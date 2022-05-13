РУС
Лукашенко похвалил ВСУ перед своим окружением за эффективные операции мобильных групп украинских защитников. ВИДЕО

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко похвалил Вооруженные силы Украины за эффективные операции мобильных групп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Не исключаю, что нам, трем славянским народам, придется защищать целостность Украины от Польши, - Лукашенко

Беларусь (8018) Лукашенко Александр (3647) ВСУ (6923)
лука - ти смертник.
І твоє смердюче "військо".
А населення, яке зреклося своєї мови та ідентичності, платитиме репарації Україні.

Ви - вороги.
13.05.2022 23:53 Ответить
+39
13.05.2022 23:57 Ответить
+36
Беларусскому муссолини опыта не занимать по переобуванию).
13.05.2022 23:53 Ответить
Шта блдть
13.05.2022 23:52 Ответить
Щось жодного з наших білорусів не видно на Цензорі кілька діб, то ж вусата потвора знов нищить людей...
14.05.2022 00:10 Ответить
Нет.
Их конечно стало меньше на Цензоре после 2020-го, но они здесь. Большинство под VPN. Большинство почти не оставляют комментов, но читают. Переживают. Поддерживают. Иногда ставят лайки. Я это вижу. Даже несмотря на такой поток ненависти и грязи в отношении простых беларусов, исходящий от одной и той же кучки дописучёв, истекающих желчью и гноем.
Но мы давно научились не обращать внимания на их истерию. «Ненависть - это не горючее для жизни». И эта их ненависть к беларусам началась далеко не 24-го февраля. Все эти ники истекали гноем в беларускую сторону и в 20-ом, и раньше. А так как они пляшут в собственном дерьме в любой теме о беларусах, то и заходить туда желания нет. Разве что с радостью убедиться, что все они, те кто находятся в Украине, по-прежнему живы, и что все члены этой самой "могучей кучки" уже успели отложить здесь по своей собственной кучке (а значит не голодают, значит есть чем ) и теперь весело лепят "снежки".
И ладно бы только беларусы были бы у них назначены на роль недонации. Но на днях здесь была тема, касающаяся Молдовы. И та же "могучая кучка самых патриотичных патриотов" с тем же исступлением мазала своим говном абсолютно всех молдован. Вы давно видели здесь молдовские флажки? Так вот они, оказывается, тоже никуда не уходили с Цензора. Хотя бы потому, что они как-то сразу появились в этой теме и что-то пытались донести до исступлённых "патриотов". Судя по всему молдоване тоже читают. Переживают. Поддерживают. Но в общение вступать не торопятся. Смысл?... И слава богу, что у нас у всех хватает мозгов понимать разницу между настоящей Украиной и.... И эта "могучая кучка" никак не влияет на наше отношение к украинцам.
Не сомневаемся в вашей победе. Верим, что всё будет Украина!
14.05.2022 11:26 Ответить
*******.....ochko zhim zhim nichevo - ZSU esho podoidut k tebe i skazhut "dobry vecher mi s Ukraini...."
13.05.2022 23:53 Ответить
Вчора-хробак, сьогодні-хрущ, післязавтра-мокра пляма...
13.05.2022 23:58 Ответить
Харош *******, чмо кацапское! Белорусы -это только бойцы полка Кастуся...!
14.05.2022 02:08 Ответить
Сміяться у якому місці? Війська РФ були розквартировані в БРСР задовго до початку агресії З точок розквартирування до кордону вони йшли своїм ходом а не залізницею Літаки з Ліди та Молодечно не по залізницях летіли І бомби з ракетами до них на стоянки з білоруських арсеналів підвозилися не поїздами Правильно казали: У перемоги багато батьків а поразка - сирота!" А тут "Коваль коня кує а жаба ногу підставляє!" "Злізла муха з рогів вола увечері Лоба витерла і каже : "Ох ми і наоралися!" Ми ВСЕ пам"ятаємо

Закінчилась російсько-українська війна («Березнева») і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?

14.05.2022 02:33 Ответить
14.05.2022 12:16 Ответить
Под Киевом положили 90% борзого десанта, а без него город не возмеш.
А десант как известно по ЖД не ездит)))
14.05.2022 03:43 Ответить
пнх!
14.05.2022 07:07 Ответить
Якщо оцінювати по кількості дописів російською на форумі, то у на також величезна кількість "населення, яке зреклося своєї мови".
14.05.2022 08:17 Ответить
Далеко не факт - он українська влада вже заявляє про експорт зерна через бєларуссію (наче їм замало "експорту" через кримнах), і взагалі й досі ніяких наїздів на друга-бацьку з боку клоуна не було
14.05.2022 10:16 Ответить
А таргани бувають хамелеонами?
13.05.2022 23:53 Ответить
Виявляється що бувають
14.05.2022 03:16 Ответить
Зірку Героя йому!
13.05.2022 23:56 Ответить
А тій жабі - іменний ділдо зі смаком борщового набору...
14.05.2022 00:04 Ответить
Кстати к вопросу о применении расией ядерного оружия по Киеву в случае когда они поймут что им тут в Украине окончательная и бесповоротная ***** (а так и будет).
Бункер на Банковой выдержит и мегатонну, равно как и станции метро Майдан, Хрещатик и Арсенальная. Линии связи разветвленные и многократно дублированные. Командование ВСУ не прервется.
Результат будет один - ни в коем разе не военный. Будет разрушение большей части города и гибель сотен тысяч гражданских плюс радиоактивное заражение громадных территорий
14.05.2022 00:19 Ответить
Подземка в Киеве строилась на случай ядерной войны. Там есть бункеры, которые выдержат ядерный удар. Не просто глубокие станции, а именно бункеры. Но городу наверху будет труба. Правда, бункеры тестировались еще в совковое время, хз как там сейчас.
показать весь комментарий
14.05.2022 02:36 Ответить
13.05.2022 23:57 Ответить

