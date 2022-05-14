РУС
66 244 81

Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от метких выстрелов ВСУ. ВИДЕО

Под Белогоровкой в Луганской области российские оккупанты потеряли около 250 единиц техники и до 1,5 тыс. живой силы.

Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 3-х дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно! Безмозглые русские генералы, слепо выполняя приказ Путина – окружить до 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком погнали на верную смерть тысячи своих.

Посмотрите на беспомощного российского солдата, которого бросили на убой и заставили спасаться вплавь.

За три дня уроды потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров!" - подчеркнул Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 14.05.2022

Северский Донец (41) Луганская область (6552)
Дурень, бросай ружье, да всплывай!
Ружье денег стоит, а свинособачья шкура не стоит ничего.
Дурень, бросай ружье, да всплывай!
А он нам фигвамы рисует(.
Ружье денег стоит, а свинособачья шкура не стоит ничего.
Ложись и отползай.
Дурень даже не знает, шо снялся в бандеровском сериале
ну і де були наші домашні алігатори та піраньї?
хоч би пару бойових гусей на нього натравили.
або одного водоплаваючого українського страуса...
неподобство
Шуфрич, будучи МЧСником, всіх знищив
Бовтається, як гівно в ополонці
показать весь комментарий
14.05.2022 19:08 Ответить

Прізрак Атлантіди
Патом атразіл 500 атак впрітул с джавєлінав і стінгєрав, аттряхся і на паслєднєм дЬіхании унічтожіл єщо 150 танкав. Чїх - нє утачняєтся
переплюнуть братьев Гримм и их "храброго портняжку" мылятся ))
Хіба що своїх 🤣
Видимо камнем бесконечности).
"Адним махом семерых пабивахом!" Я так розумію що він кинув у них запальничкою після того як закурив після п"янки
Скажіть хто-небудь кацапам, що українці (на відміну від них), читають не тільки написи на пляшках зі спиртним, але й "Походеньки бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека - там подібні "подвиги" описуються!!!
100% 👍👍👍
Кишечный газом шоли.
и 2 звезды смерти на орбите
Вы это серйозно? Или больше нечем жопу закрыть?
"...ударом головы в лобовую броню головного танка".
вы думаете, что они просто так на учениях бьют бутылки и ломают кирпичи лбами?!
вот это и есть их секретное аналоговнетное оружие, их медные лбы, лбы от бровей и до затылка безо всяких пустот для мозга.
Вообще то не сжёг, а утопил, и не вражеских, а своих.
Музон Тоха підібрав...
от хто цього наробив - ледве ваньку не втопив...

Я допоміг зруйнувати міст через Сіверський Донець і зірвати плани оточити Лисичанськ.
Розповідь інженера-cапера
Користувач твіттера @kms_d4k, який ідентифікує себе як українського військового інженера та офіцера саперного підрозділу, розповів про нещодавню операцію зі знищення понтонної переправи росіян.
https://texty.org.ua/fragments/106670/ya-zrujnuvav-mist-cherez-siverskyj-donec-i-zirvav-plany-otochennya-lysychanska-rozpovid-vykonavcya/?src=main
Музон аще в цвет,поржал с ихтиандра фуЕва
явно из говна сделан. не утонул ))
Топи его! Топи, его, блд!!!
Вiд озвучки мало сльозу не пустив😃
Ржал ***** аж подавился,корвалола пришлось ипануть
Дивитися всім!Арта+ІТ України+ІлонМаск(Старлінк) роздовбали орків!https://fb.watch/c-vFD80p3c/
марсианин

@Rydyi_Mars

Это уже не секрет как наша арта работает. Илон Маск нам помог. Никаких батарей и скопления арты. Разбросали одинокие замаскированные гаубицы по кустам. Одна гаубица пристреливает, все остальные получают автоматически коррекцию и все это завязано через Старлинк
Поскольку наши снаряды летят с разных сторон контрбатарейные средства не могут определиться, где источник огня. У кацапов такого нет и скоро не будет. Не Байрактаром единым. Наша арта сейчас самая грозная во всем мире. Слава богам війни
Таємниці військові не видавай. А то всі кацапи розбіжаться.
Ми вас , кацапи , до нас не кликали
мама уже не услышат- дети потеряны
А детей то не было. Кто возразит, сядет на 15 лет.
Курс-слєдам за расєйскім карабльом...
Це якась дічь.
во, придурок! А ласты где?
Это такой способ тренировки обучения скоростному плаванию. По бразильской системе.
Куди ж ти, асвабадiтєль?!
Очикувалися квiти та паляницi вiд вдячного населення,
але щось пiшло не так...
знаете почему до последнего в воду не прыгал, боялся мобилку краденную намочить
Мазай! Де твої "зайці"?...
Це як зрозуміти, кацап водій механік став підводником і героїчно потонув? Чи геніі радянські конструктори не передбачили можливість покидання танка водієм в випадку затоплення? В такому випадку, новий український танк повиннен бути задуманий на кшталт Абрамса, де боєкоплект розташований поза броньованою капсyлою з екіпажем, і через яку водій може залишити танк в випадку ураження.
Тот, кто уплыл, приказал ему "Жди меня здесь и никуда не отъезжай!"
МО: ВС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец

14 мая 2022,

«Огнём артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что вся переправившаяся по понтонам бронетехника противника была уничтожена.

