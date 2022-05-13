"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - россияне не пускают на свою территорию батальон мобилизованных "эленеровцев", сбежавших к границе с позиций в Украине. ВИДЕО
Батальон "ополченцев ЛНР" уже два дня находится на границе с РФ и тщетно ждет разрешения от россиян попасть в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "ополченцы" пожаловались на свое состояние на видеозаписи, опубликованной в соцсетях.
"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - говорит один из них.
Топ комментарии
+78 Агамемнон
показать весь комментарий13.05.2022 13:09 Ответить Ссылка
+40 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.05.2022 13:16 Ответить Ссылка
+33 Olexandr Ivashura
показать весь комментарий13.05.2022 13:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крепко попали. Выделенный жизнью 8-летний ресурс исчерпался.
Та ви як були бидлом і гарматним м'ясом, так і залишились.
Ваша карма, здохнути, бажано прикривши собою "справжніх руЗких".
Іншого призначення у вас, виродки, немає. Немає від слова зовсім.
Те ж саме буде і з КриСчанами. Скоро і їх черга настане... коли ДиНиРи закінчиться.
Поэтому Зеленскому проще отказаться от решения этих задач под формальным поводом о том, что так, якобы, меньше жертв будет.
Решение этой задачи - это такой ультиматум: кто добровольно прекращает воевать против Украины, сдаёт оружие и обещает не воевать в будущем (и не совершать других новых преступлений), тех Украина не будет "наказывать" лишением свободы (награбленное придётся вернуть), но кто не прекращает, те рискуют погибнуть в процессе (боёв для) освобождения Украиной оккупированных территорий либо будут обезврежены путём ограничения свободы перемещений и других действий (тюрьмой, а лучше - при наличии гражданства России автоматическая утрата гражданства Украины с возможностью упрощенного и ускоренного возврата в гражданство Украины при желании и отказе от гражданства других государств). Подробнее - путь к правде и миру (путь к миру) - https://2-homo-sapiens.livejournal.com/650.html
( Дополнительные разъяснения - https://2homosapiens-ru.livejournal.com/?skip=8 )
за ,, заслуги,, пусть решает оставаться на месте
или валить в бурятию
А восстанавливать что разрушили придётся самим