На 150 тыс. населения в Мариуполе ежедневно выдают только 3 тыс. продуктовых наборов, – советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

В заблокированном рашистами Мариуполе гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, каждый день в Мариуполе очереди за едой в "Метро".

"Там, где на 150 тыс. населения аж 3 тыс. продуктовых наборов ежедневно от оккупантов. Пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах" вынуждены собирать остатки еды в мусоре", - пояснил Андрющенко.

В то же время глава террористов Пушилин заявляет: "Наши подразделения предпринимают все соответствующие шаги, чтобы ситуация с "Азовсталью" была завершена и город Мариуполь смог уже полноценно заниматься восстановлением, чтобы все службы гражданские могли полноценно работать и заниматься жизнеобеспечением людей. Обеспечивать нормальное существование, жизнь людей"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовятся к проведению "референдума" по присоединению Мариуполя к РФ, - Денисова