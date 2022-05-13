"Без цензуры вживую": Как Украина будет применять западное оружие? День 79. ВИДЕО

79-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Без цензуры вживую": А я вам сейчас покажу, кто Киев спас. День 78. ВИДЕО