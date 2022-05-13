РУС
Во всех направлениях наши защитники демонстрируют немалые подвиги и героизм, - Наев посетил районы выполнения боевых задач.. ВИДЕО

Командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил районы выполнения боевых задач группировок войск, защищающих Украину в северо-восточной, восточной и юго-восточной операционных зонах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования объединенных сил ВСУ.

По его словам, обстановка в районах выполнения боевых задач соответствующими оборонными группировками остается сложной, но уверенно контролируется Вооруженными Силами Украины.

"Ежедневно враг атакует наши оборонные позиции батальонными и ротными тактическими группами, а также наносит огневое поражение всеми имеющимися у него огневыми средствами", - подчеркнул Наев.

Как сообщил командующий, в частности, на Харьковском направлении украинские подразделения осуществляют улучшение тактического положения.

На Сватовском, Попаснянском и Донецком направлениях заранее накопленными многочисленными силами враг предпринимает попытки прорвать нашу оборону и выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей.

Во время пребывания на передовых позициях командующий лично убедился, что все военнослужащие – от солдата до генерала выполняют возложенную на них задачу по отражению вооруженной агрессии. Во всех направлениях наши защитники демонстрируют немалые подвиги и героизм.

"На протяжении многих поколений украинские воины осуществляли защиту своего государства. Украинский народ веками боролся за свою независимость и свободолюбие, но на долю современного поколения украинцев выпало очень огромное испытание по защите территориальной целостности и суверенитета Украины. В строй, без преувеличения, стал весь народ, чтобы "противостоять вооруженной агрессии врага. Это высокая честь и большое уважение каждому гражданину свободного государства, который вносит свой посильный вклад в общую победу", - подчеркнул он.

армия РФ (20620) Харьковщина (5577) Донбасс (26966) ВСУ (6922) Наев Сергей (348)
"Подвиги и героизм солдат" - это ВСЕГДА следствие ******* руководства.
"Каждое проявление героизма єто результат чейто преступной халатности" (С)
Сидя в безопасности, подло лить грязь на командование ВСУ.
Значить чекаємо на добрі новини. Генерал з пустими руками не їде
Здається, Наєв відповідав за кримський напрямок...
Харків
Сидя в безопасности, подло лить грязь на командование ВСУ.
Сидя в безопасности, подло лить грязь на командование ВСУ.
написано класно і прям в точку - горжусь
Політичне керівництво брехні, створює глобальну недовіру до слів і вчинків військового командування!
Як тільки українське керівництво починає говорити про героїзм та подвиги - чекай поганих новин...
