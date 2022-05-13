Указывал оккупантам на свободные дома в селе, мародерил с ними и сдавал военных. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену. ВИДЕО

В ходе досудебного расследования полицейские установили и собрали доказательства того, что 30-летний гражданин Украины, находясь в поселке Бабинцы Киевской области, перешел на сторону врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Злоумышленник показывал военным вооруженных сил русской федерации место жительства правоохранителей, военных АТО, охотников. Также мужчину подозревают в совершении краж вместе с военными РФ. Кроме того, известно, что он угнал и сжег автомобиль односельчан и пытался завладеть еще одним транспортным средством, угрожая расправой со стороны военных РФ.

"Его родственники и односельчане рассказали, что собственными глазами видели, как предатель показывал оккупантам дома, в которые можно заселиться, "сдавал" места жительства полицейских, военных, участников боевых действий, охотников. Совместно с военными РФ фигурант ходил по домам людей и отбирал у их еду. Чуть позже приобрел такой авторитет среди оккупантов, что те позволили ему патрулировать территорию захваченного села. Предатель угнал автомобиль односельчанина, оклеил его враждебной символикой и трудился на благо врагов", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

12 мая правоохранители провели по месту жителя фигуранта в Киевской области неотложный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Мужчину задержали в порядке п. 6 ч. 1 ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.