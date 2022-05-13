РУС
Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей, - Зеленский. ВИДЕО

Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых и медиков.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский Владимир (21993)
Топ комментарии
+24
Паяц пішов у клоуни за призначенням. І був на своєму місці. А от через тіх хто вирішив що з клоуна вийде гарний президент, маємо катастрофічне національне випробування історичного масштабу
13.05.2022 23:27 Ответить
+22
Хитка позиція Зеленського - "і воювати - і домовлятись про мир" вселяє невпевненість у наших союзників, які вже починають замислюватись над вибором - надавати Україні зброю чи почекати, бо який сенс лишній раз сваритись із Путіним - якщо вони усе рівно між собою домовляться?
13.05.2022 23:23 Ответить
+16
Ти їх вже списав, лицемір.
13.05.2022 23:23 Ответить
ну да.

конечно(((
13.05.2022 23:11 Ответить
Всё норм будет Не бойтесь. Вывеси живыми (я не знаю как правильно написать) первая задача для властей Украины. Они договорятся. Если бункерного не грохнули на 9 мая, то 100% договорятся.
13.05.2022 23:19 Ответить
може йому краще було йти у пожежники..а не у клоуни ?
13.05.2022 23:12 Ответить
Паяц пішов у клоуни за призначенням. І був на своєму місці. А от через тіх хто вирішив що з клоуна вийде гарний президент, маємо катастрофічне національне випробування історичного масштабу
13.05.2022 23:27 Ответить
Насправді клоуном воно було - так собі, але бидлу подобалося... тому самому яке його потім обрало президентом
14.05.2022 10:07 Ответить
Пам"ятаємо, він (ЗЕ) уже раз намагався врятувати Журавля, забув чи то забив на все.... за своїми капризами. А тут треба врятувати приречений гарнізон, чи вірніше тих ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, які стали символом мужності і подвигу для всього світу, але все у нього не на часі і не складається, то зброї замало, то "треба домовлятися". Це слова навіть не депутата чи чиновника, це "стратегія" Верховного Головнокомандуючого збройними силами країни..... Який жах, сум і біль за тих, хто ще б"ється з ворогом, ще ЖИВИЙ в підвалах "Азовсталі". Зеленський, так проснись нарешті ПРЕЗИДЕНТОМ, скоріше ДУМАЙ, бо народ не одного ЖУРАВЛЯ, а ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ точно не простить!!! Згадає і Чонгар з Каланчаком і розмінування, і чернігівсько-житомирські "оборонні лінії" з дотами та загородженнями, шашлики на травень, і оборонні замовлення, і велике крадівництво, і Бучу, Ірпінь, Херсон, і Мелітополь, і Нову Каховку...... і Маріуполь. Проснись ПРЕЗИДЕНТЕ!!!!!!
14.05.2022 10:47 Ответить
У нього цілком протилежні «задачі» на посаді, куди його поставили. А ти хочеш щоб він проснувся, зрадив «атєчєству» і став твоїм презєдєнтом. З якого б це дива? Це не Дісней казка. Ще й Журавля, Чонгар, завалену оборонку, бальшоє крадівництво згадав, як обтяжуючі обставини
15.05.2022 09:23 Ответить
У блазні. Що за рашизм?
15.05.2022 09:08 Ответить
Хто ж вирішив? Бєня за вказівкою згори з ****** на болотах
15.05.2022 09:10 Ответить
13.05.2022 23:15 Ответить
Да ну! И когда наступление?
13.05.2022 23:18 Ответить
А ти шо вже наступив?
13.05.2022 23:22 Ответить
Ти їх вже списав, лицемір.
13.05.2022 23:23 Ответить


Куда тебе стянути?
14.05.2022 01:31 Ответить
Хитка позиція Зеленського - "і воювати - і домовлятись про мир" вселяє невпевненість у наших союзників, які вже починають замислюватись над вибором - надавати Україні зброю чи почекати, бо який сенс лишній раз сваритись із Путіним - якщо вони усе рівно між собою домовляться?
13.05.2022 23:23 Ответить
Можна тільки уявити, що у нього в голові коїться за пи*дець.... Ні не можна враховуючи його інтелектуальний рівень(
14.05.2022 00:05 Ответить
Все кокс животворящий робить. Наркоша президент? Просто фініш.
14.05.2022 15:14 Ответить
Видосики, селфики, шаурма...
14.05.2022 17:08 Ответить
Саме так і є ....як тільки бєня хоче домовитись з кремлівською мафією...ШТАТИ тормозять допомогу! Чому злодій бєня і далі нищить Україну а не нарах в США?
14.05.2022 11:13 Ответить
Бо купив країну за мовчазної згоди мешканців і впарив людям свого клоуна за президента
14.05.2022 11:14 Ответить
"Розганяти зраду" навіщо зараз ?!

Одні кажуть мовляв це катастрофа - питання "Азовсталі" требо вирішувати негайно й в будь який спосіб .
Другі - "зрада зрадна" , вони там про щось погане домовляються (за лапками -- хер з тими героями на "Азовсталі" , будь що буде - головне , що не було ніяких перемовин) .

