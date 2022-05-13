Эвакуация населения поселка Циркуны в Харьковской области при обстреле: "Все живы? Сколько вам еще объяснять, что нужно выезжать?". ВИДЕО

ОО "Точка опоры", которая занимается эвакуацией людей при поддержке спецподразделения "Кракен", предоставила видео эвакуации населения поселка Циркуны в Харьковской области во время обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вот она – реальная война, в которой русские оккупанты уничтожают гражданское население. Под обстрелами жилые дома, улицы с детьми и пенсионерами. На них направляет свои смертоносные снаряды "вторая армия в мире".