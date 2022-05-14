РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6868 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 776 39

Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, оккупанты пытаются показать хотя бы какую-то победу, - Зеленский. ВИДЕО

На 80-й день полномасштабные атаки на Донбассе выглядят особенно безумными, но оккупанты их не прекращают.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Зеленский Владимир (22050)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Це валодья тобі не піпіською по клавішам піаніно ялозити, це державу захищати, як 5 років робив Порошенко
показать весь комментарий
14.05.2022 22:16 Ответить
+20
І нащо ти Південь України здав ?
показать весь комментарий
14.05.2022 22:16 Ответить
+18
тільки дебільний юзер (чи на всю голову зебільний, що одне і те ж) може заперечувати цей факт.
На підтвердження - https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1520989036487360513 ось то саме відео :
"- почему юг Украины был оккупирован за 6 часов и Новая Каховка взята без единого выстрела?
- ответ пленного российского офицера: "Нам сказали, что это обычный рейд и все было договорено с властью"".
показать весь комментарий
14.05.2022 22:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І нащо ти Південь України здав ?
показать весь комментарий
14.05.2022 22:16 Ответить
А вы на фронте или на диване?
показать весь комментарий
14.05.2022 22:22 Ответить
тільки дебільний юзер (чи на всю голову зебільний, що одне і те ж) може заперечувати цей факт.
На підтвердження - https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1520989036487360513 ось то саме відео :
"- почему юг Украины был оккупирован за 6 часов и Новая Каховка взята без единого выстрела?
- ответ пленного российского офицера: "Нам сказали, что это обычный рейд и все было договорено с властью"".
показать весь комментарий
14.05.2022 22:44 Ответить
тобі чуврло, допит полоненого касапа нічо не каже?
показать весь комментарий
14.05.2022 22:55 Ответить
Она ще нє в плєну, а за клавою. 😁
показать весь комментарий
14.05.2022 23:05 Ответить
А ти?
показать весь комментарий
14.05.2022 22:44 Ответить
а зачем на фронт ? ваш балабол Буданов сказал что все на мази - путлер в августе сдохнет, а в сентябре кацапы капитулируют
показать весь комментарий
15.05.2022 02:56 Ответить
Це валодья тобі не піпіською по клавішам піаніно ялозити, це державу захищати, як 5 років робив Порошенко
показать весь комментарий
14.05.2022 22:16 Ответить
Валодья нє в курсє, що кацапи перемогу вже продемонстрували. Над здоровим глуздом. 😁
показать весь комментарий
14.05.2022 23:07 Ответить
На жаль наше добро сприймають за просто так. Ніхто не цінує.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:18 Ответить
Знову вилізло... прогноз погоди ще розкажи! Зайнявся б якоюсь роботою, а не п....жем!
показать весь комментарий
14.05.2022 22:24 Ответить
Ну то дайте їм захопити , хоч якийсь сарай з пристройкою , на окраїні якогось села . Нехай потішаться - побьєдою . . Бо їхнє ***** ще розплачеться .
показать весь комментарий
14.05.2022 22:26 Ответить
Давай будемо відвертими, це проїбали 73% тих, кому яка різниця, тим хто втомився від війни, тим кому гірше не буде, тим для кого армія, мова, віра - лише звук..
показать весь комментарий
14.05.2022 22:37 Ответить
А хто ниє ?
Ідіоти не розуміють що через їхню безвідповідальність полягло багато українців.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:56 Ответить
Ботва взагалі не палиться. Одна методичка на все кодло.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:57 Ответить
Если войска попадут в котёл под Северодонецком, лично я буду винить в этом только трусость Зеленского.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:30 Ответить
Mne kazetsia bolse vsego teper vnimanije Charkovu i Iziumu osvobodit.Pod Iziumom uze obstrelivajet vse dorogi i stabi,rezerv glubokom tylu.Kak bi xocet vziat izium v kotiol jesli ruskije neujdut
показать весь комментарий
14.05.2022 23:00 Ответить
Я в курсе, что мы пытаемся атаковать Изюм с запада. Вполне здравая идея. Но... Но там тот же Северский Донец, который нужно форсировать и те же проблемы, что у орков под Белогоровкой.
показать весь комментарий
14.05.2022 23:26 Ответить
Spasibo za pojasnenije i kartu.Vot vcera udarili vasi i segodnia takze po Kunje,Bugajvka i Podvisoke tam stojit 3 divizija raski eto uze nedaleko Borova.Kak ponimaju xocet otrezit dorogi po snabzeniju
показать весь комментарий
15.05.2022 00:06 Ответить
Надеюсь наши будут использовать преимущества в разведке и точности арты. Это не быстро, но экономит жизни защитников.
показать весь комментарий
15.05.2022 01:41 Ответить
С чего Вы решили, что у нас преимущества в разведке и в точности арты?
показать весь комментарий
15.05.2022 12:59 Ответить


🔻 В Маріуполі, де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитись телебачення. Наше. Українське. Через Т2.

🔻 У нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б рухомий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає.

🔻 Це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів.
https://t.me/spravdi/8221
показать весь комментарий
14.05.2022 22:36 Ответить
В мене з'явились підозри, щодо створення штучних проблем з пальним.

