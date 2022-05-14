РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5278 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 714 63

Война России против Украины достигнет перелома к середине августа и завершится к концу года, - Буданов. ВИДЕО

Большинство активных военных действий на территории Украины завершится к концу этого года.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"Переломный момент наступит во второй половине августа. Скажем, большинство активных военных действий завершится к концу этого года", - уточнил он в интервью Sky News.

Буданов убежден, что в результате в РФ сменится политическое руководство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин серьезно болен раком, в России уже начался переворот, - Буданов

❗️Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. pic.twitter.com/C32jhlH5fw

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) May 14, 2022

Журналисты отмечают, что впервые высокий чиновник указал, когда война закончится.

Буданов Кирилл (488) разведка (4228)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Иллюзии - очень опасная штука, аккуратней будьте, когда их распространяете. Зеленский убедил всех, что хватит того, что он договорится с ****** и будет вечная дискотека, салют и танцы. А он - выдающийся мировой герой всех времен и народов. Результат иллюзий налицо, в том числе того же Зеленского.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:58 Ответить
+17
розбудіть хтось Буданова, бо він думає, що він мольфар.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:05 Ответить
+16
"Крутий генерал" розвідник Буданов ******* наступ кацапів з Білорусі, ******* плани розгортання наступу кацапів на Півдні - Херсон, Нову Каховку, Бердянськ, Мелітополь і, в кінцевому рахунку - Марік...
А в іншому він дуже "крутий генерал"...
показать весь комментарий
14.05.2022 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иллюзии - очень опасная штука, аккуратней будьте, когда их распространяете. Зеленский убедил всех, что хватит того, что он договорится с ****** и будет вечная дискотека, салют и танцы. А он - выдающийся мировой герой всех времен и народов. Результат иллюзий налицо, в том числе того же Зеленского.
показать весь комментарий
14.05.2022 10:58 Ответить
Ти займаєшся антиукраїнською пропагандою.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:12 Ответить
...и освободил 75% оккупированной кацапами территории

Митяй, будь осторожен сидя на бутылке - она тебе до мозга уже дошла и память повредила!
показать весь комментарий
14.05.2022 11:17 Ответить
ну так оно бы и было, посмотри тенденцию освобождения территорий, пока х@йло не ввело своих п№диков что бы обдраченцы полность не просрал
показать весь комментарий
14.05.2022 11:29 Ответить
ты дурак? тогда не было войны с регулярной армией кацапии. Потом, когда видя, что все действительно закончится за две недели, они ввели армию в действие. И все пошло уже другим путем. Но это сложно было предусмотреть в тот момент.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:39 Ответить
Теж саме було з Порошенко в 2014 році . Як йому аплодували в Конграссі тоді ... й де він зараз ?!
По меньший мірі не на Банковій !!!

Так що завжди у Україні усе вирішували виборці , а не Вашингтон . Париж чи Московія ...
А зараз виборці вже інші . В першу чергу на Харківщині , на півдні й серед тих "какая разніца" будь де . Електоральне болото звузилося до 5% . 75% вважають Бандеру національним героєм . Дії ЗСУ підтримуют 99% . Це не залишає для вдали ніякого люфту для "маневру дупою" й загравання з ****** .

Тим більш , що Україну з руїн велиокої її частини не підняти самотужки . Й навіть дозованна допомога друзів полішить стан інфраструктури й економіки не суттєво . Бо в усії "свайя тєльняжка" й проблем више даху особливо пов"язанніх з некомфортним побутово санкціям проти ***** .

Виключно контрибуції й не тільки тих грошей , які вже заарештованні , але постійних стягувать за шкоду (в тому числі й моральну) від джерела трагедії , країни військових злочинців й організаторів геноциду українців .
А ще можливо виключно в умовах зафіксованної остаточної перемоги
показать весь комментарий
14.05.2022 11:27 Ответить
Не тіште себе відсотками , більшість 73 % нині у еміграціях і переселеннях , а воюють і гинуть так само у більшості ті хто до складу цієї отари не входив (( після перемоги все оте болото із своїми собачками і плюшевими штанцями на дупах повернеться по домівках і на чільних місцях почне розвішувати ікони яневтіка з усіма наслідками ((
показать весь комментарий
14.05.2022 13:03 Ответить
На жаль величезна небезпека такого розвитку подій існує.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:35 Ответить
Тут еще неизвестно что будет в мировой арене. Индия немедленно запретила экспорт зерна.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:41 Ответить
Очередное зеленое трепло, без стыда и совести.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:30 Ответить
Який сором?
Яка совість?
Хуцпа наше всьо!
показать весь комментарий
14.05.2022 13:36 Ответить
О нова Ванга,а Америка говорить,що при такому стані до серпня кацапам капут! Буданов уже НЕ побачив війну
показать весь комментарий
14.05.2022 10:58 Ответить
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipOi_I_Z5T5x_MCPAEJ1WNnIGtriCLm0wvYHisHO
показать весь комментарий
14.05.2022 11:32 Ответить
А Люська каже що вже в червні -липні . ! То якій " ванзі" вірити .? .
Робити прогнози на війну , діло не вдячне , взагалі то .
показать весь комментарий
14.05.2022 11:03 Ответить
Вір люсці , він же тебе з яневтіком шашликами вже нагодував (( то чому вірити якомусь генералові американському , тим більше - люська нині вже товарний знак ((
показать весь комментарий
14.05.2022 13:07 Ответить
Развєдчік.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:03 Ответить
Херовий.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:34 Ответить
Який препіздент така і розвідка
показать весь комментарий
14.05.2022 11:56 Ответить
Дай Бог нашому теляті.....

