Защитники Украины сбили в Луганской области российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". ВИДЕО
Подразделение ПВО 81-й бригады ДШВ сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Видео Андрея Цаплиенко
"Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы", - говорится в сообщении.
"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет", - цитирует Командование слова десантников.
Александр Чуднивец
13.05.2022 15:28
Funny Cat
13.05.2022 15:32
Al-Goritm Ain-Moment
13.05.2022 15:50
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Слава ЗСУ!
Кацапи як що не вкрадуть технологію і дізайн, то не кацапи.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250