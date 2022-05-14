"Отправляли людей прямо на убой": убийцы-добровольцы со всей России жалуются на руководство армии РФ. ВИДЕО

Российские наемники жалуются, что их отправили на войну в Украину без подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские наемники жалуются, что их отправили на убой, без подготовки отправили на фронт, никакой помощи руководство не оказывает. Теперь они вернулись в Россию, но средств вернуться домой нет.

Из сюжета следует, что некоторые россияне приехали убивать украинцев даже из самых отдаленных уголков РФ: с Сахалина, Чукотки и Мурманска.

