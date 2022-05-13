Почему приход РПЦ в Украине должен пойти вслед за российским кораблем БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Почему церковь оккупанта, она же – российская православная церковь в Украине, которая почему-то до сих пор называется УПЦ МП – должна пойти вслед за российским военным кораблем? Богдан Буткевич объясняет в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее Синод прихода РПЦ в Украине, который зовет себя УПЦ МП, заявил, что деятельность предыдущего президента Петра Порошенко по получению Томоса и созданию украинской единой поместной церкви стали одним из поводов для вторжения России в 2022 году.
Пора позбутись цієї ракової пухлини.
викиньте вже нарешті ту гадюку в її рідні кацаплячі болота.
А Киев чего ждет?!
А на рахунок Румунії, то це у нас не Романія, як вони самі себе називають. Приклад приведений некоректно. Румунія і Романія по суті різне і мало співзвучне.
Якщо на заваді цього буде стояти вище керівництво -то це взагалі катастрофа катастроф
Это же ФСБ.
Ещё в 1943 году, по указу Сралина, РПЦ стало отделом НКВД.
В его ряды набирали преимущественно бывших силовиков а на руководящие должности преимущественно лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (цитата).
Что мешает перекрыть эту лавочку ФСБ?