"Отправляли людей прямо на убой": убийцы-добровольцы со всей России жалуются на руководство армии РФ. ВИДЕО

Российские наемники жалуются, что их отправили на войну в Украину без подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские наемники жалуются, что их отправили на убой, без подготовки отправили на фронт, никакой помощи руководство не оказывает. Теперь они вернулись в Россию, но средств вернуться домой нет.

Из сюжета следует, что некоторые россияне приехали убивать украинцев даже из самых отдаленных уголков РФ: с Сахалина, Чукотки и Мурманска.

Также читайте: РФ потеряла 90% своих лучших десантников и 4 тысячи опытных наемников, - Грозев

армия РФ (20641) россия (97335) наемники рф (2105)
Топ комментарии
+62
Так вы же бараны. А куда баранов как не на убой отправлять? Не учиться же вас отправлять
14.05.2022 12:54 Ответить
+57
Стадо безмозглых обезьян. Это ж каким ********* нужно быть, чтобы с другого конца света поехать воевать с какими-то мнимыми врагами.
14.05.2022 12:56 Ответить
+38
Чуваки думали, что едут на сафари. Всё так и было. Но оказалось, как принято сейчас говорить, что есть нюанс.
14.05.2022 13:01 Ответить
рассея своих не бросает-черговий доказ
14.05.2022 12:53 Ответить
14.05.2022 12:54 Ответить
За длинным рублем потянулись винторогие❗А🖕вот вам от кремля по самое не могу .
Кацапстан гнилой насквозь.
14.05.2022 13:14 Ответить
А в чому проблема то? Нехай вони зроблять єдине що уміють в своєму нікчемному житті - зловлять пенсіонерку, згвалтують її, обкрадуть, потім її вб'ють. Оркиню самицю якусь наприклад так само, з її грудною донечкою. Це ж скоро в них буде, нехай звикають.
15.05.2022 01:31 Ответить
а вони зробили серйозці морди і говорять за несправедливість....
то виходить що ватники дійсно зазомбовані чи упороті
і воно одно з другим вірить, ****, що мало робити добру справу.
приїхало, побачило що його об,їб...ли, і далі вірить про лднр....
це дно.......
15.05.2022 09:39 Ответить
Не понятна идея ролика. Они хвастаются или обижаются?
14.05.2022 12:54 Ответить
самі не знають - і грошенят хочуть і помародерити, але вже сц..кливо стало
15.05.2022 10:04 Ответить
Так свиней для убоя и выращивают.
14.05.2022 12:55 Ответить
14.05.2022 12:56 Ответить
Так ехали убивать, но не умирать. Грабить и не нести ответственности. Насиловать и оставаться безнаказанным. А тут эти злобные хохлы: и сами не хотят умирать и освободителей к тому же убивают на раз-два.
14.05.2022 13:48 Ответить
А чё такое? Может они уже путина не любят?! Кадырова на них нет, безбожников.
14.05.2022 12:56 Ответить
Кстати о Чечне.
В Шелковское РОВД Чечни пришла разнарядка создать сводный отряд для отправки в Украину.
40 полицейских единовременно подали рапорт об увольнении.
14.05.2022 13:07 Ответить
Горячие горцы🐔
14.05.2022 13:15 Ответить
Толпой горячие.
А поодиночке как-то быстро остывают.
14.05.2022 13:18 Ответить
По этому и 🐔☝
14.05.2022 21:23 Ответить
У петухов забьіли спросить, как гаварицца 🐓
15.05.2022 01:34 Ответить
смішно
14.05.2022 12:56 Ответить
идите на москву карлика валите и его кодло, а то ******** все
14.05.2022 12:58 Ответить
прийдуть під кремль...впадуть на коліна і будуть трєбовать
14.05.2022 13:11 Ответить
Не требовать, а просить дать ещё один шанс поехать в лугандон . Опущенные дебилы ***❗
14.05.2022 13:17 Ответить
они могут только полторашку "жигулевского" завалить =)
14.05.2022 14:07 Ответить
для бешеной свнсбки 10 000 верст не крюк
14.05.2022 13:01 Ответить
Місце убивць в пеклі.
14.05.2022 13:01 Ответить
14.05.2022 13:01 Ответить
Не сдохли. Жаль.
14.05.2022 13:02 Ответить
москалі стали щось підозрювати)
тури в Україну продовжують діяти: приїхав побачив і помер
на кордонах з мордором треба більший бігборд з слоганом нех@й шастать,
видно москалі недобачають
14.05.2022 13:05 Ответить
Безмозгле стадо!Це ж треба,припертися з сахаліну,щоб здохнути в Україні?І заради чого? Підарюги,багато "нацистів" серед жінок,дітей і стареньких знайшли?...Нічого,їм, вошам кацапським, ця війна ще багато поколінь гикатись буде!
14.05.2022 13:06 Ответить
Дятлы!
14.05.2022 13:06 Ответить
*****, бедненькие....
14.05.2022 13:06 Ответить
Яка сумна історія. А чого на московію вернулись, страшно? Утікають таргани!
14.05.2022 13:06 Ответить
Это хорошо что вы рожи свои засветили ,найдём ВСЕХ и в Сахалине и на Архангельске .
14.05.2022 13:07 Ответить
47-я хромосома в действии.
Доказано!
Украины нет, есть Луганская национальная республика!
14.05.2022 13:08 Ответить
Фюрерок "признал" "луганскую народную республику", а эти дятлы приехали защищать "луганскую НАЦИОНАЛЬНУЮ республику", то есть, промазали, не туда попали. И что ж вы теперь хотите, съездили хер знает куда и хотите за чей-то счет вернуться назад, халявщики? Надо было внимательнее смотреть на глобус бамбаса!
14.05.2022 13:29 Ответить
😂
14.05.2022 17:54 Ответить
есть такое слово, сынок...)))
14.05.2022 13:08 Ответить
хотіли пограти війнушку скоріш за все..думали то ,як в телевізорі усі Рємби...побєдоносно і з трофеями
14.05.2022 13:09 Ответить
Тюрьма лучше смерти: почти 300 россиян сбежали с поля боя на Донбассе
Канал 24 Україна https://24tv.ua/ru/tjurma-luchshe-smerti-pochti-300-rossijan-sbezhali-polja-boja_n1977291
14.05.2022 13:13 Ответить
Вы являетесь пи%орами, которые пришли убивать на чужую землю. И должны быть утилизированы
14.05.2022 13:10 Ответить
++++++++++++
14.05.2022 13:20 Ответить
Це ніякі не люди,а звичайна тупа біомаса. Здохніть,ублюдки.
14.05.2022 13:10 Ответить
14.05.2022 13:12 Ответить
https://youtu.be/g9NAqDR7y_U

