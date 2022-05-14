Основные проблемы оккупированной части Мариуполя – вода, еда и деньги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
150-170 тысяч мариупольцев остаются заложниками оккупационных властей.
Такую цифру обнародовал в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
При этом гуманитарная ситуация в городе неутешительная. В частности, есть проблемы с водой. "Все подвалы затоплены, улицы превращены в реки. Рабочие водоканала получили водолазное снаряжение и пытаются безуспешно ремонтировать порывы в подвалах. Питьевая вода все также малодоступна. Для большинства мариупольцев нужно преодолеть большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако там воды не хватает", - указывает советник.
По его информации, продолжаются и проблемы с едой.
"Увеличивается поток торговцев из окрестных сел и рост стихийных рынков. Но проблема - деньги. Появилась вторая точка "обнала" гривны у "Метро". Курс 1,8, но в Донецке 2,2. Мародеры под "крышей" самомера Константина Иванющенко грабят мариупольцев даже здесь", – констатирует Андрющенко.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
