РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5278 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупация Крыма Война
19 860 77

"С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"руководители"-коллаборанты на Херсонщине уже обдумывают план побега. АУДИО

Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ "руководителями" на временно оккупированной Херсонской области, уже планируют бежать в Крым. Из-за своего непрофессионализма они ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают. Поэтому "новоназначенные" чиновники уже сейчас обдумывают план своего бегства.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором зафиксирован разговор двух коллаборантов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопросы с топливом не решаются – ж#па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж#па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж#па, реально сплошная ж#па… Люди умирают без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" – говорит своему "коллеге" один из чиновников, ответственный за логистику в регионе.

Его собеседница подхватывает: "…Вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… Мне кажется, что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху#ди - пох#шечки".

Також читайте: Отправили 1500 людей. Приехало 30 назад. Х#й они отобьют Марьинку, - терористи жаліються на міцну оборону ЗСУ. АУДIО

Поэтому вместе приходят к логическому выводу: "Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах#й, будем в Крым тулить, с#ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом или вышибалой, как я раньше был…"

"Планируют, что после курортного сезона вернутся домой, чтобы "перезимовать". Наверное, они забыли, что и Херсонщина, и Крым – это Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить", - резюмируют в СБУ.

Автор: 

СБУ (20437) Херсон (3080) коллаборационизм (911) перехват (355) Херсонская область (5240)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
В смысле "ПОТИХОНЬКУ" начинают руских ненавидеть?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:03 Ответить
+38
Из Крыма тоже, скоро будете тикать. Так что, тикайте сразу в ваш зажопинск.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:11 Ответить
+35
Колишні офіціантки і вишибали, призначені "керівниками"... Кого-то они мне напоминают:
показать весь комментарий
14.05.2022 11:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В смысле "ПОТИХОНЬКУ" начинают руских ненавидеть?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:03 Ответить
Лицо кацапа, когда он присел на бутылку
показать весь комментарий
14.05.2022 11:52 Ответить
ой! Неужели хером подавилась? Та не должно быть, ей не привыкать.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:12 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 08:11 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 08:13 Ответить
То вони про себе кажуть - до них почало "доходить", що вони "не на того коня поставили" Але відкрито це заявить не можуть - бздять, що кацапи можуть підслухать Тому пишуть "нейтрально" - "ЛЮДИ"
показать весь комментарий
14.05.2022 11:29 Ответить
Та там в головах столько ваты, шо скажи им про то, что это не рускиеасвабадитили,а переодетые в форму врф "биндерафцы", которые пытаются дискредитировать асвабадитилей, то это может с легкостью и пролезть! Даже тюнинг глаз сделали, что бы на бурятов быть похожими!
показать весь комментарий
14.05.2022 11:46 Ответить
"І бабка не ходи!" Як колись один кацап сміявся: "Едим розовую редиску, красный помидор и перец, чёрную кровяную колбасу, зелёный лук с капустой - а говно всё равно коричневое!" Так і у их в голові - що не вкладеш - все перетворюється в гімно!
показать весь комментарий
14.05.2022 14:36 Ответить
Говно? Дык енто он про расеюшку! про родину!
показать весь комментарий
14.05.2022 18:14 Ответить
Ну дивіться кого обирали... Про російську жопу
показать весь комментарий
14.05.2022 11:29 Ответить
в нас теж з топливом опа
показать весь комментарий
14.05.2022 11:07 Ответить
А до вас вже дійшли асвабаділі?
показать весь комментарий
14.05.2022 12:45 Ответить
..А ещё хотят приехать обратно "зиму пережить", пускай приезжают, их уже будут ждать..
показать весь комментарий
14.05.2022 14:46 Ответить
Так паРаша саме ..." сплашная жопа ".
показать весь комментарий
14.05.2022 11:08 Ответить
"нє фсьо так аданазначно..." )))

показать весь комментарий
14.05.2022 12:17 Ответить
жопа буде в камері, а ви марусями....
показать весь комментарий
14.05.2022 11:09 Ответить
"У русских жопа - это образ жизни.

