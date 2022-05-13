В результате одного из ракетных ударов по Одессе пострадал Воронцовский дворец. ВИДЕО
В результате одного из ракетных ударов в Одессе пострадал Воронцовский дворец, одна из историко-архитектурных жемчужин города.
Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу еще раз обратиться к международной организации ЮНЕСКО по поводу принятия Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира", – прокомментировал мэр Геннадий Труханов.
Уточняется, что взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины Воронцовского дворца.
Топ комментарии
+14 Nepran Lagidnyi
показать весь комментарий13.05.2022 08:30 Ответить Ссылка
+8 Ksenia VB
показать весь комментарий13.05.2022 08:22 Ответить Ссылка
+7 Hanka Panyanka
показать весь комментарий13.05.2022 09:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще рознесуть місто
Одеса - це його наступна мета після Маріуполя.
москальня кончена !!!
Як казала тьотя Циля із Одеси: «вы уже давно натерли нам мозоль своим портретом в нашем телевизоре со своим русским миром. Ваши танки выгорят на нашем солнце вместе с бурятами и черносотенцами»
Ну не дурень?