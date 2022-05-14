РУС
17 413 85

"Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться", - российский оккупант из Бурятии в разговоре с матерью. АУДИО

Российские оккупанты, дислоцирующиеся в Херсонской области, жалуются на недоукомплектованность и отсутствие оружия и вообще планируют увольняться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки МО.

В перехваченном телефонном разговоре российский оккупант из Бурятии (2 десантно-штурмовая бригада, сейчас дислоцируется в Херсонской области) пытается объяснить изумленной маме причины отсутствия "патриотизма" в армии РФ: "Чего они казаться будут, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересная. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт истекает – не горит желанием".

На вопрос матери, почему не срабатывает "патриотизм", отвечает: "Командир моей батареи второго взвода сам себе в ногу выстрелил, чтобы свалить отсюда! Еще в самом начале. О чем говорить можно? Он срочную в Чечне служил".

Мама ярко изображает возможное "наступление Запада на Россию": "Если Запад начнет наступление на Россию. Нас просто всех поубивают. Будет четвертая мировая война, и Россия в ней проиграет".

Ответ сына прост и логичен: "Тогда путин, может, опомнится. Он же понимает, что мы здесь получаем жестко. Боеприпасов и людей - нет... Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или прикомандируют к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится… У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в России".

+50
і шо саме цікаве - російські баби - самі кончені і ублюдошні. ще гірші самих рос солдат. бо їм усе пофіг - воювати не підуть, а по телевізору дивитися пабєди і патріотізм - оцн да. ще й можее якесь баблішко за погибшого сина...
показать весь комментарий
14.05.2022 14:16 Ответить
+36
Четверта світова війна. У бурятів своя реальність
показать весь комментарий
14.05.2022 13:58 Ответить
+33
Уже не нужна, тварь?! Думал, что будет легкая прогулка, где можно вдоволь пограбить, понасиловать, поубивать?! А как увидел серьезную перспективу звиздюлей, то "то мне эта Украина не нужна".
Кацап это мразь. Среди них нет адекватных, ибо адекватные в таком обществе просто не смогут жить. Кацапы отличаются друг от друга лишь степенью морального(да и физического) уродства. Одни больше уроды, другие меньше, но тем не менее уроды.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:09 Ответить
Це тільки початок)
показать весь комментарий
14.05.2022 13:57 Ответить
і шо саме цікаве - російські баби - самі кончені і ублюдошні. ще гірші самих рос солдат. бо їм усе пофіг - воювати не підуть, а по телевізору дивитися пабєди і патріотізм - оцн да. ще й можее якесь баблішко за погибшого сина...
показать весь комментарий
14.05.2022 14:16 Ответить
или еще лучше -советуют своим мужьям насиловать наших женщин или резать нашим девочкам половые органы!! это просто дно мира!
показать весь комментарий
14.05.2022 14:38 Ответить
По ходу мамаша дивиться телек, а синуля - на розмотані кишки саслужівца )))
показать весь комментарий
14.05.2022 16:52 Ответить
так це "диванні війська", от би таких упоротих до м'ясорубки кинули - може і в них "патріотизму" тохи поменшало б. а так - сидить це дурепа перед телевізором слухає про злу НАТу, яка тільки і чекає, як би їй усих расєянцев зі світу звести.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:07 Ответить
Мамаша, дура зомбированная кацапТВ думает, что Западу нужна их территория. Да нафик они кому нужны, тем более с таким рукожопым ватным пиплом, умеющим только бухать, потом только корми их. Вон, китайцы, создающие в Сибири сельхозпредприятия, кацапов на работу не берут, потому что поголовно все алкашня рукожопая.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:55 Ответить
Так з цього ж усе почалося -- у нормальних батьків гвалтівники й вбивці дуже рідко народжуються . Цей синуля як раз не такий зомбованний як його скажена мамка , хоч й окупант -- навіть крамолу мамці сказав , що мовляв на їх ********** ніхто не нападав .
Й ***** зневажливо згадує . Можливо якщо повернеться хоч й калікою до мамки , збере таких ж ветеранів й зкинуть вони того ***** .
Пом"ятаю одне -- серед тих , хто повернувся з Афгану й навіть з Чечні мало було крикунів на площах "Можєм пАвтаріть" ...
показать весь комментарий
15.05.2022 10:30 Ответить
у бурята-мама вата-четвертая мировая война,пипец !
показать весь комментарий
15.05.2022 10:34 Ответить
приедешь) рефрижератором)
показать весь комментарий
14.05.2022 13:58 Ответить
в пакете
показать весь комментарий
14.05.2022 15:27 Ответить
Четверта світова війна. У бурятів своя реальність
показать весь комментарий
14.05.2022 13:58 Ответить
якось непомітно пролетіла третя світова
показать весь комментарий
14.05.2022 14:07 Ответить
Ага - вже четверта у бурят
показать весь комментарий
14.05.2022 14:11 Ответить
и слава Богу))
показать весь комментарий
14.05.2022 14:40 Ответить
Некоторые третьей считают холодную войну, в которой совок проиграл и крякнул.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:03 Ответить
😂
показать весь комментарий
14.05.2022 18:14 Ответить
В Бурятии этих мировых войн и не сосчитать. Разве успеешь понять когда какая по счету идет❗
показать весь комментарий
14.05.2022 14:23 Ответить
Эх, если-бы они умели считать и читать...
То выдавали-бы себя за японцев...
показать весь комментарий
15.05.2022 09:57 Ответить
Наверное, она Пионтковского слушает. 😀Тот тоже о четвертой мировой говорит. Типа, третья МВ была ХОЛОДНАЯ, которую СССР проиграл. А сейчас мир стоит на пороге четвертой!
показать весь комментарий
29.09.2022 17:51 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:01 Ответить
тебе чурку тут закопають і свої касабскі думки запхай собі в *опу
показать весь комментарий
14.05.2022 14:01 Ответить
Всі чюркі русскагаварящіі...
показать весь комментарий
14.05.2022 14:03 Ответить
хз. у людей таких мам не бывает. точно орки
показать весь комментарий
14.05.2022 14:03 Ответить
Це не мама , а тупа шльондра і **** ( літературне слово) , яка навіть не намагається спасти сина від смерті !
показать весь комментарий
14.05.2022 14:10 Ответить
Вона йому, телевізійну антену,спробує налагоджувати ,але блу-туту ні як
показать весь комментарий
14.05.2022 15:48 Ответить
Самка все еще не теряет надежду получить 7 лимонов за дохлого отпрыска.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:57 Ответить
У мамки телевизор головного мозга.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:05 Ответить
солдати вже розуміють що тут відбувається, а от родичі слухають лише телевізор
показать весь комментарий
14.05.2022 14:05 Ответить
Ну кому ти , тварюка кацапська всралась , зі своєю територією ?

