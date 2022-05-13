Оккупант месяц скрывался на Киевщине, а потом сам сдался теробороне. ВИДЕО
В Киевской области обнаружили российского оккупанта, отставшего от своих, когда те бежали из Киевщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал телеканал Espreso.TV. После месяца скрывания россиянин сам вышел сдаваться.
Бойцы территориальной обороны рассказали оккупанту последние новости с фронта, а именно, что украинские воины уже ликвидировали 26 тысяч его собратьев.
Теперь россиянина ждет плен и, возможно, обмен.
Топ комментарии
+34 Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий13.05.2022 06:51 Ответить Ссылка
+30 Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий13.05.2022 07:00 Ответить Ссылка
+24 Vedana
показать весь комментарий13.05.2022 07:11 Ответить Ссылка
Могли б закопати в канаві і влада навіть і не взнала б, що таке нещастя десь там сиділо.
Може в спини стріляв