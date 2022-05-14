Война России против Украины достигнет перелома к середине августа и завершится к концу года, - Буданов. ВИДЕО

Большинство активных военных действий на территории Украины завершится к концу этого года.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"Переломный момент наступит во второй половине августа. Скажем, большинство активных военных действий завершится к концу этого года", - уточнил он в интервью Sky News.

Буданов убежден, что в результате в РФ сменится политическое руководство.

❗️Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. pic.twitter.com/C32jhlH5fw