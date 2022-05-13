Защитники Украины сбили в Луганской области российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". ВИДЕО

Подразделение ПВО 81-й бригады ДШВ сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Видео Андрея Цаплиенко

"Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы", - говорится в сообщении.

"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет", - цитирует Командование слова десантников.

Смотрите также: Первый суд над российским военнослужащим начался в Киеве. ВИДЕО