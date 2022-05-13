Бойцы ССО уничтожают снайперскую пару оккупантов минометом КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства. ВИДЕО беспилотника
Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ эффективно используют современный миномет КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ССО показали уничтожение вражеской снайперской пары на южном направлении сражений с оккупантами. Оккупанты были уничтожены с первого выстрела.
Данный миномет разработан в киевском конструкторском бюро "Артиллерийское вооружение", являющемся частью ДК "Укроборонпром". Миномет КБА-118 был представлен широкой публике на киевской выставке "Оружие и безопасность-2013". Вес этого миномета даже меньше веса АГС-17.
ССО получили новый миномет на вооружение несколько лет назад и сразу же начали активно учиться его использовать.
Топ комментарии
Перехватчик
13.05.2022 11:42
Ivan Pupkin #465282
13.05.2022 11:31
Verter_98
13.05.2022 11:38
Тож всі ті "нові ударні угруповування з Сирії" - це просто лапша для споживання всередині рашки.
Єдиний резерв, який зараз є у рашки, дуже відносно боєздатний - це десь біля 10-15 БТГр в Бєлгородській області, які драпали з-під Києва та Чернігова, втрачаючи техніку та особовий склад. Їх прямо зараз "накачують" технікою зі складів зберігання (древнючою) та намагаються підтягнути хоч якісь людські резерви з мобілізованих, що вдається ДУЖЕ важко, інакше б вони ці сили кинули на захист від наступу ЗСУ під Харковом.
Вот она была и нету"
-Не пара, не пара, не пара. )))
- На видео мы можем наблюдать редкий в дикой природе момент размножения пары снайперов делением.