На 150 тыс. населения в Мариуполе ежедневно выдают только 3 тыс. продуктовых наборов, – советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

В заблокированном рашистами Мариуполе гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, каждый день в Мариуполе очереди за едой в "Метро".

"Там, где на 150 тыс. населения аж 3 тыс. продуктовых наборов ежедневно от оккупантов. Пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах" вынуждены собирать остатки еды в мусоре", - пояснил Андрющенко.

В то же время глава террористов Пушилин заявляет: "Наши подразделения предпринимают все соответствующие шаги, чтобы ситуация с "Азовсталью" была завершена и город Мариуполь смог уже полноценно заниматься восстановлением, чтобы все службы гражданские могли полноценно работать и заниматься жизнеобеспечением людей. Обеспечивать нормальное существование, жизнь людей"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовятся к проведению "референдума" по присоединению Мариуполя к РФ, - Денисова

Мариуполь (5747)
От непонятно, почему им запрещают выехать? Орки хотят выполнить план про 2 миллиона убитых украинцев?
13.05.2022 17:18 Ответить
Вероятно они хотят каким то образом восстановить жизнь в городе, потому что если все уедут, то кого они освобождали?
13.05.2022 17:19 Ответить
"Обеспечивать нормальное существование" . Не знаю як для кого, мене "существованіє" м'яко кажучи не влаштовує. Мене б влаштувало коли б пушиліну забезпечили существованиє без можливості дихати.
13.05.2022 17:21 Ответить
А чем было существование ненормальным при Украине?
13.05.2022 17:23 Ответить
бред какой-то, если выбрасывают еду в мусор, значит ее там просто завались, люди вряд ли стоят за едой, я в это не верю
13.05.2022 17:29 Ответить
чому армія має захищати принижених?
над вами посміялися, вас захищає ваша армія. чому?
13.05.2022 17:45 Ответить
Далі схема така.Скажуть всі на референдум і будуть всі нагодовані Ось і все.І стадо побіжить так само як бігла за своїми трудовими книжками для картинки рф.Де їм с трудовою вручали повістки в армію рф....
13.05.2022 17:45 Ответить
 
 