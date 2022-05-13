"Он в туалет хотел сильно, мы его застрелили": Рашист рассказывает маме, как расстрелял пленного украинца, - перехват СБУ. АУДИО
Российский оккупант признается матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения воспользоваться туалетом.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора рашиста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Все, он пошел - мы его в спину" - рассказал захватчик
Это шокировало даже его откровенно пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают".
Но сын цинично уточнил: "Та нет, это мы его расстреляли".
Як то кажуть про надмірну жалість до ворогів?
чим ми будемо від орди відрізнятися?
Війна це не людяність. Хіба можна вбити людяно ?
Вбити озброєнного і вбити полоненого - і поза тим.
Вони вбивають українців. Хіба українці не однакові?
Хто вам сказав, що напад то законно ? Люди змушені захищати і захищатись, змушені вмирати і втрачати здоров'я. І все через напад душевнохворих негідників. Я вважаю всіх кацапів однаково винними. Бо вони прийшли на нашу землю вбивати нас. І законних підстав для цього просто не існує.
В любом случае, решать как поступать с кацапами будут те кому они в руки попадутся и какой бы выбор они не сделали лично я их осуждать не буду. А морализировать с дивана конечно легко.
Я хоть и разговариваю на одном с русней языке, так уж сложилось, что мне так привычней, но по крайней мере мне хватает ума не мыслить как беззубые и никчемные "другие рузкие" или белорусские либералы, которые своей инфантильностью просрали собственные страны, вот вы с ними, похоже, на одной волне, хоть и разговариваете на разных языках.
Каждая из современных развитых и гуманных стран прошла через кучу кровавых и варварских войн в своей, зачастую недавней, истории и почему-то в дикую орду не превратились. Видать не в этом причина и существует огромная разница между отморозком целенаправленно пришедшим убивать и человеком убивающим ради спасения себя и своих близких.
Людина, яка вбиває заради порятунку своїх близьких, не кличе інших вбивати беззбройних, та тих, що здаються в полон. Таке буває, але в нас у війську не вітають хизування вбивствами. Вояк, що тримає зброю, не лише отримує можливість захищатись, а й стає законною ціллю для супротивника. В певному сенсі разом зі зброєю ми втрачамо частину права на життя. Але ті, хто опиняюється в полоні, коли отримує поранення, впритул наближається до цивільних. І це стосується навіть військових злочинців.
Я геть не сповідую пацифізм, як вам чомусь здалося. Як на мене, щобільше кацапів загине у війні, то краще. Якби от тільки (нажаль) українців не було більше. В полон беруть не завжди, але ті, кому пощастило, - не люди, перш за все, а обмінний фонд. Їх і так не вистачає, та якщо розкидатися полоненими, не матимемо підстав розраховувати на виживання наших, яких більше.
Дітвора бл, адін нарот, аніже дєті.
Поки у кожного українця на підсвідомості не буде , що коли бачиш орка перше що приходе в голову це вбити його - доти не буде ніякої перемоги.
Рашизм же - это антицивилизация. Каковы их цели? Что они предлагают? Как они видят свою модель развития общества? А нет никакой модели, нет никаких целей - ничего нет, и будущего у них тоже нет. И развивать ***** ничего не планирует. Они воюют просто для того, чтобы воевать и завоевывать, чтобы разрушать. Они не несут миру абсолютно ничего хорошего - это тупиковая ветвь развития.
Чи то якась психічна генетична хвороба у потвор. Ви б змогли своїй матері таке розказати навіть якщо б таке зробив...
Как СБУ может перехватывать разговоры если все украинские операторы закрыли с первого марта роуминг в Россию. У кацапских вояк отбирают при командировке телефоны. Они что в поле вайфай ищут и ватсапом пользуются?
А ще масові розстріли. А також закриті гетто, де можна влаштовувати штучний голод, ґепідемії та інші цікаві біологічні та соціальні експерименти... Тут є де розгулятися, кацапів 140 млн.!