И делается все через неё!

Всё жопой чувствуем,

всех в жопу посылаем,

все через жопу делаем дела.

Как банный лист

мы к жопе прилипаем,

пока нас жизнь за жопу не взяла",
показать весь комментарий
14.05.2022 14:40 Ответить
Как это ни печально, но это жёсткая прививка от русского мира
показать весь комментарий
14.05.2022 11:10 Ответить
ще трeба друге щеплення і буст - тук тук, ми з України!
показать весь комментарий
14.05.2022 11:14 Ответить
Приходит Песков к Путину:

- В В! Новость хотите?

- Какую? Хахлы сдаваться решили?

- Нет! Русскаязычные в Украине Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!

показать весь комментарий
14.05.2022 11:33 Ответить
Колишні офіціантки і вишибали, призначені "керівниками"... Кого-то они мне напоминают:
показать весь комментарий
14.05.2022 11:11 Ответить
Еге ж.
Баканов, коля-каклєта і т.д.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:29 Ответить
А тот, что справа- Жека.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:29 Ответить
Из Крыма тоже, скоро будете тикать. Так что, тикайте сразу в ваш зажопинск.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:11 Ответить
Сперше будуть тікати до Криму, ну а далі росія велика, десь на Сахаліні місце знайдеться.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:13 Ответить
Твари конченные, вы не переживёте зиму. Пойдёте вслед за крейсером моцква, бычков кормить. ​
показать весь комментарий
14.05.2022 11:14 Ответить
Москалям и их прихвостням. И всем дрочаще-рашко-совковым человек пишет, насколько я понимаю. И это еще мягкое пожелание..
показать весь комментарий
14.05.2022 11:31 Ответить
А для чого ж тоді найвеличніший віддав південь з водою на Крим? Саботажники.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:14 Ответить
Да, вот дилемма у "руководителей" - построить "прекрасную ХНР" или возвращаться в официанты. Мельчают "кадры". Пушилин ("тысячник" МММ) и Захарченко-курощуп - гении экономисты по сравнению с этими.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:17 Ответить
Такий голосочок жіночний у мужичка.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:17 Ответить
а шо ви хотiли, вишiбала ж
показать весь комментарий
14.05.2022 13:34 Ответить
хе~хе ,а що ви хотіли потвори раю?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:19 Ответить
піздуйте вже на марій ел - чім не дирка в сраці? - бірози є...
перевтиканна скрєпа забезпечена....
показать весь комментарий
14.05.2022 11:19 Ответить
Слушал и пытался определить по разговору, у кого же из них три высших образования. Могу ошибаться, но по-моему, у самки.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:21 Ответить
шуткуете? - де освіта де кацапня
показать весь комментарий
14.05.2022 11:25 Ответить
три образования,это три слоя геморроя, а не то что вы подумали.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:53 Ответить
"Вопросы с топливом не решаются - ..... Вопросы с лекарствами не решаются -...., с зарплатами и пенсиями не решаются - ...., реально сплошная … Джерело:
. .
показать весь комментарий
14.05.2022 11:23 Ответить
І не в Крим, а на Крим. Чомусь не кажете в Сахалін, в Камчатку, а на Сахалін, на Камчатку.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:24 Ответить
Естонія поставить Збройним Силам України ізраїльські комплекс ракет Blue Spear 5G SSM - Ізраїль дав дозвіл на передачу ракетних систем свого виробництва.

Про це https://t.me/Tsaplienko/8259 повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко

*Gabriel Mk5 розробляється з урахуванням ******** дій щодо роботи засобів радіоелектронної боротьби противника, використання передових пасток та активних перешкод.

