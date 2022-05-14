СБУ заблокировала региональную ячейку "Партии Шария", задержала вражеского агента в столице и коллаборанта в Сумской области. ВИДЕО
В Ривненской области Служба безопасности заблокировала деятельность местного отделения "Партии Шария" и разоблачила вражеских агентов и коллаборантов в других регионах Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на странице СБУ в Facebook.
Разоблачены более 300 человек, которые проводили специальные информационные операции в пользу РФ. Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты специально распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине. В настоящее время все каналы, по которым распространялась вражеская пропаганда, заблокированы, с разоблаченными лицами проводятся соответствующие следственные действия.
"В Киеве спецназовцы СБУ задержали агента РФ, который корректировал вражеские ракетные обстрелы по столице. Его завербовали в 2014 году и перевели в режим ожидания указаний. По заданию российских спецслужб мужчина собирал и передавал данные о расположении в Киеве критически важных объектов энергетики и водоснабжения, после чего враг осуществлял прицельные ракетные удары, в результате некоторых из них часть столицы временно оставалась без электроснабжения.
Известно, что в Сумской области сотрудники СБУ задержали главу Буринской территориальной громады. Его подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Мужчина предоставил им помещение для базирования военной техники, открыл доступ к ремонтным цехам и снабдил их питанием. Кроме того, глава ОТГ сдал позиции ВСУ и сообщил о самом быстром пути для продвижения в направлении Киева.
В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города. Во время спецоперации задержан организатор и три участника ОПГ. Злоумышленники прикрывались фальшивым волонтерским удостоверением. Среди задержанных – граждане РФ и лица, ранее судимые за особо тяжкие преступления.
Сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Конечно возможно ему платит лично Путин, я даже поверю, что наликом в руки, но
Основывать свои выводы на: если мы не знаем откуда у него деньги, значит их даёт Кремль - это трэш.
На Сумщині мер Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами
22:06 30.04
Висновок - ці два тижні як мінімум в Сумській області СБУ ніхера не робило.
Вони якісь інші були?