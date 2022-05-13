"Кто для вас Бандера?", - "Батько наш...", - "А вы знаете, что он Хатынь сжег?", - захватчик учит российской "истории" украинских детей в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО
В оккупированном Мелитополе захватчик решил поучить украинских детей российской "истории" и рассказать им свою "правду" о Степане Бандере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора оккупанта с детьми опубликован в соцсетях.
"Кто для вас Бандера?", - спрашивает он у детей, а те ему в ответ цитируют начало первой строки известного хита "Батько наш Бандера".
"А вы знаете, что он Хатынь сжег? Деревню в Беларуси", - приводит исторический "факт" захватчик.
