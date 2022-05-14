"Отправляли людей прямо на убой": убийцы-добровольцы со всей России жалуются на руководство армии РФ. ВИДЕО
Российские наемники жалуются, что их отправили на войну в Украину без подготовки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские наемники жалуются, что их отправили на убой, без подготовки отправили на фронт, никакой помощи руководство не оказывает. Теперь они вернулись в Россию, но средств вернуться домой нет.
Из сюжета следует, что некоторые россияне приехали убивать украинцев даже из самых отдаленных уголков РФ: с Сахалина, Чукотки и Мурманска.
Кацапстан гнилой насквозь.
то виходить що ватники дійсно зазомбовані чи упороті
і воно одно з другим вірить, ****, що мало робити добру справу.
приїхало, побачило що його об,їб...ли, і далі вірить про лднр....
це дно.......
В Шелковское РОВД Чечни пришла разнарядка создать сводный отряд для отправки в Украину.
40 полицейских единовременно подали рапорт об увольнении.
А поодиночке как-то быстро остывают.
тури в Україну продовжують діяти: приїхав побачив і помер
на кордонах з мордором треба більший бігборд з слоганом нех@й шастать,
видно москалі недобачають
Доказано!
Украины нет, есть Луганская национальная республика!
Канал 24 Україна https://24tv.ua/ru/tjurma-luchshe-smerti-pochti-300-rossijan-sbezhali-polja-boja_n1977291
Смерть москалям !
Хватить ныть, оккупанты! Как аукнется, так и откликнется.
Плохо, что вообще хоть кто то вернулся из Украины. Все должны были сдохнуть здесь!
От тоді і пам'ять би в них була надовго. І наочний подразник в суспільстві - очевидний.
А якщо вони всі тут здохнуть, то навіть родичі їх всіх швиденько забудуть - не в традиції там пам'ятати реально про близьких або робити якісь висновки з того, що "поїхав воювати в Україну та здох".
На жаль, ЗСУ наразі не має настільки високоточної зброї, аби в бойових умовах так робити. Тож доводиться утилізувати. Ну ок...
Пора домой. Деньги на билеты пусть клянчат в подземных переходах.
Импортозамещение?
Суки лаптеногие,это билет в один конец.Вы уже трупы,но еще не знаете об этом.
Приїхали вони на навчання?
Вчились убивати, гвалтувати та грабити?
безмозглые камчатские,сахалинские,дальневосточные крабы оденут тут у нас в Украине
вас в лучшем случае в полиэтиленовый мешочек,если будет что и отправят в почтовом
вагоне поезда мацква-владивасток посылочкой к родной сучке мамашке,приятного
обратного путешествия.