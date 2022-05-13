РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6982 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
26 701 111

Отправили 1500 людей. Приехало 30 назад. Х#й они отобьют Марьинку, - террористы жалуются на крепкую оборону ВСУ. АУДИО

Украинские разведчики обнародовали перехваченный разговор донецких террористов, в котором они жалуются на огромные потери под Марьинкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ аудио перехват опубликован в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

Женщина выражает сомнение в том, что оккупанты никогда не смогут захватить Марьинку, поскольку украинские военные построили крепкую оборону: "Там бетона по 2,5-3 метра. Какой снаряд их пробьет? А они засели и сидят"

Также она рассказывает о недавней попытке штурма: "Отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть все с кем была знакома там, нет уже никого".

В ответ мужчина жалуется на проблемы с поступлением резервов: "В рашке все прячутся. Никто не хочет ехать".

разведка (4228) Марьинка (713) перехват (355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+68
яка сумна новина.....
сижу, слушаю и рыдаю......
показать весь комментарий
13.05.2022 20:08 Ответить
+66
Прослухав і отримав задоволення)))Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 20:08 Ответить
+58
яка "красИва" розмова тих, хто ненавидить все українське. Здохніть не всі, а 100% ВСІ
показать весь комментарий
13.05.2022 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
кто "цензурил" аудио как то очень старался видно))
пики после мата идут)) все слышно

это что лыныровские любители русни что ли?
коллабаранты

думали что вечно жить будете под "крылешком" врага и спокойно будет у вас всегда
ну ну
показать весь комментарий
13.05.2022 21:57 Ответить
Це "тамжишнашилюді", для яких і безкоштовне поза конкурсом навчання в українських вишах, і шастали вони туди-сюди і електрику постачали їм на халяву.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:05 Ответить
І газ перші 2 роки і водичку до цього часу качали, підозрюю теж безоплатно. Щоб комуналка у цих вироків була мінімальна. З 2014 року Україна фінансувала да бас в міру своїх фінансових можливостей. А Женевська конвенція прямо вказує, що проблеми окупованих територій це проблеми окупантів. Добре, що Крим офіційно приєднали до рашки, а то наші гуманісти(а швидше за все зрадники) ще б і там соцвиплати платили 8 років. Бо Крим це ж Україна і тамженашілюді. Якби не Захід, то зараз би залишки ЗСУ в Карпатах партизанили. Нічому життя наших людей не вчить. Знову на зе президента моляться. Бо не втік.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:46 Ответить
Ряди ОПЗЖшників і Регіоналів рідіють, це надихає.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:19 Ответить
Не нравится мне одно, что эта ****** лугандонская такая идейная. ****** переживающая за этот гнойный лугандон. Но очень нравится другое - это её отчаяние в голосе - это раз . И второе - она очень боится прихода ЗСУ, ибо надо ******** как минимум уже в мордор.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:30 Ответить
переполохані свиноматки... таких свиноматок також знищувати, вони зачумлені рашизмом назавжди.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:51 Ответить
Після таких перемовин навіть краплі заспокійливі не треба приймати. А якщо їй не хватає контингенту, то чемодан, вокзал, кацапстанія. Її там приймуть з відкритими руками за полярним колом.
Я спочатку подумала, що то свиню ріжуть. А ні, то руський мир кричить. Але так не культурно.
показать весь комментарий
13.05.2022 22:52 Ответить
Пьяые русские шлюхи
показать весь комментарий
13.05.2022 22:58 Ответить
Конченный русский мир с ихними самками-уродами
показать весь комментарий
13.05.2022 23:06 Ответить
Штурмующим Марьинку наверно не рассказали былины и легенды о штурмовавших ее же в начале июня 2015-го и которых давно съели черви в сырой земле
показать весь комментарий
13.05.2022 23:21 Ответить
Черви с тех пор проголодавшиеся
показать весь комментарий
14.05.2022 09:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 