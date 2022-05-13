"Наши! Боже, наши! Спасибо вам!" - пожилая женщина приветствует украинских воинов в освобожденном от оккупантов Рубежном на Харьковщине. ВИДЕО

Пожилая женщина со слезами на глазах от благодарности встречала украинских бойцов, освободивших село Рубежное на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы сразу передали женщине сумку с продуктами.

"Наши! Боже, наши! Спасибо вам!" - сквозь слезы говорит женщина.

