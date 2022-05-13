РУС
5 объектов инфраструктуры и более 10 многоэтажек были повреждены в результате ночных обстрелов Николаева, - Сенкевич. ВИДЕО

Пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов были повреждены в результате ночных обстрелов в Николаеве.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв (5 гражданских лиц получили ранения).

Относительно объектов городской инфраструктуры, в основном повреждения окон и кровли. На одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля", - отметил глава города.

По словам Сенкевича, также под обстрелы попали две системы очищения воды и емкости для воды.

В разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары, их оперативно отрабатывали спасатели ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ночных обстрелов Николаева повреждены две станции очистки воды

Николаев (2194) обстрел (29640)
Киму надо не в нете пиарится а корректировщиков и диверсантов ловить. Что -то тамошнее СБУ "мышей" не ловит
13.05.2022 18:23 Ответить
Ждём свежие хохотушки от Кима.
13.05.2022 18:23 Ответить
І де СБУ і поліція? А хохотушки Кіма вже задовбали.
13.05.2022 18:40 Ответить
 
 