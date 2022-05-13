РУС
"Без цензуры вживую": Как Украина будет применять западное оружие? День 79. ВИДЕО

79-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Данилюк-Ярмолаева Марина (357) Буткевич Богдан (436)
А цим хлопцям теж дадуть зброю?... https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA Бо хочеться теж спитати.. "Где деньги, Зин?"
13.05.2022 21:26 Ответить
Хай ті мляді ще дадуть ту зброю в нормальній кількості. Дають по чайні ложці раз на день, а в цей час наші хлопці та дівчата свої голови кладуть. Ніяк наші західні партнери не перехворіють хитродупістю.
13.05.2022 21:27 Ответить
 
 