восемь годов )))
***
когда вас спросят росияне
где были восемь вы годов ))))
прицел поправив отвечайте...
готовились давать пи**дов
...
ну чтобы в рифму хоть трошки ))))))
14.05.2022 00:03 Ответить
Це ж пиріжок )) а в цій формі рифма не потрібна...

зеленский курит трубку мира
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается

(про всяк випадок, я в курсі, що снайпери не юзають ЛЦУ... просто ситуація символічна)
14.05.2022 00:16 Ответить
якщо, спитають ерефійці
куди минуло вісім літ
на мушці плавно натискайте
ось, мінус ще одне.

а у мене?
14.05.2022 00:24 Ответить
🤣🤣🤣Поставили українського хлопця охороняти склад зі зброєю.

Підходять до нього:

- А чё вы тут охраняете?

- Кулемети, автомати, гвинтівки...

- А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик?

Автоматна черга.

- Ти бач, яка ****!
14.05.2022 08:57 Ответить
вот гад усатый
13.05.2022 23:59 Ответить
Ну и лицемерная тварь, нет приличных слов для него
14.05.2022 00:00 Ответить
Гнида. Ще через кілька місяців ця тварюка прилюдно буде говорити, що завжди вірив в Україну і що в х..ла взагалі жодних шансів не було. А, ну і ще про те, що Київ не взяли дзякуючи саме білорусам.
14.05.2022 00:01 Ответить
Ага, і що то він спеціально спонукав кацапів напасти з території білокацапії, щоб Україні було зручніше далеко не ходити кацапів бити
14.05.2022 00:19 Ответить
14.05.2022 12:19 Ответить
Белорусские партизаны помогли сорвать наступление на Киев - WP
https://www.unn.com.ua/ru/news/1973866-biloruski-partizani-dopomogli-zirvati-nastup-na-kiyiv-wp https://www.unn.com.ua/ru/news/1973866-biloruski-partizani-dopomogli-zirvati-nastup-na-kiyiv-wp

