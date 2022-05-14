Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, оккупанты пытаются показать хотя бы какую-то победу, - Зеленский. ВИДЕО

На 80-й день полномасштабные атаки на Донбассе выглядят особенно безумными, но оккупанты их не прекращают.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

