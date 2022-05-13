Эвакуация населения поселка Циркуны в Харьковской области при обстреле: "Все живы? Сколько вам еще объяснять, что нужно выезжать?". ВИДЕО
ОО "Точка опоры", которая занимается эвакуацией людей при поддержке спецподразделения "Кракен", предоставила видео эвакуации населения поселка Циркуны в Харьковской области во время обстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вот она – реальная война, в которой русские оккупанты уничтожают гражданское население. Под обстрелами жилые дома, улицы с детьми и пенсионерами. На них направляет свои смертоносные снаряды "вторая армия в мире".
Топ комментарии
+10 Michal Woronowsky
показать весь комментарий13.05.2022 17:59 Ответить Ссылка
+10 Наталья Чичигина #446982
показать весь комментарий13.05.2022 18:07 Ответить Ссылка
+2 juice
показать весь комментарий13.05.2022 17:51 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
juice
показать весь комментарий13.05.2022 17:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Michal Woronowsky
показать весь комментарий13.05.2022 17:59 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Наталья Чичигина #446982
показать весь комментарий13.05.2022 18:07 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий13.05.2022 18:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Michal Woronowsky
показать весь комментарий14.05.2022 16:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
nephilim
показать весь комментарий13.05.2022 18:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Kek Jager
показать весь комментарий13.05.2022 19:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Макс Полиграф
показать весь комментарий14.05.2022 11:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sloy Gnom
показать весь комментарий14.05.2022 16:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
IgorYakovlevich
показать весь комментарий13.05.2022 18:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Hobby Programming
показать весь комментарий13.05.2022 18:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чиста Пречиста
показать весь комментарий13.05.2022 20:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль