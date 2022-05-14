РУС
СБУ заблокировала региональную ячейку "Партии Шария", задержала вражеского агента в столице и коллаборанта в Сумской области. ВИДЕО

В Ривненской области Служба безопасности заблокировала деятельность местного отделения "Партии Шария" и разоблачила вражеских агентов и коллаборантов в других регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на странице СБУ в Facebook.

Разоблачены более 300 человек, которые проводили специальные информационные операции в пользу РФ. Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты специально распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине. В настоящее время все каналы, по которым распространялась вражеская пропаганда, заблокированы, с разоблаченными лицами проводятся соответствующие следственные действия.

Смотрите также: "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"руководители"-коллаборанты на Херсонщине уже обдумывают план побега. АУДИО

"В Киеве спецназовцы СБУ задержали агента РФ, который корректировал вражеские ракетные обстрелы по столице. Его завербовали в 2014 году и перевели в режим ожидания указаний. По заданию российских спецслужб мужчина собирал и передавал данные о расположении в Киеве критически важных объектов энергетики и водоснабжения, после чего враг осуществлял прицельные ракетные удары, в результате некоторых из них часть столицы временно оставалась без электроснабжения.

Известно, что в Сумской области сотрудники СБУ задержали главу Буринской территориальной громады. Его подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Мужчина предоставил им помещение для базирования военной техники, открыл доступ к ремонтным цехам и снабдил их питанием. Кроме того, глава ОТГ сдал позиции ВСУ и сообщил о самом быстром пути для продвижения в направлении Киева.

В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города. Во время спецоперации задержан организатор и три участника ОПГ. Злоумышленники прикрывались фальшивым волонтерским удостоверением. Среди задержанных – граждане РФ и лица, ранее судимые за особо тяжкие преступления.

Сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом.

Автор: 

СБУ (20440) государственная измена (1629) коллаборационизм (911) Шарий Анатолий (228)
Топ комментарии
+18
И заметьте, НИ ОДНОГО министра, депутата, генерала, мэра в списке задержанных за шпионаж и работу на оккупанта за 3 месяца... На кого же тратились пресловутые миллиарды долларов "соколами" Беседы?
14.05.2022 14:38 Ответить
14.05.2022 14:38 Ответить
+12
Во первых Шария всегда при всех ситуациях защищают рос сми . На его криптокошельке более 1млн $ и недвижки так же не мало . Его придурок в Одесе пытался помешать финансировать ТРО и сам Шарий с начала войны призывал к капитуляции Украины . Все очевидно
14.05.2022 15:40 Ответить
14.05.2022 15:40 Ответить
+10
Расстрелять !
14.05.2022 14:35 Ответить
14.05.2022 14:35 Ответить
Расстрелять !
14.05.2022 14:35 Ответить
14.05.2022 14:35 Ответить
И заметьте, НИ ОДНОГО министра, депутата, генерала, мэра в списке задержанных за шпионаж и работу на оккупанта за 3 месяца... На кого же тратились пресловутые миллиарды долларов "соколами" Беседы?
14.05.2022 14:38 Ответить
14.05.2022 14:38 Ответить
В самом деле ? Мер Мариуполя и разных посёлков , городков и сел это не считается ?
14.05.2022 15:37 Ответить
14.05.2022 15:37 Ответить
Працюйте , хлопці , і перемога буде за нами 👍🏼💪✊
14.05.2022 14:42 Ответить
14.05.2022 14:42 Ответить
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
14.05.2022 14:43 Ответить
14.05.2022 14:43 Ответить
Ни один блогер, какой бы он популярный не был, не сможет содержать целую партию. Очевидно, что партию Шария оплачивал кремль.
14.05.2022 15:09 Ответить
14.05.2022 15:09 Ответить
Ваша причинно-следственная цепочка поражает воображения.
Конечно возможно ему платит лично Путин, я даже поверю, что наликом в руки, но
Основывать свои выводы на: если мы не знаем откуда у него деньги, значит их даёт Кремль - это трэш.
14.05.2022 15:36 Ответить
14.05.2022 15:36 Ответить
Во первых Шария всегда при всех ситуациях защищают рос сми . На его криптокошельке более 1млн $ и недвижки так же не мало . Его придурок в Одесе пытался помешать финансировать ТРО и сам Шарий с начала войны призывал к капитуляции Украины . Все очевидно
14.05.2022 15:40 Ответить
14.05.2022 15:40 Ответить
Попрошу имена и фамилии всех ********* и ************** писать исключительно с маленькой буквы. Поверьте мне, так будет лучше и справедливее !!!
14.05.2022 17:16 Ответить
14.05.2022 17:16 Ответить
Достаточно послушать месседжи, которые он продвигает в массы, и становится совершенно очевидно, кто ему платит.
14.05.2022 16:11 Ответить
14.05.2022 16:11 Ответить
Ви -агент ФСБ.
14.05.2022 16:20 Ответить
14.05.2022 16:20 Ответить
А кто ему ещё денег даст кроме путлеровцев? Ну напишите вы свою версию! А то трэш- трэш, вы то сами что думаете???
14.05.2022 17:13 Ответить
14.05.2022 17:13 Ответить
русский, твоего фюрера зовут *****.
15.05.2022 03:59 Ответить
15.05.2022 03:59 Ответить
Ти диви, а кацапи ще дриґаються.
15.05.2022 08:27 Ответить
15.05.2022 08:27 Ответить
Не прикидаєтесь полудурком, ніби ви з яйця щойно вилупились. Іхтамнєт уже не проектить.
10.10.2022 08:34 Ответить
10.10.2022 08:34 Ответить
повісити усих
14.05.2022 15:11 Ответить
14.05.2022 15:11 Ответить
Як Зою колись в 41 м з табличкою на стовбі в трусиках
14.05.2022 15:15 Ответить
14.05.2022 15:15 Ответить
Як там регіональні осередки московського паханату, живуть припиваючи під захистом українських кагебешників?
14.05.2022 17:42 Ответить
14.05.2022 17:42 Ответить
Інфа про затримання мера Бурині була на цензор.нет ще 30 квітня:

На Сумщині мер Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами

22:06 30.04

Висновок - ці два тижні як мінімум в Сумській області СБУ ніхера не робило.
14.05.2022 18:44 Ответить
14.05.2022 18:44 Ответить
https://youtu.be/sR4zTbvoydc
15.05.2022 10:04 Ответить
15.05.2022 10:04 Ответить
А чого раніше не блокували?
Вони якісь інші були?
15.05.2022 10:08 Ответить
15.05.2022 10:08 Ответить
 
 