.

.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:03 Ответить
100 відсотків.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:08 Ответить
Интересный факт: пёс Патрон имеет больше военного опыта, чем министр обороны России, но более низшее воинское звание, поскольку должность не позволяет присвоит звание соответствуещее военному опьіту.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:04 Ответить
Дотягнити до опалювального сезену -- це велика небеспека .
Небеспечно залишати на пів року мирне населення Херсонщини й Запоріжжя під окупантами .

На що тут натякають ? На модулювання подій 2015-2015 року ?!
показать весь комментарий
14.05.2022 11:05 Ответить
Чому велика небеспека саме для мирних українців , тих хто чекає звільнення кожного дня ?!

А давайте подивимося на спілкування з "Азовсталлю" . З розрахунком , що якрась їх постачають свіжими данними по фронтах . Там залізні люди . там герої сидять . Вони навіть гепотетично себе не уявляють в полоні . Це ж супер-українці без жодного сумніву в своїй місії . Кожен з них як цар Леонід . Але й вони живі люди . Вони навіть категорично зпростовують будь яку спробу їх підтримати через рейд . Але й "залізні бійці" все одно чекають хоч б на політичне рішення . Хоч на турецький флот, яких їх прибере звіти (розумово зі зброєю) .
А тепер порівняєм з пересічним мирним жителем Херсону . Який відключенний від будь якої інфи крім "презідент Лєгєтємний" дав пресконференцію з Банкової . Київ знов патролює "Беркут" й Бандера об"явленний в росшук . Ось таку куєту чує з зобмоящику . Інтернету нема ... А він вже пів року під окупацією , а йому парять , що ця канонада з заходу , це залишки ЗСУ , яке усе втекло в Миколаїв й там ховається . А в Одесі усі з квітами зустріли Кадирова й кожна одеситка бажає від його бейбіка ... Люди там чудові , в Херсонщині , справжні українці , бо й там як на київщині батьки дітей зовуть доня , синку (це з особистого досвіту) ... Але ж прості й дуже чутливі до пропаганди .
Вони зараз живуть в поверенному (й їх в цьому 24х7 переконують) софку . Тобто в пеклі . Хочу й в меньшому ніж українці Маріка ...
показать весь комментарий
14.05.2022 12:43 Ответить
У ********* світі залишитися без інформації може лише той , хто цього хоче сам (( тому впарити про розгром ЗСУ можна лише тому у кого клепки у голові і до цього не було ((
показать весь комментарий
14.05.2022 13:11 Ответить
у мирних украiнцiв був вибор виiхати або залишитсь пiд окупацiю - кто остался сами виноваты
показать весь комментарий
14.05.2022 21:23 Ответить
розбудіть хтось Буданова, бо він думає, що він мольфар.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:05 Ответить
Не говори ГОП, пока не перепрыгнешь!
показать весь комментарий
14.05.2022 11:06 Ответить
Найвеличніший всіх пабідіт. Ось тільки сходить на шашлики і війні гаплик.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:07 Ответить
"Без умолку безумная девица
Кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах!»
Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев -
Во все века сжигали люди на кострах."
показать весь комментарий
14.05.2022 11:07 Ответить
Буданову виділили мільярд, почав відробляти.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:12 Ответить
Стесняюсь спросить: А "більшість активних воєнних дій" это как?
Если РФ продолжает ракетные обстрелы территории Украины, это "большинство" или "меньшинство"? Это активные военные действия или уже не очень?
Если РФ со своей территории обстреливает САУ и РСЗО всю приграничную территорию Украины, то это активные военные действия или уже не очень?

Такие "военные прогнозы" может давать бабушка возле подъезда ... или назначенец Буданов.

P.S.
Большой привет Гогилашвилли и обнальщику, который им дом на шару предоставил.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:14 Ответить
С одной сторон -Буданов крутой генерал с боевым опытом. С другой, как то это все слишком оптимистично звучит..
показать весь комментарий
14.05.2022 11:14 Ответить
Перелом уже наступил.

Началась третья фаза вторжения - это когда орки попытаются удержать то что есть.

