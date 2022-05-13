Отправили 1500 людей. Приехало 30 назад. Х#й они отобьют Марьинку, - террористы жалуются на крепкую оборону ВСУ. АУДИО

Украинские разведчики обнародовали перехваченный разговор донецких террористов, в котором они жалуются на огромные потери под Марьинкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ аудио перехват опубликован в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

Женщина выражает сомнение в том, что оккупанты никогда не смогут захватить Марьинку, поскольку украинские военные построили крепкую оборону: "Там бетона по 2,5-3 метра. Какой снаряд их пробьет? А они засели и сидят"

Также она рассказывает о недавней попытке штурма: "Отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть все с кем была знакома там, нет уже никого".

В ответ мужчина жалуется на проблемы с поступлением резервов: "В рашке все прячутся. Никто не хочет ехать".