Ранее стало известно, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в течение ночи поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины, а также 18 пунктов управления противника.
ЗСУ "в непонятках" : "А ми що - кудись переправлялися?"
См
Речь идёт о попытках ВСУ форсировать реку в районе Протопоповка, Завгороднее, Петровское.
А там шо нада была шота фарсиравать.
Им уже лень что-то придумывать и они "отзеркаливают" наши успехи. Так было и со Змеиным. Только мы предоставляем видео и фото доказательства, а они только бла-бла-бла. Правда они показали Змеиный, снятый ... Байрактаром!
Но на территории жрут и такое! Популяция крайне неприхотливая ни в чем!
они это уе давно делают. умножают на 2 и заливают кацапам
они это уе давно делают. умножают на 2 и заливают
Совершенно с вами согласен.
Украинские защитники у села Белогоровка разбили около 100 единиц боевой техники оккупантов, также погибли сотни российских военных.Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Источник:

Под Белогоровкой в Луганской области российские оккупанты потеряли около 250 единиц техники и до 1,5 тыс. живой силы.Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает
все приувеличивают нужное и приуменьшают ненужное.... но надуманніе победи трохи нас охолоджують... на жаль... і не тільки насале й керівництво....
у сруських "другого выхода нет" [нужно пИсать в чью-то тетрадь, кровью]
Орки понесли нові втрати при спробі форсувати річку Сіверський Донець в районі села Білогорівка

Засновник «Інфокару» Павло Кащук оприлюднив фотографію наслідків чергової спроби рашистів перейти річку.

Як видно на фото, у воді опинилося 8 танків противника.

«Якщо ви думали, що орки трохи тойго, то ... ви праві.
Героїчна переправа через Сіверський Донець, наслідки перших днів якої сьогодні відмаячили на всіх шпальтах, насправді досі продовжується, хоч уже і у зворотній бік.

На фото не очевидно, але ці танки насправді намагалися повернутися назад в брід, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, походу, забули, тож далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню. Але не всі». https://t.me/operativnoZSU/24130 https://t.me/operativnoZSU/24130

Киньте друганы ктонить ссылу на полный видос этого трэша
Озвучка нагадала старий анекдот:

Маленького медвежонка Умку унесло на льдине в море. Так бы он и умер от голода и холода, если бы не ледокол "Арктика", намотавший его на винт.
А де ви панове автори бачили танк в цьому сюжеті?
Це, взагалі то, БМП, а це, як кажуть в Одесі "две большие разницы".
А люди не тільки це відео дивилися! Там є і інші І там танки стирчать з води "як слони на водопої"
Vbyvaite rashystiv i ruZgemirciv de de pobachyte,ne omynaite,a vbyvaite i bude myr v Ukraini.
Супер! Есть Ютуб версия?
А не ранувато москалик відкрив купальний сезон? Вода ще холодна!
В кацапстані і мами і діти "потєряні".
В Норвегии для чистки в колодцы угрей запускают, те всё живое сжирают, а что не могут до белых косточек обгладывают
Як недоречна тут ця пісня
Хто виклав той і заказав музику(примітив).
Біжи Форест, біжи (С)
ПЕСНЯ ХОРОШАЯ ) А ТАНК - МОЗАЙ !)
понтони... понтони... а коли вже, нарешті, кримський міст? його ж сам тупін урочисто запускав в експлуатацію.
В честь крейсера МаАасква нехай назве танк.
Робинзон Крузо. Боже той речки, три десятка метров, сколько же они во времена ВОВ угробили при форсировании Днепра...с тех пор методички не поменялись, все в точности делается по заветам 4жды героя совецкого союза маршала Жукова, который бойцов лямами ложил, а ему за это медальки на грудь вешали ...дебилы бл, ничему вы так и не учитесь.
Из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады..... Антонина молодец, четко сливает дислокацию частей.... Тут не надо "языка" брать и спрашивать номер части.... Гера сама напишет.....
То я незрозумів мамка отримає десятьтищщ, чи кацапчонок все ж живий залишився?
Хорошо, одразу і штани виправ
Как эти твари засрали Украину , кроме кацапского дерьма и брехни от них не куя не получишь. Орки и это факт...
не повірите, аж шкода стало бідаку!...
Виплив, ****.
Добрі раки на кацапах будуть у Донці.
Интересно, это правда про такое количество металлолома и кацапских жмуриков, или это плод неуемной фантазии Тоши? Хотелось бы побольше дохлых балалаечников, но что-то очень уж ненадежный источник информации.