14.05.2022 01:27 Ответить
пнх!
14.05.2022 07:11 Ответить
Спасибо огромное за вклад всем причастным белорусам ,но в этом случае это выглядит ,как "мы пахали..." - просто не было,на деле, такого огромного вреда козломордым от действий ваших партизан ,которые несомненно герои ,чтоб остановить наступление на Киев
14.05.2022 07:34 Ответить
главное вовремя открыть второй фронт. было бы чем конечно.
14.05.2022 00:02 Ответить
от шайги получит выговор. На самом деле это расийская армия первой в мире придумала атаковать высокоточным оружием мобильными группами с координацией по шифрованной связи, а Папуа новая Гвинея всегда наступает колоннами, концентрируя силы время от времени в определенных точках для удобства их уничтожения артиллерией с целеуказанием БПЛА (если чего не посерьёзнее из космоса)
14.05.2022 00:03 Ответить
Колорадский жук переобувается?
14.05.2022 00:04 Ответить
Дуже б пасувало на закінчення йому сказати Слава Україні! Й почути адекватну відповідь.
14.05.2022 00:05 Ответить
Думаю вскоре он это сделает
14.05.2022 00:07 Ответить
А потом на голубом глазу объяснит, что его апяць неправильно поняли. Поражаюсь желанию украинцев обсуждать каждый высер синепалого и, главное, пытаться порой найти там хоть какой-нибудь смысл... Собака лает - ветер носит...
14.05.2022 11:51 Ответить
С криком "кия" и ударом ноги бацькины яйця втекли в сапоги.
14.05.2022 00:05 Ответить
Лука уже пилотку пытается поменять ,ответит за содеянное
14.05.2022 00:05 Ответить
Да не хвалит он Украину, а поучает перенимать опыт удачных военных действий, чтобы потом применять, в том числе и против нас же.
14.05.2022 00:06 Ответить
"Опит" - справа хороша! І приклади позитивні наводить можна Тільки от де Лука візьме "старлінк" М777 "Н ЛАВ" "Джавелін" "Стугну"? І - саме головне: Де він візьме вмотивовану армію? ПРавильно вчора хтось написав тут: Головна "заслуга" білорусів у російсько-українській війні - що вони вчасно обісралися!" Якби Лука їх кинув у м"ясорубку" відразу то вже-б по "вёскам" матері масово голосили А так білоруси ідучи в Україну уже бачили скільки везуть з україни кацапських трупів і поранених а як ішли по трасі то бачили купу кацапської згорілої техніки з обгорілими трупами всередині От і не захотіли буть "смертниками" - не пішли далі Михайло-Коцюбинського і збунтувалися От і вся "допомога" українцям
14.05.2022 03:29 Ответить
Не хотелось что то писАть, но прочитал коментарий "Яра" и согласен на сто відсотків. Та най головніше з цього це "вчасно обісралися". А ще хочу нагадати за цю падаль яка казала - "эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать." Источник:
Там ещё "Костусивсям" работать будет...
14.05.2022 08:06 Ответить
Якщо б асфальто-піаністи не вбили ракетну програму, то на початку війни ВСУ розхерачили б палац в Мінську, і тоді дворушне вусате падло розказувало б зараз Жириновському про свій захват від українських військових.
14.05.2022 00:06 Ответить
Уже снова что-то "ОШЧУШЧАЕТ"
14.05.2022 00:09 Ответить
"По протівніку", "разітєльниє удари". Причом с 4 позиций, сейчас я карту покажу!
14.05.2022 00:13 Ответить
14.05.2022 00:25 Ответить
Ох і дурепа 🤣🤣🤣 який з неї лідер опозиції ??? Чиста фікція від фсб
14.05.2022 08:49 Ответить
Не это сатанинское отродье вчера брехало, что у нас деревянные автоматы?
14.05.2022 00:15 Ответить
Ото сиди в своїй бульбашії і не висовуйся зі своїм військом.
14.05.2022 00:15 Ответить
Чому? За наявності бажання може навіть висунутися... на Смоленськ і на Брянськ...
14.05.2022 00:19 Ответить
Когда у нас уже народ перестанет вестись на высеры этого актёра разговорного жанра, который всем мозги пудрит с далёкого 1994 года?... Мало ли, что Бульбофюрер сейчас ляпнул, главное что он сделал, поучаствовав в войне с нами. Дела, а не слова. А сейчас усатые бубенчики Вежливые санкции поджали, и поэтому петь будет в три голоса и лапшу на уши вешать о "мире-дружбе-давайте торговать"
14.05.2022 00:23 Ответить
Подкат конечно заценили, но уже не актуально , спасибо иди *****.
14.05.2022 00:49 Ответить
Каже чмо, з території котрого завдавали і завдають удари ракетами по мирним містам в Україні. ****, горіти тобі в пеклі.
14.05.2022 00:51 Ответить
Лукашенко прямой убийца украинцев.
Лукашенко прямой захватчик Украины.
Лукашенко военный преступник как и Путин.
Лукашенко ждет смерть, его подручных ждет смерть, его выводок ждет смерть, всех кто попытается вякнуть в его защиту ждет смерть.
Смерть белорусским оккупантам и позор 90% молчащим бульбашам.
Слава белорусским полкам в Украине и ж/д партизанам - они заслуживают места в украинской культуре памяти, наград, гражданства Украины.
14.05.2022 01:12 Ответить
Харош *******, чмо кацапское! Белорусы -это только бойцы полка Кастуся...!
14.05.2022 02:14 Ответить
Ти диви, якого біса ти тут смалиш, коцапура србська?
14.05.2022 07:15 Ответить
очередь выбивать табуретку из под бульбафбрера прошу не занимать
14.05.2022 01:40 Ответить
Нічого - в цього міні-фюрера ми ще спитаємо, що його війська робили у Херсоні!

Так, їх було небагато, і наші військові наразі не хочуть це розголошувати заради добрих відносин з нашими братами, але потрібний час неодмінно настане!
14.05.2022 01:45 Ответить
Не тільки в Херсоні і на Поліссі були
14.05.2022 13:00 Ответить
Ой лі, моїм вухам не почулося? Схоже тарган сів на шпагат одразу на двох стільцях) Але по середині все одно фляшка)
14.05.2022 02:00 Ответить
Скоро і Рамзанка Диров скаже - "мои джигиты специально ударили русне ниже спины, дон, овец ведь не хватало, чтобы эрон-дон-дон - вот так я помог освободить Киевщину и все остальное, дон, я специально подставил ***** - потому что я за Украину, дон, и вообще первого русского в 16 лет... ну вы поняли, дон".
14.05.2022 03:15 Ответить
Коли кацапів погонимо буде "Слава Україні" кричати.
14.05.2022 07:54 Ответить
На дупі у цього вусатого, мабуть, кілька десятків швів. Від тієї кількості разів, коли він перевзувався на ходу.
14.05.2022 07:57 Ответить
ДРАНИК, как всегда в своём репертуаре, лучше иди сажать картоху. ХАЛОП путина.
14.05.2022 08:15 Ответить
Тебе це не врятує від Гааги. Ти б навіть після останніх ганебних виборів ще вийшов сухий із води. Зара вже всьо, тобі гаплик.
14.05.2022 08:44 Ответить
похвала шизика, - недорого стоит...
14.05.2022 08:51 Ответить
А карти з чотирьох напрямків де?
14.05.2022 13:04 Ответить
 
 