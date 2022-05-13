СБУ запретила въезд в Украину 13 журналистам, работавшим по заказу РФ и разоблачила вражескую агентурную сеть. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины разоблачила 13 представителей зарубежных СМИ, готовивших "заказные" материалы для российских пропагандистов. В своих провокационных "сюжетах" они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска.

Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По материалам СБУ, им запрещен въезд в Украину сроком 3 года.

"Также спецслужба нейтрализовала более десятка вражеских ботоферм общей мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов. Они действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы, Винницы, Закарпатья и Запорожья. Через них разгоняли деструктивную и ложную информацию, чтобы дестабилизировать ситуацию. Кроме того, СБУ разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов, и через администрации соцсетей заблокировала более 5,5 тыс. аккаунтов и учетных записей. Их использовали для дезинформации, поддержки военной агрессии РФ и распространения фейков", - говорится в сообщении.

Кроме этого, СБУ разоблачила разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ, которой руководили из Крыма.

"В состав группы входили псевдожурналисты и так называемые "эксперты", которые получали от российских кураторов деньги за свою работу. Они действовали под прикрытием интернет-издания, которое было создано под руководством ФСБ на территории временно оккупированного полуострова. Через своих "публикаций" навязывали прокремлевские взгляды на события в Украине. Манипулятивные материалы подавали в виде якобы аналитических обзоров и интервью с так называемыми "лидерами мнений". Наибольшую активность развивали накануне официальных межгосударственных встреч – чтобы дискредитировать Украину на международной арене", - сообщил представитель СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, - руководитель ГУР Буданов

Установлено, что деятельность сети координировал из Крыма "главный редактор", позиционировавший себя как "политолог" и "эксперт по энергетическим вопросам". Сам он неоднократно распространял кремлевский контент через популярные телеграм-каналы.

В настоящее время злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении в совершении преступлений.