Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от метких выстрелов ВСУ. ВИДЕО

Под Белогоровкой в Луганской области российские оккупанты потеряли около 250 единиц техники и до 1,5 тыс. живой силы.

Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 3-х дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно! Безмозглые русские генералы, слепо выполняя приказ Путина – окружить до 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком погнали на верную смерть тысячи своих.

Посмотрите на беспомощного российского солдата, которого бросили на убой и заставили спасаться вплавь.

За три дня уроды потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров!" - подчеркнул Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 14.05.2022