Основные проблемы оккупированной части Мариуполя – вода, еда и деньги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

150-170 тысяч мариупольцев остаются заложниками оккупационных властей.

Такую цифру обнародовал в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

При этом гуманитарная ситуация в городе неутешительная. В частности, есть проблемы с водой. "Все подвалы затоплены, улицы превращены в реки. Рабочие водоканала получили водолазное снаряжение и пытаются безуспешно ремонтировать порывы в подвалах. Питьевая вода все также малодоступна. Для большинства мариупольцев нужно преодолеть большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако там воды не хватает", - указывает советник.

По его информации, продолжаются и проблемы с едой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведем переговоры о первоочередной эвакуации из "Азовстали" тяжелораненых и медиков. Это 60 человек, – Верещук

"Увеличивается поток торговцев из окрестных сел и рост стихийных рынков. Но проблема - деньги. Появилась вторая точка "обнала" гривны у "Метро". Курс 1,8, но в Донецке 2,2. Мародеры под "крышей" самомера Константина Иванющенко грабят мариупольцев даже здесь", – констатирует Андрющенко.

скльки у мера Бойченка радниуів зі схожим прізвищем? То Андрусів, то Андрущенко
14.05.2022 12:05 Ответить
Брехня, Поліція, позивний,розказав,що проблема медикаменти, вода ,їжа і **********. Про гроші ні слова
14.05.2022 12:08 Ответить
Це проблема окупанта, а відправлення туди гумдопомоги - підтримка окупанта.
14.05.2022 13:01 Ответить
а гроші кому?що вони там купують та оплачують?якась уйня...
14.05.2022 17:34 Ответить
Пітримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
15.05.2022 12:27 Ответить
 
 