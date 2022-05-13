СБУ запретила въезд в Украину 13 журналистам, работавшим по заказу РФ и разоблачила вражескую агентурную сеть. ВИДЕО
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины разоблачила 13 представителей зарубежных СМИ, готовивших "заказные" материалы для российских пропагандистов. В своих провокационных "сюжетах" они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска.
Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По материалам СБУ, им запрещен въезд в Украину сроком 3 года.
"Также спецслужба нейтрализовала более десятка вражеских ботоферм общей мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов. Они действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы, Винницы, Закарпатья и Запорожья. Через них разгоняли деструктивную и ложную информацию, чтобы дестабилизировать ситуацию. Кроме того, СБУ разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов, и через администрации соцсетей заблокировала более 5,5 тыс. аккаунтов и учетных записей. Их использовали для дезинформации, поддержки военной агрессии РФ и распространения фейков", - говорится в сообщении.
Кроме этого, СБУ разоблачила разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ, которой руководили из Крыма.
"В состав группы входили псевдожурналисты и так называемые "эксперты", которые получали от российских кураторов деньги за свою работу. Они действовали под прикрытием интернет-издания, которое было создано под руководством ФСБ на территории временно оккупированного полуострова. Через своих "публикаций" навязывали прокремлевские взгляды на события в Украине. Манипулятивные материалы подавали в виде якобы аналитических обзоров и интервью с так называемыми "лидерами мнений". Наибольшую активность развивали накануне официальных межгосударственных встреч – чтобы дискредитировать Украину на международной арене", - сообщил представитель СБУ.
Установлено, что деятельность сети координировал из Крыма "главный редактор", позиционировавший себя как "политолог" и "эксперт по энергетическим вопросам". Сам он неоднократно распространял кремлевский контент через популярные телеграм-каналы.
В настоящее время злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении в совершении преступлений.
щось ви мбу якомь підозріло оминаєте цього діяча
https://imi.org.ua/news/mediaspilnota-zaklykaye-vidstoronyty-vid-uchasti-v-natsmarafonah-prorosijskyh-veduchyh-i45530
Українські журналісти та правозахисні організації закликають відсторонити від участі в національних телемарафонах та інших медійних марафонів, що називають себе "національними", ведучих, які багато років підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.
Йдеться насамперед про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.
Як ідеться у зверненні, ці ведучі просували кремлівські наративи про зовнішнє управління США Україною, "дискримінацію" російської мови, "громадянську війну" на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо.
"На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція", - йдеться у зверненні.
Автори звернення закликають Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру.
"Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому", - йдеться у зверненні.
Звернення відкрите для підписання, відправляйте свої ПІБ та приналежність до медіа чи організацій на пошту .