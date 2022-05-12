Пехота 93-й ОМБр уничтожила три российских танка Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust 3, - Бутусов. ВИДЕО

Пехота 93-й отдельной механизированной бригады в день украинской пехоты отразила российскую танковую атаку немецкими гранатометами "Панцерфауст".

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сходил в серую зону перед нашими позициями на востоке Украины и снял новенькие российские Т-72Б3М образца 2016 года, которые разорвало от прямых попаданий и взрыва боекомплекта. Два российских командира танков хорошо заметны в отлетевших башнях, останки остальных членов экипажей испарились во время взрывов.

Российские танкисты приехали наказывать "бандеровцев" и вдруг попали под удары "Панцерфаустов" как в годы Второй мировой. Блестящий успех пехотинцев 93-й бригады, добытый в очень сложных условиях за счет смелых и нестандартных действий, которые достойны самых высоких наград Украины", - подчеркнул Бутусов.

