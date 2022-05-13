Разговор пленного оккупанта с женой: "Надо, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие". ВИДЕО

Очередной оккупант, символически 9 мая сдавшийся в плен ВСУ, теперь хочет домой и надеется попасть в "обменный список".

Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Увидев собственного сына во время видеозвонка, плененный российский оккупант начинает плакать.

"Он и его сослуживцы не задумываются, что от российского вторжения в Украину уже пострадали множество украинских детей, а 225 – убиты. Оккупанта больше беспокоит собственная судьба", - говорится в сообщении.

Пленный захватчик советует жене вместе с родными других пленных объединиться: "Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде".

