Оккупант месяц скрывался на Киевщине, а потом сам сдался теробороне. ВИДЕО

В Киевской области обнаружили российского оккупанта, отставшего от своих, когда те бежали из Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал телеканал Espreso.TV. После месяца скрывания россиянин сам вышел сдаваться.

Бойцы территориальной обороны рассказали оккупанту последние новости с фронта, а именно, что украинские воины уже ликвидировали 26 тысяч его собратьев.

Теперь россиянина ждет плен и, возможно, обмен.

