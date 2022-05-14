"С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"руководители"-коллаборанты на Херсонщине уже обдумывают план побега. АУДИО

Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ "руководителями" на временно оккупированной Херсонской области, уже планируют бежать в Крым. Из-за своего непрофессионализма они ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому "новоназначенные" чиновники уже сейчас обдумывают план своего бегства.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором зафиксирован разговор двух коллаборантов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопросы с топливом не решаются – ж#па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж#па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж#па, реально сплошная ж#па… Люди умирают без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" – говорит своему "коллеге" один из чиновников, ответственный за логистику в регионе.

Его собеседница подхватывает: "…Вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… Мне кажется, что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху#ди - пох#шечки".

Поэтому вместе приходят к логическому выводу: "Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах#й, будем в Крым тулить, с#ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом или вышибалой, как я раньше был…"

"Планируют, что после курортного сезона вернутся домой, чтобы "перезимовать". Наверное, они забыли, что и Херсонщина, и Крым – это Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить", - резюмируют в СБУ.