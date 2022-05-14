"Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться", - российский оккупант из Бурятии в разговоре с матерью. АУДИО

Российские оккупанты, дислоцирующиеся в Херсонской области, жалуются на недоукомплектованность и отсутствие оружия и вообще планируют увольняться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки МО.

В перехваченном телефонном разговоре российский оккупант из Бурятии (2 десантно-штурмовая бригада, сейчас дислоцируется в Херсонской области) пытается объяснить изумленной маме причины отсутствия "патриотизма" в армии РФ: "Чего они казаться будут, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересная. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт истекает – не горит желанием".

На вопрос матери, почему не срабатывает "патриотизм", отвечает: "Командир моей батареи второго взвода сам себе в ногу выстрелил, чтобы свалить отсюда! Еще в самом начале. О чем говорить можно? Он срочную в Чечне служил".

Мама ярко изображает возможное "наступление Запада на Россию": "Если Запад начнет наступление на Россию. Нас просто всех поубивают. Будет четвертая мировая война, и Россия в ней проиграет".

Ответ сына прост и логичен: "Тогда путин, может, опомнится. Он же понимает, что мы здесь получаем жестко. Боеприпасов и людей - нет... Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или прикомандируют к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится… У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в России".

