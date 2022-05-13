РУС
В результате одного из ракетных ударов по Одессе пострадал Воронцовский дворец. ВИДЕО

В результате одного из ракетных ударов в Одессе пострадал Воронцовский дворец, одна из историко-архитектурных жемчужин города.

Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу еще раз обратиться к международной организации ЮНЕСКО по поводу принятия Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира", – прокомментировал мэр Геннадий Труханов.

Уточняется, что взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины Воронцовского дворца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Херсонской области. ВИДЕО

Одесса (8025) ракеты (3721) Труханов Геннадий (320)
+14
А чи не ти Трухлявий волочив руZ Zьгемір в Україну? Ніщо не забуто.
13.05.2022 08:30 Ответить
+8
Щось дуже вже часто обстрілюють Одесу.
Ще рознесуть місто
13.05.2022 08:22 Ответить
+7
мерзенні створіння..., перетворюють на лайно усе, до чого дотягуються...
13.05.2022 09:12 Ответить
З градів і створеної артилерії не розстрілюють, так що не розвалять, друге діло що треба зброя для ураження цілей в Криму.
13.05.2022 08:39 Ответить
Розвалювати ракетами місто це дуже дороге задоволення. Так що ні.
13.05.2022 09:24 Ответить
Ви думаєте, що бункерне ***** пошкодує на це грошей?

Одеса - це його наступна мета після Маріуполя.
13.05.2022 11:07 Ответить
Покорства добиваються. Це ж «южная пальмира» расєйськай імперії.
13.05.2022 11:05 Ответить
Ой ! Була там на екскурсії в дитинстві. Сподобалося.

москальня кончена !!!
13.05.2022 08:40 Ответить
давайте кацапы еще по "Катьке" епаните - меньше возни будет со сносом
13.05.2022 09:55 Ответить
Одеса - це улюблене місто кацапів в Україні. Вони дуже ********* відпочивати в Одесі, їхали сюди, щоб побачити її ні з чим не зрівняний колорит. А зараз починають мститися за те, що Одеса «нє рузкій город» та не зустрічає окупанта з квітами.

Як казала тьотя Циля із Одеси: «вы уже давно натерли нам мозоль своим портретом в нашем телевизоре со своим русским миром. Ваши танки выгорят на нашем солнце вместе с бурятами и черносотенцами»
13.05.2022 11:04 Ответить
БЫСТРЕЕ БУДЕТ ВЕСЬ ЧМ ФЛОТ РФ РАСПЗДЯЧИТЬ !!! ДАЙТЕ НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ !!!
13.05.2022 10:31 Ответить
Зараз я не про війну, а про рівень обізнаності у питаннях градоуправління мера Труханова. Він звертається до ЮНЕСКО, бо, можливо, думає, що воно пришле своє військо щодо захисту. Це як дитинка з садочку думає приблизно. До спадщини ЮНЕСКО зараховують ВИКЛЮЧНО НАТИВНІ ПАМ'ЯТКИ. Тобто, якщо, наприклад стара будівля перестроювалась, то зась. Якщо пластикові вікна поставили - знову зась. Тому Одесу послали років десять назад шляхом кацапського крейсера звудти. А тут терехов типу згадав і використовує "слушний момент".
Ну не дурень?
13.05.2022 13:23 Ответить
Нічого страшного, в Криму є оригінальний і побільше, покрасивше і з парком воронцовський палац.
13.05.2022 15:30 Ответить
 
 