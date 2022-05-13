РУС
15 372 43

В Мариуполе рашистские танкисты для развлечения стреляют по уцелевшим зданиям и давят заброшенные автомобили. ВИДЕО

В Мариуполе оккупанты ради развлечения устроили стрельбу по уцелевшим зданиям из танка и давили бронемашиной заброшенные автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такого развлечения захватчиков опубликована в соцсети.

Смотрите: Бой в Мариуполе: защитники "Азовстали" уничтожили 8 оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (20620) Мариуполь (5747)
Топ комментарии
+41
Нация ушлёпков, что тут добавить.
13.05.2022 16:16 Ответить
+32
Выродки фашистские . Люди всю жизнь собирали на квартиру или машину... Продолжайте дальше брать в плен етих выродков чтобы они потом еще насмехались
13.05.2022 16:20 Ответить
+31
Кончєна їбана підарасня. А потім у полоні жують шмарклі і розповідають казочку про те, що все усвідомили. Ця мразота не піддається перевихованню; їх перевиховає лише куля або друзяка "Джавелін".
13.05.2022 16:23 Ответить
13.05.2022 16:16 Ответить
ці також кудись повернуться, якщо вціліють

раша, ви реально називали БУЧУ фейком

у вас буде можливість стикнутися із виробниками БУЧІ та МАРІУПОЛЯ в себе вдома

БУЧА І МАРІУПОЛЬ ЧЕКАТИМУТЬ русскіх у кожному бурятському дагестанському русському селі

