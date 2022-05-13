РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5083 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 008 41

"Он в туалет хотел сильно, мы его застрелили": Рашист рассказывает маме, как расстрелял пленного украинца, - перехват СБУ. АУДИО

Российский оккупант признается матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения воспользоваться туалетом.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора рашиста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Все, он пошел - мы его в спину" - рассказал захватчик

Это шокировало даже его откровенно пророссийскую мать. Она попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают".

Но сын цинично уточнил: "Та нет, это мы его расстреляли".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разговор пленного оккупанта с женой: "Надо, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие". ВИДЕО

СБУ (20433) перехват (355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Хіба ці істоти заслуговують на полон?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:23 Ответить
+19
Ні
показать весь комментарий
13.05.2022 18:24 Ответить
+18
А ми їх булочками відкормлюємо.
Як то кажуть про надмірну жалість до ворогів?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба ці істоти заслуговують на полон?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:23 Ответить
Ні
показать весь комментарий
13.05.2022 18:24 Ответить
Звісно ні. Але наші хлопці в полоні заслуговують на життя. Тому ці тварюки живі...
показать весь комментарий
13.05.2022 18:26 Ответить
гребані звірі
показать весь комментарий
13.05.2022 18:26 Ответить
Потвори. Звірі - це нормальні істоти.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:45 Ответить
А ми їх булочками відкормлюємо.
Як то кажуть про надмірну жалість до ворогів?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:27 Ответить
мы не фашисты
показать весь комментарий
13.05.2022 18:30 Ответить
Коли твою матір або дитину вб'ють просто так по "пріколу" - тоді розкажеш про фашистів.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:38 Ответить
Якщо ми будемо діяти так само, як діє орда,
чим ми будемо від орди відрізнятися?
показать весь комментарий
13.05.2022 19:37 Ответить
Тем, что мы на своей земле. В отличии от сраной русни мы ни к кому с оружием не лезли.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:23 Ответить
Ваш допис викладений у формі минулого часу, тоді як моє питання не випадково поставлене у формі майбутнього. Якщо ви не розумієте відмінності у цих двох конкретних контекстах, маю зауважити, що "срана русня" не випадково розмовляє однією з вами мовою.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:50 Ответить
Ми зараз вбиваємо їх, а вони нас.
Війна це не людяність. Хіба можна вбити людяно ?
показать весь комментарий
14.05.2022 15:00 Ответить
Вбити вояка і вбити цивільного - це різні речі.
Вбити озброєнного і вбити полоненого - і поза тим.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:54 Ответить
Чому різні?
Вони вбивають українців. Хіба українці не однакові?
показать весь комментарий
14.05.2022 22:09 Ответить
Ні. Там нижче написав.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:20 Ответить
Я читала, але не погоджуюсь про законну ціль.
Хто вам сказав, що напад то законно ? Люди змушені захищати і захищатись, змушені вмирати і втрачати здоров'я. І все через напад душевнохворих негідників. Я вважаю всіх кацапів однаково винними. Бо вони прийшли на нашу землю вбивати нас. І законних підстав для цього просто не існує.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:51 Ответить
До этого будущего для начала нужно еще дожить, а не запачкавшись в кацапской крови это сделать вряд ли получится. Любую гуманность русня воспринимает как слабость и поощрение для дальнейшей агрессии, это очевидный, доказанный как историей, так и текущими реалиями факт, который должен понимать даже ребенок.
В любом случае, решать как поступать с кацапами будут те кому они в руки попадутся и какой бы выбор они не сделали лично я их осуждать не буду. А морализировать с дивана конечно легко.

