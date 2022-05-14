Уничтожили до 2 взводов пехоты РФ, пару БМП: Интервью с непосредственным участником боя на р. Северский Донец. ВИДЕО
Командир взвода танкового батальона 10-й ОМБр Константин, участвовавший в бою на р.Северский Донец, рассказал подробности разгрома врага
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"У нас было две машины, мы замаскировались и ждали команды для выдвижения на огневый рубеж. Приблизительно через 20 минут после того, как заняли свои места в укрытии, мы выехали на позицию и начали отрабатывать по противнику. Сначала визуально противника не наблюдали, но минут через 20 враг уже начал появляться небольшими группами пехоты, БМП, катера; начали работать по противнику", – рассказал он.
По его словам, у оккупантов было 4-5 БМП, два катера, машины с понтонными переправами, а также 1-2 взвода пехоты. Расстояние до противника было 1,2 км. В этом бою украинские защитники потеряли одного воина – Николая Янишина.
"Мы уничтожили примерно до 2 взводов пехоты, также пару БМП, катер, который пошел ко дну, и многое другое.
Кристоф Салай-Бобровнички, новый министр МО Венгрии, имеет совместное предприятие с Трансмашхолдингом (рф) его дочка (Метровагонмаш) производит части российского ракетного комплекса Бук-М2
ранее он был причастен к продаже китайским и русским шпионам "золотых виз ЕС"
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Національної розвідки, Міністерство оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, що якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ, швидше за все, впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.