у кожному, куди повернеться хоч один такий моральний урод

пора вам побачити реальний світ, русскіє

і не кажіть потім "ЗА ЧТО НАМ ЕТО???"
13.05.2022 16:19 Ответить
13.05.2022 16:20 Ответить
їх до полону беруть якщо вони встигнуть здатися, і тільки заради інформації і обміну.
13.05.2022 16:30 Ответить
Набрать штук пять - семь таких лишнехромосомных, упаковать в легковушку и потом раздавить ее танком.
13.05.2022 16:49 Ответить
Сатанисты
13.05.2022 16:22 Ответить
Что там гаварил папа римский, Макрон и Эрдоган, примириться и дагавариться и жить дальше бок о бок с етими тварями?
13.05.2022 16:22 Ответить
Та то раскаты грозы, которые зеледент в кукурузе слышал.
13.05.2022 17:08 Ответить
13.05.2022 16:23 Ответить
Эти гнойники не понимают, что за все, что они сделали они заплатят, кто жизнью, кто деньгами
13.05.2022 16:28 Ответить
обдолбаное быдло....
13.05.2022 16:28 Ответить
Жаренный пьяный ванька перед смертью тешится.
13.05.2022 16:30 Ответить
Грузинские добровольцы в Украине выражают готовность провести операцию по прорыву блокады Мариуполя и вывести украинских военнослужащих с завода «Азовсталь», если украинское командование даст на это согласие
13.05.2022 16:30 Ответить
О таком вслух не говорят даже после. Желаемое за действительное это.
13.05.2022 17:10 Ответить
Особенно когда рашисты именно етого и ждут чтобы положить всех кто пойдет на прорыв. Чтобы помочь Марику можно только ударить в другом месте в районе херсона-бердянска, чтобы окупантам было не до Мариуполя
13.05.2022 17:20 Ответить
Это они город построили, да? В топку их.
13.05.2022 16:30 Ответить
Підар**аси.....моя мрія , щоб ви всі ублюдки
були в "пакетах" ....доєдиного!!!!
13.05.2022 16:31 Ответить
А в конце подвесной доп. соляро-бак отбросил , как цаполёт
13.05.2022 16:39 Ответить
бандерівське дерево помстилось
13.05.2022 16:57 Ответить
надо признавать рашу либо государством-террористом, либо государством - спонсором террористов, потому что это чистая правда и они это доказывают по нескольку раз в день..., и от этого определения уже отталкиваться..., и нечего искать жемчуг в куче дерьма..., Пушкин, Лермонтов, Достоевский, да были, но не помогло...
13.05.2022 16:44 Ответить
пьяные чурки хуже пьяных удмуртов
13.05.2022 16:44 Ответить
Люди без морали и тормозов в голове.
проще говоря, сволочи
13.05.2022 16:45 Ответить
Немає слів.
13.05.2022 16:46 Ответить
Биомусор
13.05.2022 16:47 Ответить
Гниди!
13.05.2022 16:51 Ответить
удивительно, насколько пропаганда нам промывала мозги, что русские - нормальные люди, цивилизованные, культура там какая-то есть - это все жуткое вранье( это реально, нищие варвары, которые себе ничего не смогли купить, даже унитазы, жуткие уголовники и маньяки
13.05.2022 17:01 Ответить
Настигне кожного свій джевелін.
13.05.2022 17:04 Ответить
2200 на башне. Вычислить откуда нельзя? Акцент сильный. Южный похоже
13.05.2022 17:07 Ответить
ВСУ убивайте эту мразь, убивайте как можно больше. Чтобы черви жрали их вонючие кацапские тела. Чтобы вся кацапня сдохла в наших степях.
13.05.2022 17:25 Ответить
Кацапорылые просто знают что скоро сдохнут. Развлекаются перед физической смертью. Потому что надо понимать,что они все уже психологически мертвы.
13.05.2022 17:44 Ответить
Лишнехромомомные дождутся своего Джавелина. На всех хватит.
13.05.2022 18:33 Ответить
Ще раз і ще питаю,чому на москальських військовополонених поширюється Женевська конвенція? Я не бачу військових ,це терористи
13.05.2022 18:47 Ответить
Сподіваюся що бидло, яке в танку воно вже перетворений на шашлик, а оператор вже перейшов в стан перегною...
13.05.2022 21:05 Ответить
понятно чего их просто сжигали....
13.05.2022 22:34 Ответить
Які кончені....
13.05.2022 23:24 Ответить
До сих пор ищут первобытно пещерных существ , так вот они ,они жили среди нас ***** и мразо быдло орко образные...
13.05.2022 23:25 Ответить
Ну скучно им..... Театра нет.... Баб нет.... Только такие развлечения и очко товарища.
14.05.2022 03:42 Ответить
Обдовбана сволота. Вбивати цю наволоч і хай удобрює українську землю. Ні на що інше вони не потрібні.
14.05.2022 08:59 Ответить
Вони не просто фашисти - вони просто підараси-фашисти..
14.05.2022 12:09 Ответить
Німецьки нацисти за 6 днів захопили Мінск , а за 10 днів були вже на підступах до Лєнінграда .
Помічу тільки в німців на літо 1941 року на озброєнні були лише легкі танки й танкетки .
А у РККА вже були середні танки Т-34 майже 50% від парку . Й ці гітлеровці на танках й танкетках оточили йдучи до Москви й Пітеру 5 армій .
А ранкідоїди лише в таких стрелищах герої фонтанного полускання , кантемирівськи омилки...
Бо бо там делеко до "Азовсталі" де є беспека .
До Ірпеня , де місцева тероборона запалили їх колону на 2 километри й це фото піджаркою з танкістів увесь світ обійшло , вгалалом навіть дальші ніж до їх ватасамки (яку вони на врядчи вже колись побачать) . Тому так бісяться від люті ! Будинок же їм бронебійну "атвєтачку" не прийшле . На превеликий жаль !

Німці за таке б командира полку до обер-лейтенанта розжалували й в піхоту . Не будинки вони жаліли б , а набоїв !
14.05.2022 13:25 Ответить
У Булгакова в "Собачому сердці" був сього тільки один Шаріков й кілька Швондерів .

А тепер уявимо собі 140 млн. шарікових й 5 млн. швондерів . Деяки (не без ментальних проблем) але все ж таки пройшли курс механіка-водія й заряджаючого танка . Результам ми зараз бачимо .
Інше втішує , що містер "Кольт" , а нашому випадку чи "Стугра" , чи NLAV чи Джавелін добре виробляє з того "веселего екіпажа" попіл який добре уміщується в одному чорному пакеті ...
Але тут йще требо мати фортуну , яка збере цей попіл у пакетик й доставить цей подарунок ватній самці на 9 травня (хоч трохи з запізненням) !
14.05.2022 13:09 Ответить
Нічо ЗСУ доберуться і до Маріуполя.
14.05.2022 14:46 Ответить
адрес мамки членососа..в инет...мы должны наказать??
14.05.2022 17:49 Ответить
 
 