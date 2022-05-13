РУС
Защитники Украины сбили в Луганской области российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". ВИДЕО

Подразделение ПВО 81-й бригады ДШВ сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Видео Андрея Цаплиенко 

"Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы", - говорится в сообщении.

"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет", - цитирует Командование слова десантников.

+37
ДШВ України-черговий респект...
показать весь комментарий
13.05.2022 15:28 Ответить
+24
То ж нічний мисливець ніби. Якого хера вдень літав? )))
показать весь комментарий
13.05.2022 15:32 Ответить
+23
💯Вони он "Москву" назвали "убійца авіаносцев". І скільки авіаносців це лайно вбило?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:50 Ответить
пародия на Апач долеталась
показать весь комментарий
13.05.2022 16:18 Ответить
заголовок про ЛУГАНСК репортаж про ХАРЬКОВ. очки могли купить через третьи страны...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:22 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:30 Ответить
Не завжди треба вірить тим назвам які росіяни дають своїй техніці! Вони он комплекс зенітно-ракетний "Панцирем" назвали а він не здатен те те що танки і автомобілі захистить але й самого себе!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:38 Ответить
на учениях штук 200, наверное
показать весь комментарий
13.05.2022 16:20 Ответить
воно їх навіть не бачило
показать весь комментарий
13.05.2022 16:53 Ответить
Потому что если дать дураку хрустальный хер, то он его обязательно разобьет да еще и пальцы порежет. Скорее всего оборудование этой ночной бабочки просто не работало в темное время суток.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:43 Ответить
Вночі - мисливець, вдень - мисливські ковбаски
показать весь комментарий
13.05.2022 16:04 Ответить
ночной бабочке засадили.....
показать весь комментарий
13.05.2022 15:33 Ответить
А где-то двухсотый самолет заблудился..
показать весь комментарий
13.05.2022 15:36 Ответить
Уже нашелся.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:40 Ответить
Уже! Держи руку на пульсе!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:41 Ответить
пословица : Молодец против овец, а против молодца сам как овца. Это про российский вертолет. Да и про всю российскую армию.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:39 Ответить
"Ночной горшок" он, а не "охотник"!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:40 Ответить
мамкин нічний мисливець, папкин дневной конец
показать весь комментарий
13.05.2022 15:41 Ответить
Пічний заслінець? Ой, не чує баба.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:42 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 15:45 Ответить
Так, помічник депутата від Партії Ригіонів Сивковіча, який знаходиться під санкціями США, за співпрацю з ФСБ расії !! Совпаденіє...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:11 Ответить
А чего "ночной охотник" днём шакалил по украинским полям? Разведывал где можно овощами поживиться? Су.ки такие. Долетался.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:57 Ответить
Почитайте историю, ми28 ещё совок заброковал как не сильно перспективный и крайне ненадежный в пользу ка50. То-то они и падают демонстрациях и из-за отказов. А ночью он должен был раньше быть, потом решили что из оборудования для работы ночью достаточно только названия. Вообщем недоапач с склонностью к суицыду.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:05 Ответить
Ка-52 в стоке имеет лазерные детекторы и шушеру для работы с новыми тепловыми головками самонаведения, где диапазон лучше выбран, может проигнорировать ловушки. А ми-28 - нет. На нем только вручную либо отстреливаешь заранее, либо едешь на тот свет, если в авторотации и амортизации не сдохнешь в кресле. Конечно, их можно было проапгрейдить и даже на лучшую технику и реально иметь контрракетную защиту от ПЗРК, но надо азиатскую хибарку для дочурки строить было для тувинца.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
на 12сек вкрадена духовка?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:06 Ответить
Щось цей журналіст забагато назнімав зайвого.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:13 Ответить
ой яка потужна модернізація: видали пілоту окуляри нічного бачення, і вже бачиш, це не просто гелікоптер, а цілий "нічний мисливець"! 🤣
показать весь комментарий
13.05.2022 16:20 Ответить
вечірня ******)
показать весь комментарий
13.05.2022 16:51 Ответить
Нічний мисливець став курою гімна.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.05.2022 18:04 Ответить
Уцілілих бурятів перекваліфіковують на вєртольотчіков
показать весь комментарий
13.05.2022 20:30 Ответить
Щось дуже підозріло схожий на Апач - американський гелікоптер.
Кацапи як що не вкрадуть технологію і дізайн, то не кацапи.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:34 Ответить
