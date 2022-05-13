"Скручу шею, тебя все изнасилуют": 16-летняя девушка рассказала об ужасах российской оккупации на Черниговщине. ВИДЕО
16-летняя жительница Черниговщины рассказала, как российские военные угрожали ее изнасиловать, неоднократно избивали и угрожали родным.
Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", передает Цензор.НЕТ.
https://www.youtube.com/watch?v=UQgWVbwxjYg
По друге, кожна, з потвор, яка повернеться додому, залишок свого життя буде катувати оточуючих.
Свідоцтво сім'ї кришнаїтів, жінка росіянка переживша 30 днів окупації в бучі.
Всім поціновувачам москальского світу в Україні, перегляд обовьязковий.
So ein Scheißdreck kommt aus dem Arsch der Welt.