"Он в туалет хотел сильно, мы его застрелили": Рашист рассказывает маме, как расстрелял пленного украинца, - перехват СБУ. АУДИО

Российский оккупант признается матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения воспользоваться туалетом.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора рашиста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Все, он пошел - мы его в спину" - рассказал захватчик



Это шокировало даже его откровенно пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают".

Но сын цинично уточнил: "Та нет, это мы его расстреляли".

