Указывал оккупантам на свободные дома в селе, мародерил с ними и сдавал военных. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену. ВИДЕО

В ходе досудебного расследования полицейские установили и собрали доказательства того, что 30-летний гражданин Украины, находясь в поселке Бабинцы Киевской области, перешел на сторону врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Злоумышленник показывал военным вооруженных сил русской федерации место жительства правоохранителей, военных АТО, охотников. Также мужчину подозревают в совершении краж вместе с военными РФ. Кроме того, известно, что он угнал и сжег автомобиль односельчан и пытался завладеть еще одним транспортным средством, угрожая расправой со стороны военных РФ.

"Его родственники и односельчане рассказали, что собственными глазами видели, как предатель показывал оккупантам дома, в которые можно заселиться, "сдавал" места жительства полицейских, военных, участников боевых действий, охотников. Совместно с военными РФ фигурант ходил по домам людей и отбирал у их еду. Чуть позже приобрел такой авторитет среди оккупантов, что те позволили ему патрулировать территорию захваченного села. Предатель угнал автомобиль односельчанина, оклеил его враждебной символикой и трудился на благо врагов", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

12 мая правоохранители провели по месту жителя фигуранта в Киевской области неотложный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Мужчину задержали в порядке п. 6 ч. 1 ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В любой стране мира такие найдутся, 1 на 100, 1 на 1000, 1 на 10000 - не важно. Достаточно одного. Вообще везде, даже включая США. И поэтому каждая нормальная страна защищает свои границы в первую очередь, чтобы ни один город или деревню не мог захватить враг. А потом уже строит дороги.
13.05.2022 14:47 Ответить
+33
там і прикінчити біля стінки
13.05.2022 14:47 Ответить
+24
зрадник гірший за ворога, лише смертна кара за законами воєнного часу, як заведено у всі часи, всіх країн і народів.
13.05.2022 14:49 Ответить
там і прикінчити біля стінки
Запобіжний захід у вигляді розстрілу.
13.05.2022 18:57 Ответить
показать весь комментарий
так,диряві кордони призводять до того,що війна прокочується по нашій землі ,ми несемо значні людські та матеріальні втрати..
13.05.2022 14:54 Ответить
В Британии выращивают элиту , которая будет править страной, с детства. Да , это дорогое образование. А в Украине ОБЩЕСТВО голосует за фотографов и моделей
И вот эти фотографы и модели ЧХАТЬ ХОТЕЛИ НА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ , к сожалению
13.05.2022 17:29 Ответить
ЗАХОПЛЕННЯ ОФІСУ "ANTONOV LOGISTIC SALIS" | Як старе керівництво продовжує шкодити компанії - https://www.youtube.com/watch?v=1f0YVfXg_mw&t=328s&ab_channel=DmytroAntonov https://www.youtube.com/watch?v=1f0YVfXg_mw&t=328s&ab_channel=DmytroAntonov

13.05.2022 16:06 Ответить
а при попытке ?
13.05.2022 14:48 Ответить
Самому интересно как он сумел пережить в этом селе период между уходом кацапов и его арестом живым и невредимым
показать весь комментарий
13.05.2022 16:45 Ответить
показать весь комментарий
У нас смертную казнь отменили еще при Кравчуке. О чем вы?
13.05.2022 18:28 Ответить
На гиляку !!!
13.05.2022 14:49 Ответить
У нас такий і до приходу поліції не дожив Відрізали язика і повісили у лісі!
13.05.2022 15:10 Ответить
Чтобы ,другим не повадно было - расстрелять Гниду , они хуже оккупантов
13.05.2022 15:14 Ответить
Звісно є бажання побачити його на палі, але ми не орки а цивілізована країна, засудити по всій суворості закону а там хай грає в півника з не голеним убивцей, років 15 чи пожитьтєво.
13.05.2022 14:55 Ответить
у воєнний час у європейських країнах передбачено смертну кару.
13.05.2022 14:57 Ответить
Видно,что деклассированный элемент. Валялся зарыганый под заборами всю жизнь ...а тут вдруг такая лафа. Резкий подъем по социальной лестнице при помощи родственных душ из кацапосрани. Но недолго музыка играла. Моторыло с гиви и то дольше протянули. Правда те сдохли а этого ещё и кормить за счёт бюджета.
13.05.2022 14:56 Ответить
Социальный лифт по кацапски. Надеюсь когда образуется Московская народная республика никто не полезет там порядки наводить? Пусть живут по своим бандитским правилам, без правили демократии. У кого ружье тот и прав.
13.05.2022 15:23 Ответить
А как еще трудящийся может подняться по социальной лестнице в современном мире? Только так. Для простого человека дорога в жизнь заказана, только капиталисты могут подняться. А так, он сотрудничал с врагом и у него шанс в жизни появился достичь чего-то, жить по нормальному, на машине покататься
13.05.2022 15:29 Ответить
Как давно вам сделали операцию по вживлению человеческого гипофиза?
13.05.2022 15:38 Ответить
вчера только, не успел прижиться еще
13.05.2022 15:52 Ответить
В современном мире в обществах без системной коррупции даже простой человек, который не лентяй и желает учится, может подняться легальными способами. Ещё лучше когда родители не пофигисты. У нас в Латвии тоже есть несколько примеров. Например Валдис Домбровскис, которого в детстве забрали из детдома, был премьером страны и теперь он финансовый комиссар Евросоюза.
13.05.2022 15:54 Ответить
Работать не пробовал? Многим помогает. Этот жил под Киевом и не мог подняться? 1000 у.е. можно иметь, работая на стройке не особо напрягаясь. Мало? Напрягись, обучись - будет больше. Под Киевом много участков, где все площади под теплицами. Люди просто цветочки выращивают и хорошие деньги зарабатывают. А сотрудничество с оккупантами к подъему отношения не имеет.
13.05.2022 17:32 Ответить
Якийсь чмирь - заледве варнякає.
Гнида.
13.05.2022 14:57 Ответить
таких как это надо на площадях вешать. И плевать на мнение ЕС. Во-первых, они нас там не сильно и ждут, а во-вторых - это они спокойно живут. пока Украина сражается Так что смертный приговор предателям, это уже вопрос времени
13.05.2022 14:58 Ответить
зачем кормить эту тварь, есть 100 честных способов для него нечаянно самоубиться и никто не спросит...
13.05.2022 14:58 Ответить
готовий "камисар" шуріков. чорну кожану тужурку ще б десь вкрав і можно в компартію приймать, або в опезж-опу, без кандидатського терміну.
13.05.2022 15:02 Ответить
Спалити потвору
13.05.2022 15:03 Ответить
Чому з окупантами не втік, цікаво? Такий же ж самий кацап і живе так само, як вони...
13.05.2022 15:04 Ответить
Та вони так швидко тікали що і їхні ж деякі "екземпляри" втекти не встигли! З Шестовицької переправи орки чкурнули а через два дні на об"їздній дорозі "територіали" трьох велосипедистів у цивільному затримали - "к бабушке ехали"
13.05.2022 15:13 Ответить
потому что помнил, что суды наши не работали все эти 8 лет, а полиция с контрразведкой сами ждали русских, как в Крыму тогда, и думал, что и сейчас так.
13.05.2022 15:16 Ответить
боже яке кончене
13.05.2022 15:06 Ответить
Паскудь.
13.05.2022 15:08 Ответить
вот и прошел твой звездный час, пдр
13.05.2022 15:09 Ответить
Кожу с него спустить.
13.05.2022 15:09 Ответить
Ну і що?Жінка *********** вказувала пересування українських військ-що сильно покарали?
13.05.2022 15:16 Ответить
Молодец чувак. Не растерялся. Прямо по схеме: кто был никем, тот станет всем.
13.05.2022 15:20 Ответить
Заставить его одеть форму ВС РФ, дать автомат как он любит, посадить в горелый русский танк без башни и сжечь.
13.05.2022 15:21 Ответить
Київщина вже давно звільнена - село і люди,чого ви чекали?Чого воно ще хекає?
13.05.2022 15:26 Ответить
А мог бы быть "народным губернатором Киевщины" от партии Шария. Референдумы бы проводил и на дорогих машинах катался бы
13.05.2022 15:26 Ответить
він повинен був здохути під час затримання
13.05.2022 15:30 Ответить
"там і прикінчити біля стінки" (С) "а при попытке" (С) "Спалити потвору"(С)... и т.д.
Не уподобляйтесь, не призывайте, не провоцируйте!!! Государственные и военные структуры действуют по ЗАКОНУ и по УСТАВУ. Иначе шо это образование вылупыця - монстр. Расследование, доказательство, суд, наказание и не иначе!
13.05.2022 15:36 Ответить
алкаш -кацап - шаріков, люмпен, взять всьо і падєліть, тьху, щоб ти здох, падло
13.05.2022 15:38 Ответить
******* поліцай, шкуру на ремні...
13.05.2022 15:40 Ответить
Цікаво, на що ця падлюка розраховувала, залишившись вдома, коли його господарі дали дьору?! Не вже не зміг збагнути, що місце для таких лише на паРаші!
13.05.2022 15:46 Ответить
Четвертовать ****** !
13.05.2022 15:53 Ответить
Дивно, що воно після цього в селі залишилося. Дуже дивно.
13.05.2022 16:06 Ответить
Давайте будемо його судити потім посадимо будемо кормити а потім відпустимо років через 10.Наказали....Гасити на місці тварюк !
13.05.2022 16:18 Ответить
Весело ему будет сидеться. Скучать не придётся.
13.05.2022 16:24 Ответить
 
 