Отправили 1500 людей. Приехало 30 назад. Х#й они отобьют Марьинку, - террористы жалуются на крепкую оборону ВСУ. АУДИО
Украинские разведчики обнародовали перехваченный разговор донецких террористов, в котором они жалуются на огромные потери под Марьинкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ аудио перехват опубликован в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.
Женщина выражает сомнение в том, что оккупанты никогда не смогут захватить Марьинку, поскольку украинские военные построили крепкую оборону: "Там бетона по 2,5-3 метра. Какой снаряд их пробьет? А они засели и сидят"
Также она рассказывает о недавней попытке штурма: "Отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть все с кем была знакома там, нет уже никого".
В ответ мужчина жалуется на проблемы с поступлением резервов: "В рашке все прячутся. Никто не хочет ехать".
Топ комментарии
+68 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий13.05.2022 20:08 Ответить Ссылка
+66 Кайрос Тор
показать весь комментарий13.05.2022 20:08 Ответить Ссылка
+58 Андрюха71
показать весь комментарий13.05.2022 20:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пики после мата идут)) все слышно
это что лыныровские любители русни что ли?
коллабаранты
думали что вечно жить будете под "крылешком" врага и спокойно будет у вас всегда
ну ну
Я спочатку подумала, що то свиню ріжуть. А ні, то руський мир кричить. Але так не культурно.