Ніхто не збирався і не збирається нападати на злиденну парашу , так що копирсайтеся , кляті орки , в ній самі і продовжуйте вірити - фашисту путлєру , він вас всіх скоро відправить до пекла !
показать весь комментарий
14.05.2022 14:08 Ответить
Нужно в логове этих ублюдосов их разбить👊💥. По другому с ними покончить не получится☝❗
показать весь комментарий
14.05.2022 14:25 Ответить
Правильно Нєвзоров сказав: "Россия напоминает спившуюся школьную уборщицу, которая опасается, что её изнасилует Щварцнеггер!"
показать весь комментарий
14.05.2022 16:23 Ответить
...Военное подразделение РФ, которое впервые вошло в Украину из Беларуси и приняло участие в ожесточенных боях с ВСУ, отказываются во второй раз возвращаться на войну.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:08 Ответить
Не переймайся,бурят, тебе зовсім скоро демобілізує ЗСУ. Прямо в пекло своє бурятське попадеш,бажано разом зі своєю ***###тою курвою-мамашой.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:09 Ответить
Уже не нужна, тварь?! Думал, что будет легкая прогулка, где можно вдоволь пограбить, понасиловать, поубивать?! А как увидел серьезную перспективу звиздюлей, то "то мне эта Украина не нужна".
Кацап это мразь. Среди них нет адекватных, ибо адекватные в таком обществе просто не смогут жить. Кацапы отличаются друг от друга лишь степенью морального(да и физического) уродства. Одни больше уроды, другие меньше, но тем не менее уроды.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:09 Ответить
Да, и понял, что хату в Харькове уже не получит.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:17 Ответить
🖕 под харьковом
показать весь комментарий
14.05.2022 14:27 Ответить
Этот хоть и враг, но судя по его словам более-менее адекватный
показать весь комментарий
14.05.2022 21:13 Ответить
Треба мамашу сюди -- відразу усіх "пабєдіт" !
показать весь комментарий
14.05.2022 14:11 Ответить
А то как же. Иначе НАТА захватит ее санузел во дворе. Или не дай Бог разбомбит Томагавками с F-22
показать весь комментарий
14.05.2022 21:16 Ответить
необхідно сприяти розколу людей всередині Росії, щоб почати громадянську війну. реалісти проти світу Путіна. боягузи проти патріотів. люди, які "вбили" Путіна (коли він нарешті помре) проти "справжніх патріотів" тощо.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:12 Ответить
Бурятів у полон не брати. Нащо нам австралопітеки?
показать весь комментарий
14.05.2022 14:12 Ответить
Запад начнёт наступление на россию - посмеялся, нет уж, вы ребятушки там сами себе ноги отстреливайте. Вот курортный сезон в Крыму начнётся, будете лопатами днгьги огребать
показать весь комментарий
14.05.2022 14:13 Ответить
- кто там?
- почтальён йура николаев, с утренней почтой. принёс вам холодильник с Украины, с пазлами, возможо даже вашего мальчика.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:13 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 14:17 Ответить
Мама такое не может сказать, если она не Скабеева.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:17 Ответить
Я не знаю, что там с ними делают. У меня есть знакомые, родители которых проживают в Москве. РОДИТЕЛИ! Так эти самые родители верят больше телевизору, чем собственным детям. Точнее верили, потому что дети уже решили, что проще прекратить общение, чем что-то кому-то доказывать. Я двоюродную сестру, проживающую в "ЛНР" удалил из списка контактов. Не хочу ее ни видеть, ни слышать.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:10 Ответить
Та в нас у кожного такі є сестри брати , мать би їх уйоб .
показать весь комментарий
14.05.2022 17:34 Ответить
Знакомый пишет таким сообщения в мессенджерах на английском языке. Развернутые сообщения о жизни, о родственниках и т п. В конце всегда добавляет - Извините, нас захватили США и Британия, запретили и русский и украинский, могу писать только так
показать весь комментарий
14.05.2022 21:56 Ответить
👍 первой части комента... Вторая часть:Скабеева своего сыночка по Европам отправит ибо любит и жалеет..Она чужих сыновей пропагандой туда отправляет...
показать весь комментарий