Почуйте мене уважно -- один герой зі Зміїного вже свої щастя знайшов , одружився завдяки цій "зраді-зрадній" . тобто обміну полоненими .

Й ось де Ви почули хоч щось про "мир" від ЗЕ ?! Вкажіть фразу про це ...

Ось звіт Шольца про розмови з ****** -- ось це мене зказило . Фраза "припинення вогню" !
Але чи ЗЕ погодится .
Єдине що я чую кожен день й не тільки від Головнокомандуючого , але й від Резнікова и Данілова , що зараз йще актуально відвести до лінії на 23 лютого , але якщо українська армія вийде через бої й втрати саме на цю лінію ці умови анулюються !
Вова Олександрович вже 5 разів акцентував умови якщо вони якось візьмуть цей завод -- перемовин більше не буде взагалі !
14.05.2022 11:44 Ответить
Какое нахрен "якщо"? Тем, кто способен думать и анализировать ситуацию уже очевидно, что у нас появился исторический шанс военного решения всех проблем с имперским "русским миром".
Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей их дерусификацией и демилитаризацией. Второго шанса может и не сложиться...

А от ЗЕдента и его ОПы каждый второй видосик о готовности "заглянуть в глаза" *****.
14.05.2022 17:30 Ответить
Да, всё уже ясно, спасёшь таким же макаром, как и сержанта Журавля ты спас. Слова, одни слова...
13.05.2022 23:51 Ответить
Катастрофа! Если кто то имеет доступ к телу президента, объясните ему, чтобы не частил так с
выступлениями, Союзники не успевают переваривать и, как мне кажется, охренели, и не знают как реагировать. Если жертва и её мучитель( Украина и раша) могут и хотят договориться, флаг им в руки, и зачем нам вкладываться в эту войну. Уже и вливания притормозили. Я не военный стратег,
но меня реально заклинивает от нестыковок. Этот кремлёвский урод покрошил десятки тысяч
наших граждан, сжёг половину Украины, пустил по миру и сделал детей наших сиротами, лишил
их детства, а мы (т.е. наш главный кормчий) хотим с иродом тет-о-тет подискутировать, взглянув
в бездонные глаза? И вы в ЭТО верите? Наш сказочник (Андерсен и Братья Гримм вместе взятые
в подмётки не годятся) весит нам лапшу на наши большие уши. То мы врага прогоняем, кричим
"Геть, мерзотнику", то нет, можете ещё побыть у нас, только намекните, что вам стыдно и вы
таки уйдёте, но потом, если захотите. Я ничего не понимаю, уж очень хитро мыслит наш главный
командующий, или главный теоретик, или главный стратег!
14.05.2022 00:13 Ответить
к сожалению, появился персонаж главтеор, главстрат, главдую не в свое время и оччччень даже не на своем месте... уйти бы тихо, отдав все по-мирному... нет... каждый день чушь в уши...
14.05.2022 05:56 Ответить
Намагатися і робити - це різні речі
14.05.2022 08:37 Ответить
Наступаєм, відстіпаєм, ні наступаєм, ні, знову відступаєм.... Президент - синусоїда...
14.05.2022 11:13 Ответить
бєняренигат воює з аметкою....чому ж спасать людей .....а зброя є.... США,заберіть цю бєню від нас ,бо він кінчає Україну!!!
14.05.2022 11:33 Ответить
То яка там курва Чонгар розмінувала?
14.05.2022 11:42 Ответить
ВІремо тобі zeпрезиденте.
Ще за вагнерівців, Журавля, Каховк, Енергодар , Херсон і багато чого іншого відповіси
14.05.2022 12:33 Ответить
Їх не урятувати треба, але деблокувати ! У зелі тільки зрадницьки варіанти їснують за допомогой росіян.
14.05.2022 14:51 Ответить
Зе брехлива сволота бєні. Такий сумний факт, вибрали гівно для приколу, тепер можете прикалуватися зебіли - хужє ж не будєт?
14.05.2022 15:12 Ответить
Ну он разве не изделие №2 в бывшем СССР ???
14.05.2022 17:27 Ответить
І що характерно, новина з'явилась чуть не добу тому, а бажаючих читати вислови найвеличнішого-кіт наплакав…
Чого б це?
Може, тому, ЩО він несе?
14.05.2022 19:07 Ответить
Алгоритм дій Зе президента :

1) Знімає всі мінні загородження на кримському перешейку
2) Замість війського Стану вводить Надзвичайний Стан
3) Заганяє в Маріуполь додаткова війська
4) Допомагає російському війську зайти з Криму до Півдня України без проблем
5 Волає на весь світ що росіяне можуть підірвати Запорізьку АЕС
6) Волає на весь світ що росіяне знищуюють Маріуполь
7) Волає до всього світу щоб врятували захисників Маріуполя
8) Після того як російським військам не вдалось хоч щось захопити в Україні, Зе пропонує вигнати
їх з Півдня України

Є така стаття Карного Кодексу - ст. 111, називається за Державну Зраду.
14.05.2022 22:26 Ответить
треба нову статтю в кодекс за припинення намагань
16.05.2022 09:52 Ответить
 
 