По опыту Харькова их выпиливает артиллерия примерно за месяц. Конечно можно подвозить новых, но есть проблема - техника заканчивается + где-то к третьей "ротации" через гроб оркам начинает что-то доходить. После этого загнать их на проблемные участки практически невозможно.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:21 Ответить
👍 Похоже, что идут по часовой стрелке 1-й от Киева отогнали, 2-е от Харькова. Дальше посмотрим, может с ордло разберутся⁉️
показать весь комментарий
14.05.2022 11:35 Ответить
"Крутий генерал" розвідник Буданов ******* наступ кацапів з Білорусі, ******* плани розгортання наступу кацапів на Півдні - Херсон, Нову Каховку, Бердянськ, Мелітополь і, в кінцевому рахунку - Марік...
А в іншому він дуже "крутий генерал"...
показать весь комментарий
14.05.2022 11:36 Ответить
Влучно❗
показать весь комментарий
14.05.2022 11:53 Ответить
Єдине, що Буданов не про*бав, так це крутого дилера Гогілашвілі)
показать весь комментарий
14.05.2022 11:59 Ответить
дякую,кеп
показать весь комментарий
14.05.2022 11:16 Ответить
Дедил-***!-лавров с.в.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:17 Ответить
І що? Новий 2023-ій можна буде у Севастополі зустрічати?)))
показать весь комментарий
14.05.2022 11:17 Ответить
Буданов прям Будьоний Носрадамус)
показать весь комментарий
14.05.2022 11:22 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 11:31 Ответить
Буданов, ты начальник ГУР МО України, а не клоун в цирке, и каждое твоё слово несёт огромный репутационный вес для спецслужбы, которую ты имеешь честь представлять.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:33 Ответить
Який президент, таке і шапіто)
Враховуючи "про*оби" з вагнерівцями, напад орків, здача півдня України, звідки взятися репутації?
показать весь комментарий
14.05.2022 12:01 Ответить
Кацапи і у https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280200376_3222635014642420_6959975531739426369_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-6&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Ak6z7MGxZPsAX-xJD_Y&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=00_AT8keGNiy2uzDexy_XkWTDR3vJqzO_vTMNLkMwSVof-Fig&oe=62837A6D Львові побували .
показать весь комментарий
14.05.2022 11:39 Ответить
Що він несе......
показать весь комментарий
14.05.2022 11:48 Ответить
Буданов запрошує на шашлики?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:52 Ответить
Коли слухаю цей офісний планктон, мені здається що вони марять.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:53 Ответить
Арестович ще скоріше закінчить війну...по щелчку пальців
показать весь комментарий
14.05.2022 11:58 Ответить
...поки не знищать... кротів на всіх рівнях влади тяжко буде і після серпня... приклади- на херсонщині...та й маріуполь залишився сам на сам не без "допомоги" кротів....
показать весь комментарий
14.05.2022 12:25 Ответить
а Мариуполе все ахметовские менеджеры на металургических комбинатах работали против Украины и против обороны ..
показать весь комментарий
14.05.2022 21:41 Ответить
Типова позиція зебілів - усе само-собою якось вирішиться, авось пранєсьот. Закрийте небо, дайте грошей, праклятиє буржуі.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:56 Ответить
Арестовищ сказав, що нам до перемоги як до Пекіну рачки.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:09 Ответить
У люськи сім п"ятниць на тиждень ((
показать весь комментарий
14.05.2022 13:15 Ответить
Не надо слишком много оптимизма людям давать. Война штука не предсказуемая. Как только будет визг о переговорах - вот это возможно перелом. А пока рашка неспешно воюет пистонами, хотя у них есть ядерные снаряды для пушек и танков, термобарическое оружие и другие опасные игрушки. Слава героям!
показать весь комментарий
14.05.2022 13:27 Ответить
И это чучело вылезло
показать весь комментарий
14.05.2022 14:34 Ответить
Перестаньте обсерать Зеленского и его команду Вы выглядите в данной ситуации когда весь мир поддерживает и помогает Украине очень глупо...На сегодняшний день он очень достойно справляется со своими обязанностями и заслуживает как человек уважения и поддержки ...С такой толерантностью Вы хотите стать членами Евросоюза...?? Сохраните свою энергию для созидания и огромной работы на пути вхождения УКРАИНЫ в семью Европейских народов
......избавляйтесь от жлобских и советских привычек.....СЛАВА УКРАИНЕ ....!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 16:39 Ответить
По-Вашому, ми маємо вихваляти бездаря і його таку же компанію тільки тому, що йде війна і інших у нас у силу обставин немає?
показать весь комментарий
14.05.2022 17:25 Ответить
"весь мир" ни хрена не знает про предательство зеленского пердл войной - про его кремлевскую команду - про его махинации с каломойским - про его договорянки с фсб-шниками в Омане - так что иди ты на хрен со своим зеленым шлемазлом
показать весь комментарий
14.05.2022 21:45 Ответить
 
 