Заместитель командира "Азова" Калина, генералы Бридлав и Кларк, Яценюк в дискуссии Киевского форума по безопасности. ВИДЕО

Киевский Форум по Безопасности проводит новую онлайн дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященную военной проблематике. В центре внимания военной дискуссии КБФ при участии представителя полка "Азов" и четырехзвездных генералов США – освобождение украинских военных и гражданских на Азовстали, оценка общей ситуации на фронте, а также будущего развития событий.

Участники дискуссии:


Святослав Паламар (Калина), заместитель командира полка "Азов". Филип Бридлав, четырехзвездный генерал армии США, командующий Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах. Весли Кларк, четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах. Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, Глава Киевского Форума по Безопасности. Мелинда Гаринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США). Данило Лубкивский, Директор Киевского Форума по Безопасности. 

Как спасти украинских военных и гражданских на Азовстали? Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Как оценивают потенциал российского агрессора? Какие прогнозируют сценарии развития событий? Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России? Эти и другие вопросы обсуждаются в ходе нового события Киевского Форума по Безопасности.

Киевский Форум по Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - ведущая международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

+8
Що робить людина, яка стала прем'єром голої, босої країни, і зі своєю командою врятувала її від дефолту та передала наступнику з 90 млрд в держскарбниці? Дійсно, що вона там робить?
Інша справа бубочкині гончарук та шмигаль. Перший, за 5 місяців проср.в 118 млрд. Другий, мАлАдой праХвесіонал потурбувався про те, щоб в держскарбниці залишився -.
13.05.2022 21:18 Ответить
+6
А ты что здесь делаешь? Вряд ли тебе здесь место...
13.05.2022 20:16 Ответить
+6
Так вони не кацапи як ти - їм можна
13.05.2022 20:32 Ответить
Кампания неплохая, но что в ней делают Яценюк с Лубкивским?
13.05.2022 20:09 Ответить
А ты что здесь делаешь? Вряд ли тебе здесь место...
13.05.2022 20:16 Ответить
Так вони не кацапи як ти - їм можна
13.05.2022 20:32 Ответить
Що робить людина, яка стала прем'єром голої, босої країни, і зі своєю командою врятувала її від дефолту та передала наступнику з 90 млрд в держскарбниці? Дійсно, що вона там робить?
Інша справа бубочкині гончарук та шмигаль. Перший, за 5 місяців проср.в 118 млрд. Другий, мАлАдой праХвесіонал потурбувався про те, щоб в держскарбниці залишився -.
13.05.2022 21:18 Ответить
Какой-то сюрреализм на самом деле. Но двадцать первый век. Всё в онлайне.
13.05.2022 20:13 Ответить
майбутні війни так і будуть проходити..все онлайн в реальному режимі...і можливо роботами та дронами...Термінатор-судний день
13.05.2022 20:16 Ответить
Якщо там Яценюк, то далі можна і не читати
13.05.2022 20:29 Ответить
Тоді не читай, а просто вали
13.05.2022 20:38 Ответить
Тебе сьогодні ще ніхто нахер не посилав?
13.05.2022 20:41 Ответить
Яценюк завжди несподівано вискакує, як чиряк на сраці )))
13.05.2022 21:01 Ответить
 
 