Очевидно, Габріель 5 стане інтегральною частиною нового комплексу наступальних і оборонних систем, що розробляються в Israel Aerospace Industries.
Це нова система озброєння також включатиме ЗРК далекого радіусу дії Barak-8,
багаторежимну інтегровану систему бойового управління і багатофункціональну корабельну РЛС Elta(IAI) EL/M-2248 MF-STAR, яка, як стверджує Elta, перевершує за своїми показниками РЛС SPY-1 AEGIS .
https://cyclowiki.org/wiki/Gabriel_Mk5

**Blue Spear 5G мають дальність польоту до 280 кілометрів і можуть запускатись, зокрема, і з наземних, автомобільних платформ.
«Привіт, Севастополь!»
показать весь комментарий
14.05.2022 11:28 Ответить
чи є зміст запроданцям тікати в Крим?)
показать весь комментарий
14.05.2022 11:29 Ответить
Ви пораду питаєте , чи просто цікаво стало ?
показать весь комментарий
14.05.2022 13:18 Ответить
Хз как Севастополь, но те немногие яйчишки на ********** сильно сморщились от таких новостей.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:51 Ответить
Когда вы к себе звали Жопу почему удивляетесь что Жопа пришла?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:29 Ответить
Бо думали що там не жопа. Їздили ж в Крим на роботу
показать весь комментарий
14.05.2022 11:32 Ответить
В Херсон русню ніхто не звав,не пишіть херню
показать весь комментарий
14.05.2022 12:02 Ответить
Это всё потому, что с головой - жопа..
показать весь комментарий
14.05.2022 11:29 Ответить
Крым была и будет Украина. Пусть тикает сразу в Новороссийск или Воронеж... Нет, с Воронежем ещё не всё ясно Лучше в Сызрань.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:30 Ответить
а шо не поржать з убогих?
в них Бандера Хатинь не допалив - допалюе,
здивовані німці стоять осторонь і перешептуются - "а дід казав шо то він..."
показать весь комментарий
14.05.2022 11:32 Ответить
Там був каральний батальон: росіяни ( нацмєни і "тітульна нація"), українці і білоруси. Командир, можливо був німець, а можливо і ні.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:11 Ответить
Це їм не поможе, ті шо в Криму самі вже планують тікати на рашку
показать весь комментарий
14.05.2022 11:32 Ответить
"Бензинова криза в Україні все ще триває. Пального вистачає не всім, а https://economics.segodnya.ua/ua/economics/avto/ceny-na-avtogaz-sorvalis-s-cepi-skolko-stoit-toplivo-na-ukrainskih-azs-1620497.html ціни зростають. Після постачання Україні озброєння, постачання бензину є другим за важливістю. Про це під час засідання уряду заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона також додала, що дефіцит пального намагаються вирішити.
За оцінками міністерки, запасів бензину вистачить поки на 5 днів, а дизелю - на 3."
показать весь комментарий
14.05.2022 11:33 Ответить
При чому тут ліки, пенсії та зарплати? Жопа там де росія.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:40 Ответить
Колишні офіціантки і вишибали
 Это при нашу зеленую банду тоже сказать можно
показать весь комментарий
14.05.2022 11:41 Ответить
Зтули пельку і не переводь стрілки з хвороі голови на здорову , гопнику 😠
показать весь комментарий
14.05.2022 12:19 Ответить
Во!!!
Духовні брати нинішніх!
показать весь комментарий
14.05.2022 13:31 Ответить
З язика зняв.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:32 Ответить
заскучіли за жопопю? - звіть саратов, він все поправить і в дирку навчить срать ...
показать весь комментарий
14.05.2022 11:43 Ответить
Я одно не понял, на десятку чего они собрались зимовать? Фублей?
показать весь комментарий
14.05.2022 11:45 Ответить
тупі запроданці думають,що якщо вони до війни заробляли (в сезон) в Криму, то і зараз зможуть))

показать весь комментарий
14.05.2022 11:52 Ответить
Все проблемы у вас от того, что вы дебилы. Но дебил не способен осознать, что он дебил, поэтому ваши проблемы бесконечны и фундаментально неразрешимы.
показать весь комментарий
14.05.2022 11:49 Ответить
Мало того - дебіл не здатен навіть державну опанувати.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:11 Ответить
Вся сутність "руського міра" в одній фразі: "хоть как то зиму переживем"
показать весь комментарий
14.05.2022 11:50 Ответить
ЦИКЛ"мрії ідіота".

