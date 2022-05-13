Заместитель командира "Азова" Калина, генералы Бридлав и Кларк, Яценюк в дискуссии Киевского форума по безопасности. ВИДЕО

Киевский Форум по Безопасности проводит новую онлайн дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященную военной проблематике. В центре внимания военной дискуссии КБФ при участии представителя полка "Азов" и четырехзвездных генералов США – освобождение украинских военных и гражданских на Азовстали, оценка общей ситуации на фронте, а также будущего развития событий.

Участники дискуссии:





Святослав Паламар (Калина), заместитель командира полка "Азов". Филип Бридлав, четырехзвездный генерал армии США, командующий Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах. Весли Кларк, четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах. Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, Глава Киевского Форума по Безопасности. Мелинда Гаринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США). Данило Лубкивский, Директор Киевского Форума по Безопасности.

Как спасти украинских военных и гражданских на Азовстали? Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Как оценивают потенциал российского агрессора? Какие прогнозируют сценарии развития событий? Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России? Эти и другие вопросы обсуждаются в ходе нового события Киевского Форума по Безопасности.

Киевский Форум по Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - ведущая международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

