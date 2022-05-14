Уничтожили до 2 взводов пехоты РФ, пару БМП: Интервью с непосредственным участником боя на р. Северский Донец. ВИДЕО

Командир взвода танкового батальона 10-й ОМБр Константин, участвовавший в бою на р.Северский Донец, рассказал подробности разгрома врага

"У нас было две машины, мы замаскировались и ждали команды для выдвижения на огневый рубеж. Приблизительно через 20 минут после того, как заняли свои места в укрытии, мы выехали на позицию и начали отрабатывать по противнику. Сначала визуально противника не наблюдали, но минут через 20 враг уже начал появляться небольшими группами пехоты, БМП, катера; начали работать по противнику", – рассказал он.

По его словам, у оккупантов было 4-5 БМП, два катера, машины с понтонными переправами, а также 1-2 взвода пехоты. Расстояние до противника было 1,2 км. В этом бою украинские защитники потеряли одного воина – Николая Янишина.

"Мы уничтожили примерно до 2 взводов пехоты, также пару БМП, катер, который пошел ко дну, и многое другое.

