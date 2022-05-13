Бойцы ССО уничтожают снайперскую пару оккупантов минометом КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ эффективно используют современный миномет КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ССО показали уничтожение вражеской снайперской пары на южном направлении сражений с оккупантами. Оккупанты были уничтожены с первого выстрела.

Данный миномет разработан в киевском конструкторском бюро "Артиллерийское вооружение", являющемся частью ДК "Укроборонпром". Миномет КБА-118 был представлен широкой публике на киевской выставке "Оружие и безопасность-2013". Вес этого миномета даже меньше веса АГС-17.

ССО получили новый миномет на вооружение несколько лет назад и сразу же начали активно учиться его использовать.

