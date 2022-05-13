РУС
29 784 32

Оккупант месяц скрывался на Киевщине, а потом сам сдался теробороне. ВИДЕО

В Киевской области обнаружили российского оккупанта, отставшего от своих, когда те бежали из Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал телеканал Espreso.TV. После месяца скрывания россиянин сам вышел сдаваться.

Бойцы территориальной обороны рассказали оккупанту последние новости с фронта, а именно, что украинские воины уже ликвидировали 26 тысяч его собратьев.

Теперь россиянина ждет плен и, возможно, обмен.

Смотрите также: Оккупанты 16 марта выстрелами в спину убили двух безоружных гражданских под Киевом. ВИДЕО камер наблюдения

армия РФ (20613) Киевская область (4363) тероборона (350)
+34
"26 тисяч його побратимів", яких побратимів, скота скоріше.
13.05.2022 06:51 Ответить
+30
"Т-90 танков у вас нету, Т-90 танки есть только у нас, которые мы у вас отобрали" - якщо це правда, то півгрошика ціна кацапському війську, я розумію, що схід, південь ці орки лізуть, але то справа часу. Київ відбили, Харків відбили, і всю Україну разом з Кримом відіб'ємо! Слава Україні!
13.05.2022 07:00 Ответить
+24
Добрі в нас люди.
Могли б закопати в канаві і влада навіть і не взнала б, що таке нещастя десь там сиділо.
13.05.2022 07:11 Ответить
не смог харчеваться подножним кормом
13.05.2022 06:44 Ответить
В нас же ягель не росте 😁
13.05.2022 07:00 Ответить
Була інфа ,що то орковський снайпер !?
13.05.2022 06:49 Ответить
"26 тисяч його побратимів", яких побратимів, скота скоріше.
13.05.2022 06:51 Ответить
А о орка всі решта орків і є побратимами. 😊 Тобто братами. По крові, по розуму, по злочинах.
13.05.2022 07:52 Ответить
"Т-90 танков у вас нету, Т-90 танки есть только у нас, которые мы у вас отобрали" - якщо це правда, то півгрошика ціна кацапському війську, я розумію, що схід, південь ці орки лізуть, але то справа часу. Київ відбили, Харків відбили, і всю Україну разом з Кримом відіб'ємо! Слава Україні!
13.05.2022 07:00 Ответить
К сожалению фейк. Только один танк был разбит за всё время, при чём на днях, захваченных ноль
13.05.2022 09:25 Ответить
Давно пора себе сказки чесать---тогда победа ближе!
13.05.2022 11:14 Ответить
Мінімум два відео з різних локацій. Одне від москаля.
https://censor.net/ua/video_news/3339351/**************************************************************************
https://censor.net/ua/video_news/3340052/4_travnya_u_boyu_pid_starym_saltovom_znyscheno_elitnyyi_rosiyiskyyi_tank_t90m_proryv_vartistyu_do_5
13.05.2022 12:19 Ответить
Т-90? Все що зроблено руками, руками можна і ламати.
17.11.17 "Це не перший Т-90, який втратили сирійські військові. Деякі машини захопили бойовики як трофеї. " Джерело:
13.05.2022 12:31 Ответить
Щоб не довго шукати https://t.me/directorate4/876
13.05.2022 12:34 Ответить
Вже сидить на табельній пляшці?
13.05.2022 07:01 Ответить
Добрі в нас люди.
Могли б закопати в канаві і влада навіть і не взнала б, що таке нещастя десь там сиділо.
13.05.2022 07:11 Ответить
Не люблю когда хвалятся, да ещё перед каким-то перепуганным пленным русским.
13.05.2022 07:22 Ответить
То називається політінформація.
13.05.2022 07:36 Ответить
Для мордору
13.05.2022 07:45 Ответить
Правильно, нечего хвастаться, просто прострелить колени и через 5 минут расстрелять.
13.05.2022 08:23 Ответить
А він українців не вбивав?
Може в спини стріляв
13.05.2022 08:17 Ответить
А скільки їх ще по селах сидить?
13.05.2022 08:42 Ответить
Хтось годував
13.05.2022 08:46 Ответить
У погрібі покинутої хати була їжа. Як їжа скінчилася, - він здався.
13.05.2022 09:00 Ответить
Яка їжа могла бути в погребі, овочі + закрутки, трохи тушонки. За місяць треба якось готувати, сусіди би побачили.
13.05.2022 10:29 Ответить
та на три банки в тиждень можна там мiсяцями жити. В погребах банок сотня штук.
14.05.2022 23:19 Ответить
та на три банки в тиждень можна там мiсяцями жити. В погребах банок сотня штук. Я в окупаваному мiстi гарно харчувався пiвкило польскоi гуманiтарки на 2 днi i так смачно було!
14.05.2022 23:21 Ответить
можливо родственнічек
13.05.2022 09:03 Ответить
К чему это видео?
13.05.2022 09:14 Ответить
к чему твой дебильный вопрос?
13.05.2022 10:40 Ответить
Робинзона из него не вышло.
13.05.2022 11:49 Ответить
Головне, що з нього не вийшов той японець, який до старості воював на Філіпінах, бо був не в курсі, що скінчилася війна...
13.05.2022 14:58 Ответить
P.S.: хоча, куди там кацапові до https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BE Хіроо Оноди - то був Герой Честі, справжній самурай, а не мерзенний орк.
13.05.2022 20:05 Ответить
26 тис. це з врахуваням ЧВК і днр-ів чи без? Є числа 26+7+8.
13.05.2022 17:51 Ответить
Днр-ів? А їх що, хтось рахує? )))0)0))
13.05.2022 22:53 Ответить
 
 