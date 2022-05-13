Украинские воины уничтожили двух оккупантов возле села Победа на Харьковщине: "Два кацапских тюленя. Шли на расслабоне и на нас вышли". ВИДЕО 18+

Украинские воины уничтожили двух оккупантов возле села Победа Харьковской области.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, побывавший на месте уничтожения врагов.

"Мы себе думаем, что это - десантники. Но экипировка у них хорошая - каски не железные, со всеми обвесами... У нас здесь точка. Они шли из Украинки... Шли на таком расслабоне - совсем не похоже на ДРГ. .И все... Оба тюлени кацапские", - говорят о деталях уничтожения оккупантов украинские воины.

Внимание! Ненормативная лексика!

