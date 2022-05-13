РУС
Разговор пленного оккупанта с женой: "Надо, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие". ВИДЕО

Очередной оккупант, символически 9 мая сдавшийся в плен ВСУ, теперь хочет домой и надеется попасть в "обменный список".

Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Увидев собственного сына во время видеозвонка, плененный российский оккупант начинает плакать.

"Он и его сослуживцы не задумываются, что от российского вторжения в Украину уже пострадали множество украинских детей, а 225 – убиты. Оккупанта больше беспокоит собственная судьба", - говорится в сообщении.

Пленный захватчик советует жене вместе с родными других пленных объединиться: "Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде".

Смотрите: Мобилизированные в апреле россияне уже попали в плен и дают показания. ВИДЕО

армия РФ (20620) СБУ (20433) пленные (2227)
Топ комментарии
+12
Как можно уехать от своих маленьких детей, чтобы убивать таких же детей в другой стране. Не верьте ему. Если не получится обменять на бойца полка Азов - валите эту тварь.
13.05.2022 17:25 Ответить
+9
Орки! Украина для вас - это Бермудский треугольник. Кто сюда приходит, тот для своей страны - призрак, за которого компенсацию не платят.
13.05.2022 17:12 Ответить
+5
" Поховали москаля край дороги....."

..
13.05.2022 17:18 Ответить
так это с лнр или днр. или на крайняк с кубани, судя по говору
13.05.2022 17:19 Ответить
Как можно уехать от своих маленьких детей, чтобы убивать таких же детей в другой стране. Не верьте ему. Если не получится обменять на бойца полка Азов - валите эту тварь.
13.05.2022 17:25 Ответить
Футбол? Там нехай грають на полі, де сапери ще не дивились.
13.05.2022 17:27 Ответить
Там...генетика. Не лікується ...тільки хірургічним шляхом або евтаназія.
13.05.2022 17:43 Ответить
Ты уже домой не тарапыс. Рустаму твоя бывшая жена тоже нравится.
13.05.2022 17:55 Ответить
Любить своїх діток ...Гнида!
13.05.2022 18:05 Ответить
Он приехал, чтобы меня убить. Просто не получилось. А если бы получилось?
13.05.2022 18:14 Ответить
Невинних напевно вже не лишилось.

Кожний з них з вірогідністю 80 % когось убив.
13.05.2022 19:33 Ответить
Краще би вони дійсно десь пощезли.
13.05.2022 18:39 Ответить
Наших в полоні більше. Ми потребуємо обмінний фонд.
13.05.2022 19:43 Ответить
Яке щастя що обращаютсяоченьхорошо, хай розкаже як вони знущались з мирних людей . катували полонених наших воїнів,вбивали ,калічили...і думаєте чи їй чи йому хоч десь щось ворухнеться??.. он розмови їхні послухайте....це уголовніки
13.05.2022 18:55 Ответить
Вы абсолютно права
13.05.2022 18:59 Ответить
А з Маріуполя важко поранених не дають забрати.....я вже не можу це дивитись
13.05.2022 19:00 Ответить
так и есть...мне кажется что пора уже обменивать и тех кто их пленит и флиртует с ними
13.05.2022 19:03 Ответить
все это его пленение выглядит так - ты заяви чтоб нас подали в списки на обмен, и отловили нужное количество украинцев на оккупированных территориях для этой цели.
13.05.2022 19:02 Ответить
Больной, не занимайтесь самолечением, если числишься "безвести пропавшим" то так и должно быть.
14.05.2022 01:35 Ответить
Ми дуже гуманні для полонених кацапів,бо ми українці більше духовно розвинуті за них,ми не загарбники в душі.Але це окупанти!!! і якщо їх не міняють на наших героїв,вони мають бути осудженні прилюдно,і працювати на відбудову нашої Держави,і то вже!
14.05.2022 10:23 Ответить
 
 