 Ответить
Ну этож надо быть таким далбо....ми , приехать , в Украину, чтобы здохнуть . Весна ,май месяц, могли бы сидеть у себя на ******, трахать баб ,пить водку зачем я не понимаю, сюда перется Написано же не входи, Убёт
13.05.2022 09:44 Ответить
водку пить да, а баб трахать это врядли.
31.05.2022 21:48 Ответить
Если Украина решит провести парад поверженной техники рашистов (как в Азербайджане) то такой парад будет длиться несколько дней, если не больше. Наверное, для него и трейлеров не хватит.
13.05.2022 09:50 Ответить
 
 