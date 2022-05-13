"Скручу шею, тебя все изнасилуют": 16-летняя девушка рассказала об ужасах российской оккупации на Черниговщине. ВИДЕО

16-летняя жительница Черниговщины рассказала, как российские военные угрожали ее изнасиловать, неоднократно избивали и угрожали родным.

Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", передает Цензор.НЕТ.

