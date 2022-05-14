СБУ заблокировала региональную ячейку "Партии Шария", задержала вражеского агента в столице и коллаборанта в Сумской области. ВИДЕО

В Ривненской области Служба безопасности заблокировала деятельность местного отделения "Партии Шария" и разоблачила вражеских агентов и коллаборантов в других регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на странице СБУ в Facebook.

Разоблачены более 300 человек, которые проводили специальные информационные операции в пользу РФ. Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты специально распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине. В настоящее время все каналы, по которым распространялась вражеская пропаганда, заблокированы, с разоблаченными лицами проводятся соответствующие следственные действия.

"В Киеве спецназовцы СБУ задержали агента РФ, который корректировал вражеские ракетные обстрелы по столице. Его завербовали в 2014 году и перевели в режим ожидания указаний. По заданию российских спецслужб мужчина собирал и передавал данные о расположении в Киеве критически важных объектов энергетики и водоснабжения, после чего враг осуществлял прицельные ракетные удары, в результате некоторых из них часть столицы временно оставалась без электроснабжения.

Известно, что в Сумской области сотрудники СБУ задержали главу Буринской территориальной громады. Его подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Мужчина предоставил им помещение для базирования военной техники, открыл доступ к ремонтным цехам и снабдил их питанием. Кроме того, глава ОТГ сдал позиции ВСУ и сообщил о самом быстром пути для продвижения в направлении Киева.

В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города. Во время спецоперации задержан организатор и три участника ОПГ. Злоумышленники прикрывались фальшивым волонтерским удостоверением. Среди задержанных – граждане РФ и лица, ранее судимые за особо тяжкие преступления.

Сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом.