"Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться", - российский оккупант из Бурятии в разговоре с матерью. АУДИО
Российские оккупанты, дислоцирующиеся в Херсонской области, жалуются на недоукомплектованность и отсутствие оружия и вообще планируют увольняться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки МО.
В перехваченном телефонном разговоре российский оккупант из Бурятии (2 десантно-штурмовая бригада, сейчас дислоцируется в Херсонской области) пытается объяснить изумленной маме причины отсутствия "патриотизма" в армии РФ: "Чего они казаться будут, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересная. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт истекает – не горит желанием".
На вопрос матери, почему не срабатывает "патриотизм", отвечает: "Командир моей батареи второго взвода сам себе в ногу выстрелил, чтобы свалить отсюда! Еще в самом начале. О чем говорить можно? Он срочную в Чечне служил".
Мама ярко изображает возможное "наступление Запада на Россию": "Если Запад начнет наступление на Россию. Нас просто всех поубивают. Будет четвертая мировая война, и Россия в ней проиграет".
Ответ сына прост и логичен: "Тогда путин, может, опомнится. Он же понимает, что мы здесь получаем жестко. Боеприпасов и людей - нет... Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или прикомандируют к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится… У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в России".
Й ***** зневажливо згадує . Можливо якщо повернеться хоч й калікою до мамки , збере таких ж ветеранів й зкинуть вони того ***** .
Пом"ятаю одне -- серед тих , хто повернувся з Афгану й навіть з Чечні мало було крикунів на площах "Можєм пАвтаріть" ...
То выдавали-бы себя за японцев...
Ніхто не збирався і не збирається нападати на злиденну парашу , так що копирсайтеся , кляті орки , в ній самі і продовжуйте вірити - фашисту путлєру , він вас всіх скоро відправить до пекла !
Кацап это мразь. Среди них нет адекватных, ибо адекватные в таком обществе просто не смогут жить. Кацапы отличаются друг от друга лишь степенью морального(да и физического) уродства. Одни больше уроды, другие меньше, но тем не менее уроды.
- почтальён йура николаев, с утренней почтой. принёс вам холодильник с Украины, с пазлами, возможо даже вашего мальчика.
Мати дуже замбована , а син вже зрозумів , що кацапам пи..да.
Ну приснился карлику сон такой , и он весь обосранный с большого перепуга завопил: ПШЕЛ! Ты -то дура чего испугалась. Да в твою бусрятию никто и не двинется, бо там в говне утонуть можно. А че это ты насчитала четвертую войну. Точно с недосыпа перепуганная. И сколько у тебя таких Никит? Даже гроба не увидишь, мерзота.
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым…» .
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций… »
Москвабад це їхнє все.
Аж стало цікаво, що в кацапському ганглії розуміється як повітряна тривога, якщо кацапка вважає, що повітряну тривогу наступаюча сторона оголошує? І чому у разі наступу на раzею "захід" казатиме про тривогу в Україні?