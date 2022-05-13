На 150 тыс. населения в Мариуполе ежедневно выдают только 3 тыс. продуктовых наборов, – советник мэра Андрющенко. ВИДЕО
В заблокированном рашистами Мариуполе гуманитарная катастрофа.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, каждый день в Мариуполе очереди за едой в "Метро".
"Там, где на 150 тыс. населения аж 3 тыс. продуктовых наборов ежедневно от оккупантов. Пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах" вынуждены собирать остатки еды в мусоре", - пояснил Андрющенко.
В то же время глава террористов Пушилин заявляет: "Наши подразделения предпринимают все соответствующие шаги, чтобы ситуация с "Азовсталью" была завершена и город Мариуполь смог уже полноценно заниматься восстановлением, чтобы все службы гражданские могли полноценно работать и заниматься жизнеобеспечением людей. Обеспечивать нормальное существование, жизнь людей"