Пив каву сьогодні на одній іменитій заправці. Переді мною в черзі стояв військовий, просив заправити хоча б на 10 літрів за готівку, чи банк. Показував посвідчення, був у формі, зі зброєю і було зрозуміло, що йому дуже потрібно хоч пару літрів пального. На всі прохання отримував відповідь від касирші "немає, не можу, чекайте коли з'явиться". Через 10 хвилин, по талонам, якийсь чоловік залив чотири каністри по 20 літрів. Ще через 10 хвилин, якийсь модний хлопчик, відкинув фішку біля колонки, спокійно, по знаймоству заправив повний бак за готівку. Ще через 10 хвилин заправка відкрилась на пару годин (саме на певний час, а не на наявність) розливаючи з обмеженням 10 літрів для звичайних смертних людей.

Я вирішив трохи глибше вивчити це питання і набрав пару знайомих шнирів. Шнирі - це такі люди, які завжди крутяться в різних колах і вирішують будь які питання. Від всіх них я отримав одну і ту ж відповідь : "Бензін? Дізель? Сколько тєбє нужно? Та хоть милліон літров. Заправкі забіти до полного. Но цена...."

Купити мільон літрів можна по ціні від 55 до 70 грн. Але заправляти на азс тільки по талонах чи карточках. Це оптова ціна. Пояснюється це тим, що на роздрібну ціну стоіть обмеження, і по такій ціні заправки продавати не хочуть. А от на опт обмеження немає, тому ти можеш купити скільки тобі треба по тій ціні, яка вигідна заправкам. Ці "годинні" акції продажу пального для звичайних смертних - це зображення якоїсь діяльності для тримання напруги на певному рівні.

Я не буду писати, що це наслідок тупого керівництва країни. Бо це не так. Це наслідок перебування п@#$расів у владних кабінетах.

Я ніколи не повірю, що така схема централізовано створилася на всіх азс одночасно. Навіть якщо це так, то це монопольна змова, яку держава не повинна допускати. Але ставити обмеження націнки на роздріб і не ставити таке обмеження на опт - це геніальна ідея змови корупціонерів. І як бачимо ця схема дуже чудово працює.

Радий за того, хто добре заробляє на проблемах держави і громадян. Добра йому, добра.

Як і добра чудовій дівчині на заправці KLO. Яка залила по знайомству повний бак за готівку модному хлопчику і не дала навіть літра пального військовому.

Хотілось би написати, що серед нас живуть п@#$раси. Але вірніше написати : ми живемо серед п@#$расів.

Vadim Labas
показать весь комментарий
14.05.2022 22:42 Ответить
в Черкассах солярка 65 ,бензин 60 на заправках -на некоторых очереди,на некоторых нет .
На некоторых продают солярку по 70
показать весь комментарий
14.05.2022 23:56 Ответить
Звідки це чучело знає про ситуацію на Донбасі, вилізь з бункера відвідай і тоді будеш щось розповідати, а зараз краще послухати військове керівництво і керівників адміністрацій.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:45 Ответить
Зелене тріпло вилізло з відосиком.
показать весь комментарий
14.05.2022 23:14 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 23:29 Ответить
******** 2.0

Напишу, бо болить.

Ніякого " ********" не було. Був план здатися, простий і примітивний.

Розмінування, мовчання і чекання.

За два місяці не було сплановано жодної евакуації населення, архівів, музеїв, цінностей, обладнання, ресурсів, зброї, палива.

Вивезли тільки свої родини.

Коли стало зрозуміло, що завдяки опору ВСУ і громадян, "АЗОВА", Бога і Королеви, допомоги Британії та інших друзів, план " прийняти з усіх сторін" валиться, був включений "загальний марафон" і хештег "неначасі". Військові коментатори не допускаються в масс- медіа, заборонені будь- які коментарі від професіоналів.

Плюс до цього був повернутий Єрмак, що втік на початку навали. Повернувся, щоб гальмувати допомогу Заходу- паливо, набої, зброю. Додаємо до цього вояжи Арахамії для чогось там опитування в армії, додаємо сюди швидкі намагання здатися на перемовинах. Крім того висвітлення в масс- медіа ( простий відкритий засіб передачі інформації противнику) знакових об'єктів для знищення: полігони, ремонтні заводи, склади з допомогою від союзників.

Роль Резнікова: створення суєти без реальної роботи. Перед початком агресії ссоссії почалося різке і тріумфальне прийняття на озброєння непромислових зразків, тобто таких, що були пафосними для ТВ, але не могли бути поставлені в війська в короткий термін. На це зливалися мільйони, і згодовувалися електорату, а реальних закупок - НУЛЬ. НУЛЬ палива, НУЛЬ броніків, НУЛЬ форми, НУЛЬ шоломів, НУЛЬ....

ER ER
показать весь комментарий
15.05.2022 00:02 Ответить
Справами займися, балабол!
показать весь комментарий
15.05.2022 01:06 Ответить
А окупація півдня, вода в Крим, Запорізька АЕС це не перемога рф? А для нас не втрата?
показать весь комментарий
15.05.2022 01:56 Ответить
"Я вижу мир в очкє Путиніна". Бессмертные фразы великих полководцев.
показать весь комментарий
15.05.2022 05:56 Ответить
Вова ,стратег великий,пацани Марік тримають, а від тебе говнокомандуючий пшик може вже роби щось, а то знову буде про балі.
показать весь комментарий
15.05.2022 06:43 Ответить
 
 