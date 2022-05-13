РУС
22 361 30

"Скручу шею, тебя все изнасилуют": 16-летняя девушка рассказала об ужасах российской оккупации на Черниговщине. ВИДЕО

16-летняя жительница Черниговщины рассказала, как российские военные угрожали ее изнасиловать, неоднократно избивали и угрожали родным.

Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", передает Цензор.НЕТ.

+25
ненавижу
показать весь комментарий
13.05.2022 19:35 Ответить
+22
Украинский Моссад убьет каждого ублюдка пришедшего в Украину. Никому не будет пощады!
показать весь комментарий
13.05.2022 19:38 Ответить
+16
Хороший раSSкий - МЕРТВЫЙ руSSкий.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:39 Ответить
і Комітет Х
https://www.youtube.com/watch?v=UQgWVbwxjYg
показать весь комментарий
13.05.2022 20:02 Ответить
По перше, цього не буде.
По друге, кожна, з потвор, яка повернеться додому, залишок свого життя буде катувати оточуючих.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:07 Ответить
Не будет, он дома - раб и по рабски будет продолжать жить. Это здесь он отрывается и считает с**я ***учим богом.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:09 Ответить
Ви спеціаліст з психопатології?
показать весь комментарий
13.05.2022 23:21 Ответить
З паталогоанатомії теж підійде.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:51 Ответить
украинский мосад при теперешней власти вряд ли появится. может в дальнейшем....
показать весь комментарий
13.05.2022 20:55 Ответить
хто його створить, якщо в нас повно зрадників в керівництві?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:31 Ответить
Мені не завжди зрозуміла м'якість наших законів. Вважаю, що і страту треба узаконити, і кастрацію.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:41 Ответить
Був закон про хім кастрацію але Зелені відмінили в 19 му чи 20му непам ятаю
показать весь комментарий
13.05.2022 20:05 Ответить
🤬
показать весь комментарий
13.05.2022 20:25 Ответить
Не було. Його хотіли прийняти, але не прийняли.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:26 Ответить
Зєля ветував в 19-му-прогугли
показать весь комментарий
13.05.2022 20:33 Ответить
взагалі не прийняли, був проект, але це типа негуманно і таке інше. є підозра, що бояться самі під нього потрапити. але насправді, різні міжнародні організації починають вити про те, що це порушує права людини і іншу толерастну хрінь.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:54 Ответить
портнов їх писав
показать весь комментарий
13.05.2022 22:55 Ответить
Нужно создать украинский Моссад! Уничтожать подонков, всех и каждого!
показать весь комментарий
13.05.2022 19:42 Ответить
Нужно просто ********* все эти недовойска. С самого начало бункерный набирал в свою армию конченых *********. Теперь весь мир это видит. Потом моссад РФ их всех найдёт и выдаст.
показать весь комментарий
13.05.2022 23:26 Ответить
https://youtu.be/0mx_feIKFYA https://youtu.be/0mx_feIKFYA



Свідоцтво сім'ї кришнаїтів, жінка росіянка переживша 30 днів окупації в бучі.
Всім поціновувачам москальского світу в Україні, перегляд обовьязковий.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:48 Ответить
Люди! Про який мосад вы говорите?) це не реально! В нас же при владі "какие разницы", вони ж здадуть всіх.
показать весь комментарий
13.05.2022 19:48 Ответить
А базу з фотками зробило сбу чі прокуратура, всіх по лічному составу можно же уже базу зробить вже все взломать можноб що б їхні харі видно були та знали їх всі!!!! А то триндіть по телевіру хвата мозгу
показать весь комментарий
13.05.2022 19:55 Ответить
Вбий москаля першим, бо це знущання може трапитись з твоєю родиною,тому вбий москаля в Україні мОскві,Лондоні,Парижі, москаль не має права на життя,рівно,як самка москаля.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:00 Ответить
О каких переговорах говорит Зеленский , с кем ...........
показать весь комментарий
13.05.2022 20:01 Ответить
ключове слово "украду"-зразу зрозуміло з якої частини **********. А так -всі жителі срусійської гандонації- оркобидломаса з якою в нас вже ніколи нічого спільного небуде. Це просто вороги назавжди
показать весь комментарий
13.05.2022 20:03 Ответить
вони хочуть вести переговори з такими істотами і прислухатися до їхніх вимог. Це все одно, що вислуховувати вимоги жорстокого чоловіка, тому що він погрожує насильством. Завершіть цей розлучення, нехай пролита кров не буде марною. Україна йде і робить, що хоче, дружить з ким хоче. ЄС, НАТО тощо.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:17 Ответить
Перемовини з тваринами можуть починатися тільки після відступу двоногих на держкордон 2013 роки. І мова може йти лише про репарації і повернення депортованих. Все інше- зрада
показать весь комментарий
13.05.2022 21:04 Ответить
я лучше скажу по-немецки

So ein Scheißdreck kommt aus dem Arsch der Welt.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:14 Ответить
Садисты, сволочи. Для этих подонков и их паханов во главе с путиным только суд и смертная казнь!
показать весь комментарий
21.05.2022 13:55 Ответить
 
 