Я хоть и разговариваю на одном с русней языке, так уж сложилось, что мне так привычней, но по крайней мере мне хватает ума не мыслить как беззубые и никчемные "другие рузкие" или белорусские либералы, которые своей инфантильностью просрали собственные страны, вот вы с ними, похоже, на одной волне, хоть и разговариваете на разных языках.
Каждая из современных развитых и гуманных стран прошла через кучу кровавых и варварских войн в своей, зачастую недавней, истории и почему-то в дикую орду не превратились. Видать не в этом причина и существует огромная разница между отморозком целенаправленно пришедшим убивать и человеком убивающим ради спасения себя и своих близких.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:33 Ответить
А ви не мисліть, як беззубі ліберали - а беріться до справи. Спробуйте, чи пасують вам рештки крові на руках. Принаймні, це буде чесно, порівняно з теоретичним зважуванням історичних фактів. Та якщо ви нацьковуєте лише в мережі, а зброю до рук не берете, - це дещо ницо. Так склалось, що це роблять руZкі, яким так зручно - закликати рідних катувати і вбивати. З якими ви поділяєте не лише мову, а й думки.
Людина, яка вбиває заради порятунку своїх близьких, не кличе інших вбивати беззбройних, та тих, що здаються в полон. Таке буває, але в нас у війську не вітають хизування вбивствами. Вояк, що тримає зброю, не лише отримує можливість захищатись, а й стає законною ціллю для супротивника. В певному сенсі разом зі зброєю ми втрачамо частину права на життя. Але ті, хто опиняюється в полоні, коли отримує поранення, впритул наближається до цивільних. І це стосується навіть військових злочинців.
Я геть не сповідую пацифізм, як вам чомусь здалося. Як на мене, щобільше кацапів загине у війні, то краще. Якби от тільки (нажаль) українців не було більше. В полон беруть не завжди, але ті, кому пощастило, - не люди, перш за все, а обмінний фонд. Їх і так не вистачає, та якщо розкидатися полоненими, не матимемо підстав розраховувати на виживання наших, яких більше.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:50 Ответить
ніхто їх в полон не бере і легкої смерті не дарую, просто про це не говорять і правильно роблять
показать весь комментарий
13.05.2022 19:25 Ответить
сподіватимемося у пеклі йому приготують вишукану кару
показать весь комментарий
13.05.2022 18:29 Ответить
Краще, якщо кара наздожене цю падаль ще на українській землі у вигляді снаряду від "Молота".
показать весь комментарий
13.05.2022 18:36 Ответить
Да нет никакого пекла , сейчас разорвать палача и достать его мамашу ,вылупившую выродка РАШИСТЫ ,🪃🪃🪃🪃🪃
показать весь комментарий
13.05.2022 19:24 Ответить
Є.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:41 Ответить
Пекло вони принесуть собі додому.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:40 Ответить
Ну і які це "рАссіські військові " коли це уголовники і терористи.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:34 Ответить
Досі перед очима відео як в якомусь селі орки шли строєм бо техніка загрузла, а їх питають" мальчіки ви все своє забрали? Нічого не замініровали? Да яке замініровали, цеж дітвора. Давайте удачі"
Дітвора бл, адін нарот, аніже дєті.
Поки у кожного українця на підсвідомості не буде , що коли бачиш орка перше що приходе в голову це вбити його - доти не буде ніякої перемоги.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:35 Ответить
Они намного хуже гитлеровских фашистов. Рашизм это фашизм и нацизм в еще худшем виде.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:36 Ответить
Я уже не раз говорил, что фашизм - это пусть больная, извращенная, но все же цивилизация. У Гитлера были какие-то цели, принципы. Германию того времени точно нельзя назвать отсталой страной. Фашисты пытались строить свое будущее.
Рашизм же - это антицивилизация. Каковы их цели? Что они предлагают? Как они видят свою модель развития общества? А нет никакой модели, нет никаких целей - ничего нет, и будущего у них тоже нет. И развивать ***** ничего не планирует. Они воюют просто для того, чтобы воевать и завоевывать, чтобы разрушать. Они не несут миру абсолютно ничего хорошего - это тупиковая ветвь развития.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:49 Ответить
Украинцам нельзя сдаваться в плен и надо на смерть сражаться, как в Мариуполе и не нужно также брать пленных!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 18:40 Ответить
Звідки у тих трарюк стільки ненависті до українців. Ті ж тварі робили те ж саме і 32 -33 роках.
Чи то якась психічна генетична хвороба у потвор. Ви б змогли своїй матері таке розказати навіть якщо б таке зробив...
показать весь комментарий
13.05.2022 18:41 Ответить
Нужно насмерть сражаться потому что если попадешь в плен к русским, они будут издеваться и потом пристрелят. Потому лучше сражаться до талого, или отходить и контролировать ситуацию, и пленных тоже не нужно брать, потому что они потом вернутся убивать ибо Украинцы с пленными обращаются по конвенции, а русские калечат, чтобы больше не мог вернутся в бой. Потому нужно сражаться на смерть и пленных не брать!
показать весь комментарий
13.05.2022 18:43 Ответить
Покажи нам всім, як це робити.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:22 Ответить
На такое галимое гамно, могут повестись только кацапы, Иванов Иван.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:25 Ответить
Бытует два мнения происхождения слова ,, кацап,,. Первое-из-за козлиной бородки русни. Как Цап! А с Украинского- как КОЗЕЛ! Второе мнение... Во времена нашествия татаро-монголов, было очень много предателей со стороны русни -были нечто вроде полицаев. И они очень жестоко обращались со своими земляками. Что очень удивило татар! И они прозвали этих нелюдей ,,МЯСНИКАМИ,,! МЯСНИКИ!!!!! Мне стало интересно, насколько это правда? И о чудо, дядюшка Гугль, с другом переводчиком, предложил интересные варианты с языков Средней, и не очень-Азии! Поехали....! Турецкий-KASAPLAR! Таджикский-КАССОБОН! Туркменский-GASSAPLAR! Казахский-КАСАПШЫЛАР! Татарский-КАСАПЧЫЛАР! Узбекский-GASSOBLAR! Киргизский-КАСАПЧЫЛАР! Монгольский-ЯРГАЧИД! Как говорится-комментарий излишен! Возможно перевод не точен. Но суть (корень слова)-верен! И это особенно актуально в наше время! Прошу распространить дальше! Дякую!
показать весь комментарий
13.05.2022 19:16 Ответить
Не по теме статьи.
Как СБУ может перехватывать разговоры если все украинские операторы закрыли с первого марта роуминг в Россию. У кацапских вояк отбирают при командировке телефоны. Они что в поле вайфай ищут и ватсапом пользуются?
показать весь комментарий
13.05.2022 19:46 Ответить
росийские операторы работают. их перехватывают. .. hh
показать весь комментарий
13.05.2022 21:12 Ответить
Найти всех уродов и засунуть гранату в одно место.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:51 Ответить
Об кожного кацапа руки марати, над то дороге задоволення для власного психічного стану. Краще їх у купку, а потім в ту купку щось займисте, або розривне. І все, " Очі не бачать, сердце не болить"
показать весь комментарий
13.05.2022 20:03 Ответить
У макромасштабі достатньо згадати німецький досвід. Привезли ешелоном у "трудовий" табір - одразу "на помывку", тільки замість води спеціальний газ. А потім вивантажили трупи, повидирали золоті зуби - і в крематорій. І такий цикл повторювати до остаточного вирішення кацапського питання.
А ще масові розстріли. А також закриті гетто, де можна влаштовувати штучний голод, ґепідемії та інші цікаві біологічні та соціальні експерименти... Тут є де розгулятися, кацапів 140 млн.!
показать весь комментарий
14.05.2022 17:05 Ответить
Такої недокраїни россія,а точніше Московії не повинно існувати на планеті Земля
показать весь комментарий
13.05.2022 20:42 Ответить
 
 