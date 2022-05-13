РУС
37 376 40

Бойцы ССО уничтожают снайперскую пару оккупантов минометом КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ эффективно используют современный миномет КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ССО показали уничтожение вражеской снайперской пары на южном направлении сражений с оккупантами. Оккупанты были уничтожены с первого выстрела.

Бойцы ССО уничтожают снайперскую пару оккупантов минометом КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства 01

Бойцы ССО уничтожают снайперскую пару оккупантов минометом КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства 02

Данный миномет разработан в киевском конструкторском бюро "Артиллерийское вооружение", являющемся частью ДК "Укроборонпром". Миномет КБА-118 был представлен широкой публике на киевской выставке "Оружие и безопасность-2013". Вес этого миномета даже меньше веса АГС-17.

ССО получили новый миномет на вооружение несколько лет назад и сразу же начали активно учиться его использовать.

Бойцы ССО уничтожают снайперскую пару оккупантов минометом КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства 03

Бойцы ССО уничтожают снайперскую пару оккупантов минометом КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства 04

Автор: 

армия РФ (20613) уничтожение (7951) украинское оружие (185) миномет (99)
Топ комментарии
+43
Сообщается, что США просят Финляндию передать Украине советское оружие, включая системы ПВО "Бук-М1" с 288 ракетами 9М38 и крупную партию танков Т-72М1 в обмен на оружие по стандартам НАТО.

13.05.2022 11:42 Ответить
13.05.2022 11:42 Ответить
+34
красивое
13.05.2022 11:31 Ответить
13.05.2022 11:31 Ответить
+34
Впечатляет. Три мины в круг три метра.
13.05.2022 11:38 Ответить
13.05.2022 11:38 Ответить
красивое
13.05.2022 11:31 Ответить
13.05.2022 11:31 Ответить
Лепота!!
13.05.2022 11:34 Ответить
13.05.2022 11:34 Ответить
файно ! и тынчик берьёзовый....ай гарный ! ))))
13.05.2022 11:34 Ответить
13.05.2022 11:34 Ответить
Краща зброя проти снайпера - міномет.
13.05.2022 11:34 Ответить
13.05.2022 11:34 Ответить
Красіво
13.05.2022 11:37 Ответить
13.05.2022 11:37 Ответить
Впечатляет. Три мины в круг три метра.
13.05.2022 11:38 Ответить
13.05.2022 11:38 Ответить
Действительно очень впечатлает. Высокая кучность стрельбы. Точно БОГИ ВОЙНЫ!!! Спасибо вам, ребята.
13.05.2022 11:45 Ответить
13.05.2022 11:45 Ответить
Придивіться , міни було чотири , від першої вверху (на пів дванадцяту) остався тепловий слід , а потім після корекції три послідовно (відео схоже трохи прискорене)
13.05.2022 12:07 Ответить
13.05.2022 12:07 Ответить
Згоден. Отже, 4 міни в круг 4 метри.
13.05.2022 13:49 Ответить
13.05.2022 13:49 Ответить
Это-ж надо - прямо "в дырочку" ...
13.05.2022 11:38 Ответить
13.05.2022 11:38 Ответить
Скільки таких мінометів було закуплено з 2019 року?!!
13.05.2022 11:38 Ответить
13.05.2022 11:38 Ответить
"Вы же меня наповал бьете этим вопросом!" (с)
13.05.2022 11:55 Ответить
13.05.2022 11:55 Ответить
асфальту більше купили
13.05.2022 16:56 Ответить
13.05.2022 16:56 Ответить
В парашном заКонтаченном можно встретить и такое:
13.05.2022 11:38 Ответить
13.05.2022 11:38 Ответить
Альтернатив: ВСУ исправляет бреши в процессе эволюции, посылая неудачных экземпляров человеческого вида на переработку.
13.05.2022 12:16 Ответить
13.05.2022 12:16 Ответить
Їх було двоє, а стало чотире
13.05.2022 11:38 Ответить
13.05.2022 11:38 Ответить
Сообщается, что США просят Финляндию передать Украине советское оружие, включая системы ПВО "Бук-М1" с 288 ракетами 9М38 и крупную партию танков Т-72М1 в обмен на оружие по стандартам НАТО.

