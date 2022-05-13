Почему приход РПЦ в Украине должен пойти вслед за российским кораблем БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Почему церковь оккупанта, она же – российская православная церковь в Украине, которая почему-то до сих пор называется УПЦ МП – должна пойти вслед за российским военным кораблем? Богдан Буткевич объясняет в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее Синод прихода РПЦ в Украине, который зовет себя УПЦ МП, заявил, что деятельность предыдущего президента Петра Порошенко по получению Томоса и созданию украинской единой поместной церкви стали одним из поводов для вторжения России в 2022 году.

