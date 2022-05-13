РУС
Украинские воины уничтожили двух оккупантов возле села Победа на Харьковщине: "Два кацапских тюленя. Шли на расслабоне и на нас вышли". ВИДЕО 18+

Украинские воины уничтожили двух оккупантов возле села Победа Харьковской области.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, побывавший на месте уничтожения врагов.

"Мы себе думаем, что это - десантники. Но экипировка у них хорошая - каски не железные, со всеми обвесами... У нас здесь точка. Они шли из Украинки... Шли на таком расслабоне - совсем не похоже на ДРГ. .И все... Оба тюлени кацапские", - говорят о деталях уничтожения оккупантов украинские воины.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант месяц скрывался на Киевщине, а потом сам сдался теробороне. ВИДЕО

армия РФ (20613) Харьковщина (5577) уничтожение (7951) Бутусов Юрий (4416)
Топ комментарии
+42
скрепненько приняли классическую позицию в Украине как прописано
13.05.2022 09:37 Ответить
+39
За бухлом " посильні "
13.05.2022 09:36 Ответить
+37
Тепер лежать на расслабоні 😂
13.05.2022 09:39 Ответить
Парочка гоубків шукала затишне місце. І таки знайшла.)
13.05.2022 10:05 Ответить
- Стой, стрелять буду.
- Стою.
- Стреляю.

13.05.2022 11:08 Ответить
За тюленей выплат дебильным кацапским родичам не предусмотрено)
13.05.2022 09:37 Ответить
Це класна робота,і для СБУ менше мороки відео записувати
13.05.2022 09:39 Ответить
Пошлешь дурней за водкой, ничего не принесут. И сами не вернутся
13.05.2022 09:41 Ответить
😃 ага, типа - дай дураку стеклянный *** и *** побъёт и руки с языком порежет
13.05.2022 21:05 Ответить
А чому це один ластоногий так рясно пустив гілля із себе? Потепліло і внутрішні метастази попроростали?
13.05.2022 09:42 Ответить
нассіння мав у кишенях доброї якості )
13.05.2022 13:52 Ответить
То жгут.
13.05.2022 19:28 Ответить
Короче взяли у полон, нагодували і дали пазваніть мамє
13.05.2022 09:42 Ответить
Чергові дохлі смердючі кацапські свині...
13.05.2022 09:42 Ответить
Гіркін-Стрілков звернувся до Путіна: хто дав вам хибну інформацію щодо ситуації в Україні? "Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы золотые дни, когда мог быть совершен блицкриг. Его вы не совершили именно потому что у вас ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите! Одну хотя бы",https://www.youtube.com/watch?v=FstdB645WAo&t=36s
13.05.2022 09:43 Ответить
Шукають крайнього....
13.05.2022 09:54 Ответить
Раскудахтался смерд. В расход суку.
13.05.2022 10:16 Ответить
13.05.2022 11:52 Ответить
то что "блицкриг" после 14 года был вообще возможен это таки немного дно ...
13.05.2022 23:07 Ответить
Але ж багато у кацапів цього сміття
13.05.2022 09:43 Ответить
Так й зброї вистачить.... дякувати друзям України.
13.05.2022 10:00 Ответить
Лежать відпочивають.
13.05.2022 09:46 Ответить
Йшли наче по кРасній площі)))
Але тут.....Україна!!!!
Тому ...спати НАЗАВЖДИ...свинособаки
13.05.2022 09:46 Ответить
"укрывшись от дождя велосипедом" (С) ))
13.05.2022 09:47 Ответить
Падло вже кросівки собі десь змародерило.
13.05.2022 09:51 Ответить
не понятно зачем было убивать, неужели в плен нельзя взять если их всего двое.
13.05.2022 09:52 Ответить
На)(¥й вони не вср@лися у полон їх брати, мороки купа й годуй їх ще. Вірно зробили хлопці, немає кацапа-немає проблем.
13.05.2022 09:56 Ответить
Свидетель Иеговы?
13.05.2022 10:24 Ответить
Ватник, только что зарегистрировавшейся.
13.05.2022 12:32 Ответить
Русские свинособаки никогда не придерживались законов ведения боевых дейтвий. Они ведут себя с военнопленными вот так: попадает боец к ним в плен, они звонят его матери и он ее успокаивает, а через минуту они звонят и показывают матери его уже мертвого. И ты призываешь к гуманному отношению к этим человекоподобным существам?
13.05.2022 10:46 Ответить
Что значит мы, тебе кто-то дал мандат от народа.
Я тоже могу говорить мы.
Мы, вернее наши военнослужащие, на них совсем непохожи, мы не нападали на их Кацапщину, не разрушали их города, не убивали их мирных жителей, а вот они пришли сюда, обеспечить своему фюреру геноцид украинцев, и порабощение и ассимиляцию оставшихся, тех кого можно будет запугать смертью за сопротивление, пришли уничтожить народ со славной интересной историей, и превратить его в то, что сделали цари маньяки с Новгородом и Псковом, которые совсем не были ордынской натуры, и что же теперь от них осталось.
Кто с оружием на нашу землю зашел, должен осознать, что в любую минуту может умереть, а подавляющее большинство этих орков пришли сюда по своей воле и уже разрушили десятки городов и сотни сел, и в восторге от своего безумного сифилитика-царя.
13.05.2022 10:47 Ответить
пацаны к успеху шли,
но не фартануло.
13.05.2022 09:56 Ответить
спаліть трупи, щоб їхні самки на русні нікуя не отримали.
13.05.2022 09:57 Ответить
- нелюди , своїх не хочуть забирать додому на московію . Тож таки прийдеться спалити ...
13.05.2022 21:01 Ответить
Хороший тюлень - мертвий
13.05.2022 10:04 Ответить
оторвали Ваньке встаньку )))
13.05.2022 10:06 Ответить
Поховали москаля край дороги: видно руки, видно ноги, видно роги.
13.05.2022 10:10 Ответить
каждый первый кацап должен быть уничтожен...
13.05.2022 10:12 Ответить
Добра робота!
Дякую
13.05.2022 10:17 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля.
Немає ***** вапщє,
Одна сира земля.

