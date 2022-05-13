"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - россияне не пускают на свою территорию батальон мобилизованных "эленеровцев", сбежавших к границе с позиций в Украине. ВИДЕО

Батальон "ополченцев ЛНР" уже два дня находится на границе с РФ и тщетно ждет разрешения от россиян попасть в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "ополченцы" пожаловались на свое состояние на видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - говорит один из них.

Также читайте: Я не думаю, что Путин сможет сохранить лицо. Россияне должны сохранить свою страну, - Зеленский