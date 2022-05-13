Украинские воины уничтожили двух оккупантов возле села Победа на Харьковщине: "Два кацапских тюленя. Шли на расслабоне и на нас вышли". ВИДЕО 18+
Украинские воины уничтожили двух оккупантов возле села Победа Харьковской области.
Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, побывавший на месте уничтожения врагов.
"Мы себе думаем, что это - десантники. Но экипировка у них хорошая - каски не железные, со всеми обвесами... У нас здесь точка. Они шли из Украинки... Шли на таком расслабоне - совсем не похоже на ДРГ. .И все... Оба тюлени кацапские", - говорят о деталях уничтожения оккупантов украинские воины.
Внимание! Ненормативная лексика!
частный сектор
13.05.2022 09:37
Lvbnhj
13.05.2022 09:36
Серьога Харківський
13.05.2022 09:39
- Стою.
- Стреляю.
Але тут.....Україна!!!!
Тому ...спати НАЗАВЖДИ...свинособаки
Я тоже могу говорить мы.
Мы, вернее наши военнослужащие, на них совсем непохожи, мы не нападали на их Кацапщину, не разрушали их города, не убивали их мирных жителей, а вот они пришли сюда, обеспечить своему фюреру геноцид украинцев, и порабощение и ассимиляцию оставшихся, тех кого можно будет запугать смертью за сопротивление, пришли уничтожить народ со славной интересной историей, и превратить его в то, что сделали цари маньяки с Новгородом и Псковом, которые совсем не были ордынской натуры, и что же теперь от них осталось.
Кто с оружием на нашу землю зашел, должен осознать, что в любую минуту может умереть, а подавляющее большинство этих орков пришли сюда по своей воле и уже разрушили десятки городов и сотни сел, и в восторге от своего безумного сифилитика-царя.
но не фартануло.
Дякую
Немає москаля.
Немає ***** вапщє,
Одна сира земля.
Доброго вечора, ми з України!
Какая мотивация будет сдаваться если мы с одной стороны говорим, сдавайтесь ложите оружие что бы не умирать а с другой убиваем сразу.
Здаваться в плен уметь надо, только за косой взгляд можешь получить пулю.
Дякую за вашу нелегку працю, хлопці! Вдалих вам подальших полювань!
А то привыкли, взяли ублюдка в плен, накормили, одели и обогрели, отправили в наРФию, через какое то время снова ублюдка взяли в плен...