Смерть москалям !
14.05.2022 13:13 Ответить
Это так по русски. Пришли убивать, а в ответ убивают их самих.
Хватить ныть, оккупанты! Как аукнется, так и откликнется.
Плохо, что вообще хоть кто то вернулся из Украины. Все должны были сдохнуть здесь!
14.05.2022 13:13 Ответить
Звісно, краще б якщо вони ВСІ повернулися, але на різних стадіях некомплектності - без ніженьок та рученьок...

От тоді і пам'ять би в них була надовго. І наочний подразник в суспільстві - очевидний.

А якщо вони всі тут здохнуть, то навіть родичі їх всіх швиденько забудуть - не в традиції там пам'ятати реально про близьких або робити якісь висновки з того, що "поїхав воювати в Україну та здох".

На жаль, ЗСУ наразі не має настільки високоточної зброї, аби в бойових умовах так робити. Тож доводиться утилізувати. Ну ок...
14.05.2022 17:13 Ответить
Помогать братьям из луганской национальной республики. Не больше и не меньше. Есть такая национальность- лугандон. А они из камчаток и мурмансков тоже этой крови. Ну раз братья. Это говорит о том что никакой искренности и желания помочь с проблеммами у них не было и нет, коль они никогда этим анклавом и не интересовались. Только желание убивать за деньги. И все претензии только о том что не научили пользоваться автоматом. Смерть таким гандонам.
14.05.2022 13:20 Ответить
А может языковый барьер?
14.05.2022 13:31 Ответить
Барьер у кого?
14.05.2022 13:38 Ответить
У них ще претензії, що їм не заплатили і тепер вони не мають грошей, щоб на свої камчатки, сахаліни і інші мурманськи повернутись.
14.05.2022 20:58 Ответить
Отвоевались бараны в Луганской национальной республике.
Пора домой. Деньги на билеты пусть клянчат в подземных переходах.
14.05.2022 13:21 Ответить
14.05.2022 13:27 Ответить
Обеспечили тапками вместо инвалидного кресла?

