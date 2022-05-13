РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6982 посетителя онлайн
Новости Видео Война
19 802 33

"Наши! Боже, наши! Спасибо вам!" - пожилая женщина приветствует украинских воинов в освобожденном от оккупантов Рубежном на Харьковщине. ВИДЕО

Пожилая женщина со слезами на глазах от благодарности встречала украинских бойцов, освободивших село Рубежное на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы сразу передали женщине сумку с продуктами.

"Наши! Боже, наши! Спасибо вам!" - сквозь слезы говорит женщина.

Смотрите также: "Спасибо вам, ребята. Слава Богу!", - старушка расплакалась после приветствия "Добрый вечер. Мы из Украины" от бойцов ВСУ, проводивших зачистку села от российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

освобождение (570) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+71
Дяка ЗСУ за те, що все більше людей можуть зі сльозами на очах, на звільнених територіях, говорити "Наші!!!"
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
+60
Нема ніяких питань, ні великих, ні маленьких. Вся Україна буде звільнена від загарбників.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:20 Ответить
+57
Слава и честь ЗСУ!
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дяка ЗСУ за те, що все більше людей можуть зі сльозами на очах, на звільнених територіях, говорити "Наші!!!"
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
Я коренной харьковчанин, и всегда верил и поддерживал нашу армию, любил свою страну, и ненавидел с детства москалей. Я не знаю вообще откуда берутся уроды орущие за сруский мир, за СССР, голосующие за Янока, кто это, что ими управляет, ***** копать? Я видел СССР, да, я был ещё ребенок, но я туда не хочу
показать весь комментарий
13.05.2022 21:09 Ответить
Слава и честь ЗСУ!
показать весь комментарий
13.05.2022 20:15 Ответить
харківщина залищиться в складі України- а от про Херсонську область та південь запоріжської велике питання-
показать весь комментарий
13.05.2022 20:16 Ответить
Нема ніяких питань, ні великих, ні маленьких. Вся Україна буде звільнена від загарбників.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:20 Ответить
ну так оманські домовленості...
показать весь комментарий
13.05.2022 20:20 Ответить
Вірте в ЗСУ. Відіб'єм у кацапні всі наші території від Луганська до Севастополя! Слава ЗСУ! Слава Україні!
показать весь комментарий
13.05.2022 20:22 Ответить
Ваша наївність дуже дорого коштує Україні. ЗСУ зупиниться там, де їм накажуть зверху! Чи ви вже забули 8 років стояння в окопах і ганебні відведення військ???
показать весь комментарий
13.05.2022 20:46 Ответить
Скільки років стояли в окопах, уточніть, будьте ласкаві? І хто та коли відводив війська?
показать весь комментарий
13.05.2022 21:25 Ответить
Перемовини лише на кордонах 01.01.2014р.!!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 20:29 Ответить
питання тільки часу.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:35 Ответить
Які підстави , вважати це питанням , та ще й великим , в тебе є , хз . ?! .
показать весь комментарий
13.05.2022 20:39 Ответить
І в нього і в мене підстава одна- 'політики' називається.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:47 Ответить
До чого тут політики ? .
показать весь комментарий
13.05.2022 21:03 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.05.2022 20:17 Ответить
Господи молю , збережи ЗСУ і допоможи їм у битві проти сатани
показать весь комментарий
13.05.2022 20:17 Ответить
Ну і про що бажають кремлівські гниди домовлятися з кремлівсъкими вошпми!!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 20:20 Ответить
"знают черные и бледнолицые, краснокожие и голубые* (с)
https://twitter.com/i/status/1525092078547501057
показать весь комментарий
13.05.2022 20:22 Ответить
🤣
показать весь комментарий
13.05.2022 20:39 Ответить
Слава Націі
показать весь комментарий
13.05.2022 20:23 Ответить
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
13.05.2022 21:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
показать весь комментарий
13.05.2022 20:23 Ответить
Це просто ЖАХ!
показать весь комментарий
13.05.2022 21:00 Ответить
Господи!!! А у що взуті ці бідні хлопці... "где деньги, Зин?"
показать весь комментарий
13.05.2022 21:05 Ответить
Шо значить - віддасть.?? . Харківська обл належить паРаші , чи що . ???
показать весь комментарий
13.05.2022 20:41 Ответить
Окуповане повертають , а не чекають на милість окупанта .! .
Злодій ніколи не поверне добровільно крадений автомобіль , його в крадія відбирають примусово ,, даючи йому попутно 3.14здюлєй .
показать весь комментарий
13.05.2022 21:01 Ответить
Как тонко работают Кремлевские тролли. Сразу и не разберёшь
показать весь комментарий
13.05.2022 21:50 Ответить
кацап ты идиот
показать весь комментарий
13.05.2022 22:04 Ответить
жаба, не квакай
показать весь комментарий
13.05.2022 22:38 Ответить
завжди сльози від таких відосів
показать весь комментарий
13.05.2022 20:46 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 22:27 Ответить
 
 