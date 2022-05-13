5 объектов инфраструктуры и более 10 многоэтажек были повреждены в результате ночных обстрелов Николаева, - Сенкевич. ВИДЕО
Пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов были повреждены в результате ночных обстрелов в Николаеве.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв (5 гражданских лиц получили ранения).
Относительно объектов городской инфраструктуры, в основном повреждения окон и кровли. На одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля", - отметил глава города.
По словам Сенкевича, также под обстрелы попали две системы очищения воды и емкости для воды.
В разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары, их оперативно отрабатывали спасатели ГСЧС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль