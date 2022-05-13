РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5083 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 989 13

Эвакуация населения поселка Циркуны в Харьковской области при обстреле: "Все живы? Сколько вам еще объяснять, что нужно выезжать?". ВИДЕО

ОО "Точка опоры", которая занимается эвакуацией людей при поддержке спецподразделения "Кракен", предоставила видео эвакуации населения поселка Циркуны в Харьковской области во время обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вот она – реальная война, в которой русские оккупанты уничтожают гражданское население. Под обстрелами жилые дома, улицы с детьми и пенсионерами. На них направляет свои смертоносные снаряды "вторая армия в мире".

обстрел (29640) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Хм-м-м-м... Як пояснити упоротій ваті, що асвабадітєлі помножать на нуль і саму упороту вату?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:59 Ответить
+10
А може не треба і пояснювати? Може хай самі побачать, що таке "рузькій мір" та це відіб'є в них бажання чекати на "асвабадітєлєй", тому що живу сама під Харковом, де не було бойових дій, так от, багато таких довбо....ів вважають, що то ВСУ села обстрілює. Вата лікується тільки через приватне відчуття війни і то, не факт
показать весь комментарий
13.05.2022 18:07 Ответить
+2
Так вони чекають руZZкій мір
показать весь комментарий
13.05.2022 17:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вони чекають руZZкій мір
показать весь комментарий
13.05.2022 17:51 Ответить
Хм-м-м-м... Як пояснити упоротій ваті, що асвабадітєлі помножать на нуль і саму упороту вату?
показать весь комментарий
13.05.2022 17:59 Ответить
А може не треба і пояснювати? Може хай самі побачать, що таке "рузькій мір" та це відіб'є в них бажання чекати на "асвабадітєлєй", тому що живу сама під Харковом, де не було бойових дій, так от, багато таких довбо....ів вважають, що то ВСУ села обстрілює. Вата лікується тільки через приватне відчуття війни і то, не факт
показать весь комментарий
13.05.2022 18:07 Ответить
Вони вже побачили. Два місяці в окупації. Але старі люди вперті, що барани. Прив'язані до своєї землі ментально
показать весь комментарий
13.05.2022 18:21 Ответить
Ватоцефалія невиліковна. В одному готелі з нами перебуває така собі ватна бабуся з Харкова. Не повірите - вона досі мріє про зайняття Харкова орками. І їй байдуже до дійсності...
показать весь комментарий
14.05.2022 16:23 Ответить
Деяким людям просто нікуди їхати і нема грошей. Їм краще вмерти на своєму подвірʼї, особливо літнім
показать весь комментарий
13.05.2022 18:11 Ответить
И поэтому надо временно конфисковать квартиры всех выехавших киевлян (и ряда других городов), поселив там переселенцев. Запретить сдавать в аренду тем, кто вне Украины. Затем все вернуть назад после окончания войны, быстро построив временные места жительства и начав быстро отстраивать дома без лишних бумаг и разрешений.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:47 Ответить
начинай быстро строить
показать весь комментарий
14.05.2022 11:21 Ответить
А имущество из тех квартир где потом искать ?! Ты все вернешь,конфискувальщик ?!
показать весь комментарий
14.05.2022 16:35 Ответить
Надеюсь, отгонят дальше, и обстрелов не будет. Харьков, говорят, уже практически не обстреливают.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:15 Ответить
Є таке що нікуди їхати. І ні з чим. То в Польщі їжу дають, а у нас все сам. А роботи нема. Ото і все
показать весь комментарий
13.05.2022 18:51 Ответить
А де це у вас не годують переселенців? В моєму місті їм все дають(4 рази годують на день, люди кажуть що смачно і порції великі), правда за умови проживання в муніципальних закладах. Якщо ж з'їзжають на квартири, то допомога не надається.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
 
 