Доброго вечора, ми з України!
13.05.2022 10:22 Ответить
Если они шли всего вдвоем и на расслабоне , вероятно шли сдаваться.

Какая мотивация будет сдаваться если мы с одной стороны говорим, сдавайтесь ложите оружие что бы не умирать а с другой убиваем сразу.
13.05.2022 10:23 Ответить
А ля гер сом аля гер. На війні як на війні. Про обставини цього епізоду можливо ніхто нам не розкаже.Ну якщо йшли здаватись, то мала бути біла стрічка. Яккщо без неї значить хлопці вчинили на свій розсуд. Бо й справді-навіщо ризикувати своїми заради двох кацапських"тюлєнєй". А відносно жмурів- ти зі зброєю на території іншої держави вже є потенційним трупом, тобто поза законом.
13.05.2022 10:55 Ответить
В к
13.05.2022 21:14 Ответить
Наши хлопцы должны были рискнуть жизнью чтоб в плену оказалось 2 кацапа?
Здаваться в плен уметь надо, только за косой взгляд можешь получить пулю.
13.05.2022 12:55 Ответить
Два БЫВШИХ кацапских тюленя. Теперь уже хорошие кацапы. Хороших кацапов с каждым днём все больше...
13.05.2022 10:24 Ответить
хороший ка цап - мертвий ка цап!
13.05.2022 10:40 Ответить
ЗДАСТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !(
13.05.2022 10:46 Ответить
Нех..й шастать!!!
13.05.2022 11:04 Ответить
Их там что в лунку положили, типа как кортошку прикопают и новые вырастут
13.05.2022 11:14 Ответить
От дурні, шли б з білим прапором і піднятими догори руками, то хтоб їх стріляв ??
13.05.2022 12:33 Ответить
Так, а может, они заблудились?
13.05.2022 12:56 Ответить
декацапікация України триває
13.05.2022 12:57 Ответить
Хароший кацап - мертвий кацап. Чим більше, тим краще.
Дякую за вашу нелегку працю, хлопці! Вдалих вам подальших полювань!
13.05.2022 13:16 Ответить
кацапские тюлени...
13.05.2022 17:15 Ответить
сонячний удар отримали та прилягли на асфальт
13.05.2022 17:29 Ответить
Один ,тот шо ветками закиданый, видно в сито превратился?😀приятная картина,аж душа радуется
13.05.2022 17:30 Ответить
13.05.2022 19:00 Ответить
Шкода тільки, що хіба 2 😡
13.05.2022 19:39 Ответить
***** лазить по копаному
13.05.2022 23:06 Ответить
ім прєдлажилі сдацца, ані сказалі шо урускіє, тіпа, умірают, но сдаюцца
13.05.2022 23:27 Ответить
По що прийшли, те й знайшли
14.05.2022 01:11 Ответить
Прервали круговорот оккупантов в Украине.
А то привыкли, взяли ублюдка в плен, накормили, одели и обогрели, отправили в наРФию, через какое то время снова ублюдка взяли в плен...
14.05.2022 12:51 Ответить
 
 