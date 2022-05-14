Война России против Украины достигнет перелома к середине августа и завершится к концу года, - Буданов. ВИДЕО
Большинство активных военных действий на территории Украины завершится к концу этого года.
Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ведомства.
"Переломный момент наступит во второй половине августа. Скажем, большинство активных военных действий завершится к концу этого года", - уточнил он в интервью Sky News.
Буданов убежден, что в результате в РФ сменится политическое руководство.
❗️Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. pic.twitter.com/C32jhlH5fw— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) May 14, 2022
Журналисты отмечают, что впервые высокий чиновник указал, когда война закончится.
Митяй, будь осторожен сидя на бутылке - она тебе до мозга уже дошла и память повредила!
По меньший мірі не на Банковій !!!
Так що завжди у Україні усе вирішували виборці , а не Вашингтон . Париж чи Московія ...
А зараз виборці вже інші . В першу чергу на Харківщині , на півдні й серед тих "какая разніца" будь де . Електоральне болото звузилося до 5% . 75% вважають Бандеру національним героєм . Дії ЗСУ підтримуют 99% . Це не залишає для вдали ніякого люфту для "маневру дупою" й загравання з ****** .
Тим більш , що Україну з руїн велиокої її частини не підняти самотужки . Й навіть дозованна допомога друзів полішить стан інфраструктури й економіки не суттєво . Бо в усії "свайя тєльняжка" й проблем више даху особливо пов"язанніх з некомфортним побутово санкціям проти ***** .
Виключно контрибуції й не тільки тих грошей , які вже заарештованні , але постійних стягувать за шкоду (в тому числі й моральну) від джерела трагедії , країни військових злочинців й організаторів геноциду українців .
А ще можливо виключно в умовах зафіксованної остаточної перемоги
Яка совість?
Хуцпа наше всьо!
Робити прогнози на війну , діло не вдячне , взагалі то .
.
.
Небеспечно залишати на пів року мирне населення Херсонщини й Запоріжжя під окупантами .
На що тут натякають ? На модулювання подій 2015-2015 року ?!
А давайте подивимося на спілкування з "Азовсталлю" . З розрахунком , що якрась їх постачають свіжими данними по фронтах . Там залізні люди . там герої сидять . Вони навіть гепотетично себе не уявляють в полоні . Це ж супер-українці без жодного сумніву в своїй місії . Кожен з них як цар Леонід . Але й вони живі люди . Вони навіть категорично зпростовують будь яку спробу їх підтримати через рейд . Але й "залізні бійці" все одно чекають хоч б на політичне рішення . Хоч на турецький флот, яких їх прибере звіти (розумово зі зброєю) .
А тепер порівняєм з пересічним мирним жителем Херсону . Який відключенний від будь якої інфи крім "презідент Лєгєтємний" дав пресконференцію з Банкової . Київ знов патролює "Беркут" й Бандера об"явленний в росшук . Ось таку куєту чує з зобмоящику . Інтернету нема ... А він вже пів року під окупацією , а йому парять , що ця канонада з заходу , це залишки ЗСУ , яке усе втекло в Миколаїв й там ховається . А в Одесі усі з квітами зустріли Кадирова й кожна одеситка бажає від його бейбіка ... Люди там чудові , в Херсонщині , справжні українці , бо й там як на київщині батьки дітей зовуть доня , синку (це з особистого досвіту) ... Але ж прості й дуже чутливі до пропаганди .
Вони зараз живуть в поверенному (й їх в цьому 24х7 переконують) софку . Тобто в пеклі . Хочу й в меньшому ніж українці Маріка ...
Кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах!»
Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев -
Во все века сжигали люди на кострах."
Если РФ продолжает ракетные обстрелы территории Украины, это "большинство" или "меньшинство"? Это активные военные действия или уже не очень?
Если РФ со своей территории обстреливает САУ и РСЗО всю приграничную территорию Украины, то это активные военные действия или уже не очень?
Такие "военные прогнозы" может давать бабушка возле подъезда ... или назначенец Буданов.
P.S.
Большой привет Гогилашвилли и обнальщику, который им дом на шару предоставил.
Началась третья фаза вторжения - это когда орки попытаются удержать то что есть.
По опыту Харькова их выпиливает артиллерия примерно за месяц. Конечно можно подвозить новых, но есть проблема - техника заканчивается + где-то к третьей "ротации" через гроб оркам начинает что-то доходить. После этого загнать их на проблемные участки практически невозможно.
А в іншому він дуже "крутий генерал"...
Враховуючи "про*оби" з вагнерівцями, напад орків, здача півдня України, звідки взятися репутації?
......избавляйтесь от жлобских и советских привычек.....СЛАВА УКРАИНЕ ....!!!!!!!!!!!!!!!