СИМФЕРОПОЛЬ - Пока Россия продолжает полномасштабное https://ru.krymr.com/a/putin-obyavil-voynu-ukraine/31719814.html военное вторжение в Украину , российский глава Крыма Сергей Аксенов обещает https://ru.krymr.com/a/rossiya-vedet-voynu-a-chinovniki-vse-yeshche-mnyat-krym-kurortom/31754275.html успешный сезон для туристической сферы аннексированного Крыма. Аксенов прогнозирует «курортный бум» в Крыму предстоящим летом
показать весь комментарий
14.05.2022 12:00 Ответить
Все будет классно, как в "Москве".
показать весь комментарий
14.05.2022 19:37 Ответить
Оця москворота п#здота в містах просто притягує таку саму пошесть з мордора на свою жопу. Содом і Гоморра.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:09 Ответить
Саме комедне (сміх скрізь сльози) , що подавна більшість калаборантів це не упорота "вата" , а такі собі "какайя разніца" . Але серед групи "какая разніца" є дві принципові категорії : більш розумні й інформованні це ті , хто розуміє що в антихуловської коаліції приблизно в 40 разів більший економічний потенціал (військовий він суб"єктивний й залежить від людського фактору - тому тут не беруся рахувати точно) . Тобто 1.5% від світового ВВП проти 75% .
А ось інша група "какая разніца" вони йще більш тупі й неосвітчені й рахувати не вміють взагалоом й тому вони слухали лише мацьковский зомбоящик . В їх головах Москва це центр всевіту я якої невичерпний військовий й економічний потенціал ... Ось чому вони так скаржаться -- вважають , що то усі олігархи любе ***** обманюють , усе півкрадали й десь на місцях їм там щось недодають . Дійсно частково й це правда , але ж інша правда в тому полягає , що Херсонщина завди була пов"язанна не з Кримом , а з іншими областями . Крим по 80% номінклатури товарів був ресіпентом , а ні донором . Це навіть у мирний час . Але зараз на правому березі стоїх угрупування орків й усе крайще з Криму йде на їх й їм навіть постачання постійно зменшується .

Вони усі там слухають "солов"їний послід" де обговорюють "вирубаніє Гєрманіі ат нашєгА драгаценейшегА газа" . В них клептика у мизки не вистачить зрозуміти , що в Германії від їх "вирубань" буде тимчасовий некомфорт й дойчи мабуть у відпустку поїдуть не в Італію , а в Іспанію , а на Московії від цього відключення пропаде з прилавків ковбаса й сир й почнуться бійки за "ножки Байдена" в продовольчих ... Й що їм час вже продумати , якої газетою буде м"яхше дупу підтирати : чи "Правдою" , чи "МК" ... Й вже зараз записуватися на чергу за "Жигулями" !
показать весь комментарий
14.05.2022 12:19 Ответить
придурки, не понимают что курортный сезон накрылся медным тазом и в Крыму и в Херсонской с Запорожской областях. Да и в Николаевской с Одесской.
показать весь комментарий
14.05.2022 12:30 Ответить
Так і є. По Мрику масові відмови в бронюванні міст в готелях та санаторіях. Максимум, для картинки наженуть бюджетників з іпінєй. Но ті по рестораціях на ходитимуть. Та й меже заробітку - 10 тис. чистими це навіть не 30 срєбрєників. Це щось на кшалт 5-10 тис фублей самкам дошлих попочленців.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:10 Ответить
Ну а там по другому шо могло бути?
показать весь комментарий
14.05.2022 13:02 Ответить
 
 