14.05.2022 18:22 Ответить
мати бурята хвилюється за долю росії та *****,тим часом самих бурятів на якій лишилося вже 300 тис. їх деревнях вже всіх молодих повигребали яке майбутнє у цього етносу? а заможні центри от як с.петербурга чи москви не мобілізують..
показать весь комментарий
14.05.2022 14:19 Ответить
Путін звільняє від них Прибайкалля для китайців - вони у своїх "путівниках" туристичних уже називають його своїм "внутрішнім морем"
показать весь комментарий
14.05.2022 16:27 Ответить
Эту узкопленчатую киздоту : бурятов, башкиров, татарву, якутов и прочих оленеводов утилизировать также безжалостно , как и русню.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:20 Ответить
Они ватные насквозь❗Очень внушаемые не умные люди. Вот телевизор их легко и сделал ватными☝💥
показать весь комментарий
14.05.2022 14:30 Ответить
А жители Пскова, Воронежа или Питера они умные, если также наравне с бурятотатаромонголами сюда лезут?
показать весь комментарий
14.05.2022 14:36 Ответить
"Вата - безформна Вона приймає будь-яку форму куди її запхнуть Вона дуже гігроскопічна і може вбирать в себе будь-що Особливо добре вона всотує в себе екскременти і гній Тому її використовують для підгузників і пов"язок на гнійні рани" То про що ще можна говорить?
показать весь комментарий
14.05.2022 16:32 Ответить
Супер 100500%
показать весь комментарий
14.05.2022 17:36 Ответить
Косоглазая мамаша явно не хочет сына дома видеть. Потому что 7 лямов компенсации не дадут
показать весь комментарий
14.05.2022 14:21 Ответить
мама в полнейшем неадеквате =)
показать весь комментарий
14.05.2022 14:22 Ответить
Мамашка зачекалася грошей за синашу, а він расею воювать не хоче.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:23 Ответить
Після Чорнобаївки бойовим москалям зненацька стає охота пожити.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:24 Ответить
Вобщем, сколько не слушал подобных телефонных перехватов ни у одного солдата не возникало желания заканчивать бойню по причине ее несправедливой сути, что это неправильно. Все хотят свалить только потому что могут и убить или покалечить, а он же думал что убивать, калечить, грабить будет только сам. И безнаказано, То есть простой шкурный интерес.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:35 Ответить
и на том спасибо
показать весь комментарий
14.05.2022 14:42 Ответить
Ну мамашка как обычно-типичная такая...матёрая. Вместо мозга антенна ,настроенная на сигнал Останкинской телебашни.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:40 Ответить
Буряти набагато більш виховані ніж рюssкие , ні одного мата , що від матері , що від сина.
Мати дуже замбована , а син вже зрозумів , що кацапам пи..да.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:41 Ответить
Да, тоже обратила внимание, что неожиданно бурятские ватники общались без мата. Да и парень не дурак, всё понял...
показать весь комментарий
14.05.2022 14:54 Ответить
Ах***ть. Чтобы мамаша уговаривала своего ******** оставаться на войне до конца и не ехать домой это пздц. Явно уже кредитов набрала, водки и компенсацию ждет.
показать весь комментарий
14.05.2022 14:42 Ответить
Капец....😏😱
показать весь комментарий
14.05.2022 18:27 Ответить
Так и есть
показать весь комментарий
14.05.2022 22:02 Ответить
Ти ще,морда бурятська,спробуй звідси виїхати.Не переживай,ЗСУ тебе "звільнять" і без квитка додому
показать весь комментарий
14.05.2022 14:52 Ответить
Где ты убогая увидела наступающий Запад?
Ну приснился карлику сон такой , и он весь обосранный с большого перепуга завопил: ПШЕЛ! Ты -то дура чего испугалась. Да в твою бусрятию никто и не двинется, бо там в говне утонуть можно. А че это ты насчитала четвертую войну. Точно с недосыпа перепуганная. И сколько у тебя таких Никит? Даже гроба не увидишь, мерзота.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:20 Ответить
Свиноматка кацапсяча надіялась кредит чи іпАтєку закрити, а вилупок-помьот нехоче
показать весь комментарий
14.05.2022 15:48 Ответить
Так і хочеться сказать: "Подожди немного! Мы ещё только "во вкус входить начали!"

Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым…» .



«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

показать весь комментарий
14.05.2022 16:38 Ответить
Текст супер. Не помню автора
показать весь комментарий
14.05.2022 21:49 Ответить
Джохар Дудаев.
показать весь комментарий
15.05.2022 07:44 Ответить
Насправді росія карликова країна, яка розпливлась на великі території.
Москвабад це їхнє все.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:14 Ответить
Сынок а хде патриоты, чьо нету за рюмкой чаю ни адного?
показать весь комментарий
14.05.2022 17:16 Ответить
І виявляється, що солдати-буряти, які причетні до геноциду в Бучі - це ще найбільш адекватна частина свинособак...
показать весь комментарий
14.05.2022 17:34 Ответить
ага, як вбивати і катувати мирних, то герої, а як виявилося і їх вбити можуть, то стали адекватними
показать весь комментарий
15.05.2022 07:56 Ответить
"запад скажет - воздушная тревога по всей территории ************ и Украиньі. мьі наступаем на раzею"


Аж стало цікаво, що в кацапському ганглії розуміється як повітряна тривога, якщо кацапка вважає, що повітряну тривогу наступаюча сторона оголошує? І чому у разі наступу на раzею "захід" казатиме про тривогу в Україні?
показать весь комментарий
14.05.2022 17:36 Ответить
Бурят себе и бурят, а чего бурят - сами не знают! ⛏
показать весь комментарий
14.05.2022 18:48 Ответить
Бурил бы себе дома буровые скважины, бурят ****@#й, ан нет, забурился аж хз куда..
показать весь комментарий
15.05.2022 04:23 Ответить
у *********** бурятки уже 4я мировая ----- жили бы нормально как все люди в мире . но кацап однако твердо убежден . что ему мешает смыть говно в сортире хитрый и коварный . подлый ВАШИНГТОН......
показать весь комментарий
15.05.2022 08:01 Ответить
Тут свиноматка на 7 миллионов настроилась,а он отказную писать собрался.😁
показать весь комментарий
15.05.2022 08:02 Ответить
Надо же! Буряты, что, материться не умеют? Первый перехват, который слышу, без мата 🤪
показать весь комментарий
29.09.2022 17:48 Ответить
 
 