В результате одного из ракетных ударов по Одессе пострадал Воронцовский дворец. ВИДЕО

В результате одного из ракетных ударов в Одессе пострадал Воронцовский дворец, одна из историко-архитектурных жемчужин города.

Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу еще раз обратиться к международной организации ЮНЕСКО по поводу принятия Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира", – прокомментировал мэр Геннадий Труханов.

Уточняется, что взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины Воронцовского дворца.