Импортозамещение?
14.05.2022 15:12 Ответить
О, пітух кататься на скейтборді "асваює" 🤡 нехай той аквафреш в очко собі засуне, ефффектніше буде виглядати, гавно на палочці
15.05.2022 01:40 Ответить
Коли дивився це відео ,виникла неприродна відраза до цієї падолі,вони їхали вбивати ,гвалтувати, грабувати мирних незахищених українців!!! А коли зрозуміли ,що їх теж будуть вбивати ,обісралась і смердять руззкім міррам , гидотна мразота! НЕНАВИДЖУ!!ЗДОХНІТЬ ВСІ!!
14.05.2022 13:22 Ответить
А чё,парадной формы для парада не выдали?Странно.
Суки лаптеногие,это билет в один конец.Вы уже трупы,но еще не знаете об этом.
14.05.2022 13:23 Ответить
Скот вони відправляли, не людей.
14.05.2022 13:24 Ответить
Луганская национальная республика. Национальность - дебил.
14.05.2022 13:25 Ответить
Вишкребли цих покидьків з самих гнидників кацапських.
Приїхали вони на навчання?
Вчились убивати, гвалтувати та грабити?
14.05.2022 13:25 Ответить
Дибіли ***...
14.05.2022 13:33 Ответить
Шо за барс?
14.05.2022 13:36 Ответить
Приехать из Зажопинска, что бы помереть в ЛуГандонии - истинно кацапское счастье.
14.05.2022 13:34 Ответить
В Украине вас ждёт вагон рефрижерато, без платно только так.
14.05.2022 13:37 Ответить
в 1941 році коли втікали з поля бою, теж репетували - нас предалі, предателі кругом. Почали розстрілювати генералів за поразки. Ходять слухи, що своїх також арештовують "за ізмену". Як казав колись маршал Жора при Берліні а тепер без разгаворов уперед. Про фаусти будете расказівать внукам. Приїхали воювати за гроші, а нема защо купити зворотній квиток. Брати "Бояришника", новітні ландскнехти, стрельци времен Петрушки.
14.05.2022 13:40 Ответить
********** небажають подихати? У,чому справа? Що,нетак??? Срані паб'єдітєлі, вбивці хохлов,асвобадітєлі землі.... щуряче бидло
14.05.2022 13:43 Ответить
14.05.2022 13:44 Ответить
Капутин на "Аурусе"!
14.05.2022 18:33 Ответить
Первая мысль при просмотре этого видео "Блин, как же кучно они стоят!". Эх...
14.05.2022 13:54 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
14.05.2022 13:55 Ответить
философ ильин ++++++++++++++++++++
15.05.2022 07:51 Ответить
лох - это судьба.. https://www.youtube.com/watch?v=6N4RK9uyEQI бывайте, ихтиандры хйловы
14.05.2022 13:55 Ответить
кацапи не люди...
14.05.2022 13:56 Ответить
"...отправляли людей на убой...". а где люди?
14.05.2022 13:56 Ответить
с одноразовыми гандонами так и поступают, ещё пусть скажут спасибо, что дали живыми отползти)
14.05.2022 14:11 Ответить
необхідно сприяти розколу людей всередині Росії, щоб почати громадянську війну. реалісти проти світу Путіна. боягузи проти патріотів. люди, які «вбили» Путіна (коли він нарешті помре) проти «справжніх патріотів», люди проти політиків тощо.
14.05.2022 14:22 Ответить
починай сприяти
14.05.2022 15:06 Ответить
русские не сдаются!они убегают...
14.05.2022 14:22 Ответить
Какая там подготовка,они все одноразовые,бабы еще нарожают.
14.05.2022 14:52 Ответить
***** просто повезло с таким количеством лохов на засрашке.
14.05.2022 15:24 Ответить
Кацапня іде за кораблем звичайно,але скажіть де різниця між ними і нашими підрозділами Тро яких так само кинули наче на убій без підготовки і хорошого бойового спорядження.І тому постійно слухати як ми давимо ворога це історія з двома сторонами однієї медалі.Адже на ентузіазмі і всесторонній любові до України довго не повоюєш без висококласного захисту.
14.05.2022 15:43 Ответить
Нам абєщалі, что ми там всєх убивать будєм, а там нас всє убівают!!!
14.05.2022 16:50 Ответить
Ну нихрена себе, в бой их видите ли бросают, а вы сучьи дети планировали мародёрничать и женщин насиловать?
14.05.2022 16:55 Ответить
Дебилы, ***! "Национальная республика"! Припереться х/з откуда, чтобы подохнуть!
14.05.2022 17:30 Ответить
Федерасты они!
14.05.2022 18:35 Ответить
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/komandovanie-rossii-trebuet-horonit-soldat-v-bratskih-mogilah-perehvat-1620735.html Командование России требует хоронить солдат в братских могилах - перехват
14.05.2022 19:00 Ответить
Если бы у них были мозги,то эти идиоты не перли сюда за 9000 тысяч километров,а так
безмозглые камчатские,сахалинские,дальневосточные крабы оденут тут у нас в Украине
вас в лучшем случае в полиэтиленовый мешочек,если будет что и отправят в почтовом
вагоне поезда мацква-владивасток посылочкой к родной сучке мамашке,приятного
обратного путешествия.
14.05.2022 19:22 Ответить
****** ты ***** . а не пошел бы ты ***** в свою красноярскую ..национальную.. республику наводить ..порядок.. в своем задроченном мухосранске где из окон на улицу помои выливают с дерьмом
15.05.2022 07:49 Ответить
 
 