13.05.2022 11:42 Ответить
13.05.2022 11:42 Ответить
О столько ракет это круто
13.05.2022 11:43 Ответить
13.05.2022 11:43 Ответить
То є добре! Бо у фіннів буде час навчиться користуваться НАТОвською зброєю а нам ця зброя потрібна зараз - "сірійські мішені" "на підході" Путін вирішив задіять своє ударне угрупування "летающих непуганых идиотов" з Сирії в Україні Однак тут їм не Сирія і ми - не сирійські селяни!
13.05.2022 13:29 Ответить
13.05.2022 13:29 Ответить
В Сирії всіх лапотніков - не більше 6000 осіб було на початок 2022 року. І переважно - це строковики. І не піхтура, а оператори ЗРК, РЛС, трішки арти, інтенданти + велика кількість обслуги авіаціної тощо. Рашка не воює в Сирії наземними військами - вони там воюють шляхом засипання чавунієм переважно шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів, з бомбардувальників. Переважну кількість "наземних сил" вони реально "вивели" давно. І більшість з них - вже перемелена в Україні. Тобто, звідти навіть 2-3 БТГр не в змозі взяти.

Тож всі ті "нові ударні угруповування з Сирії" - це просто лапша для споживання всередині рашки.

Єдиний резерв, який зараз є у рашки, дуже відносно боєздатний - це десь біля 10-15 БТГр в Бєлгородській області, які драпали з-під Києва та Чернігова, втрачаючи техніку та особовий склад. Їх прямо зараз "накачують" технікою зі складів зберігання (древнючою) та намагаються підтягнути хоч якісь людські резерви з мобілізованих, що вдається ДУЖЕ важко, інакше б вони ці сили кинули на захист від наступу ЗСУ під Харковом.
13.05.2022 14:02 Ответить
13.05.2022 14:02 Ответить
Душа радіє!
13.05.2022 11:43 Ответить
13.05.2022 11:43 Ответить
Кучненько лягло.
13.05.2022 11:44 Ответить
13.05.2022 11:44 Ответить
Во звіри, навіть бірьозки порубали щоб боляче було дивитись рашистьским патріотам при наступі
13.05.2022 11:51 Ответить
13.05.2022 11:51 Ответить
Шо такое КБА и как можно из этой шайтан-трубы попасть в точку?
13.05.2022 12:04 Ответить
13.05.2022 12:04 Ответить
Оказывается, что у бобров был свой Всеволод!
13.05.2022 12:25 Ответить
13.05.2022 12:25 Ответить
13.05.2022 12:39 Ответить
13.05.2022 12:39 Ответить
Снайперская парочка - любовь до первой мины! 💘
13.05.2022 12:23 Ответить
13.05.2022 12:23 Ответить
13.05.2022 12:23 Ответить
13.05.2022 12:23 Ответить
Вчера была "пара" - сегодня стала "дюжина"! Но помельче. Но сегодня. А вчераих было пара. Но крупнее. Но вчера. А те, что совсем помельче - те сегодня. Ну оооочень мелкие!
13.05.2022 12:36 Ответить
13.05.2022 12:36 Ответить
"Вот она была и нету,
Вот она была и нету"
13.05.2022 12:36 Ответить
13.05.2022 12:36 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
13.05.2022 12:37 Ответить
13.05.2022 12:37 Ответить
Снайперы попали под персональные санкции. Короче, просто попали.
13.05.2022 12:48 Ответить
13.05.2022 12:48 Ответить
-Дельфин и русалка они, если честно,
-Не пара, не пара, не пара. )))
13.05.2022 15:28 Ответить
13.05.2022 15:28 Ответить
"Ішов москаль по приліску,шукав собі пригоду,світило з неба сонечко,прєкрасная пагода! Аж раптом засвистіло,і здригнулася земля,болванка прилетіла в молодого москаля! І москаля нема! Немає москаля! Немає ніх... вопще, сама сира земля! Працює артилерія,їба...ть пацани,одним кацапом менше,а вторий насрав в штани." (с)
13.05.2022 17:29 Ответить
13.05.2022 17:29 Ответить
мля там снег это кгода в январе было привет )))
13.05.2022 20:44 Ответить
13.05.2022 20:44 Ответить
Земля чёрная, деревья в листьях. Точно зима?
14.05.2022 19:08 Ответить
14.05.2022 19:08 Ответить
Голос Дроздова:

- На видео мы можем наблюдать редкий в дикой природе момент размножения пары снайперов делением.
14.05.2022 19:07 Ответить
14.05.2022 19:07 Ответить
 
 