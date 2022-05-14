РУС
25 238 25

Уничтожили до 2 взводов пехоты РФ, пару БМП: Интервью с непосредственным участником боя на р. Северский Донец. ВИДЕО

Командир взвода танкового батальона 10-й ОМБр Константин, участвовавший в бою на р.Северский Донец, рассказал подробности разгрома врага

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"У нас было две машины, мы замаскировались и ждали команды для выдвижения на огневый рубеж. Приблизительно через 20 минут после того, как  заняли свои места в укрытии, мы выехали на позицию и начали отрабатывать по противнику. Сначала визуально противника не наблюдали, но минут через 20 враг уже начал появляться небольшими группами пехоты, БМП, катера; начали работать по противнику", – рассказал он.

По его словам, у оккупантов было 4-5 БМП, два катера, машины с понтонными переправами, а также 1-2 взвода пехоты. Расстояние  до противника было 1,2 км. В этом бою украинские защитники потеряли одного воина – Николая Янишина.

"Мы уничтожили примерно до 2 взводов пехоты, также пару БМП, катер, который пошел ко дну, и многое другое.

+25
Поскольку наши снаряды летят с разных сторон контрбатарейные средства не могут определиться, где источник огня. У кацапов такого нет и скоро не будет. Не Байрактаром единым. Наша арта сейчас самая грозная во всем мире. Слава богам війни
14.05.2022 23:18 Ответить
+21
глядя на этого солдата с азова хочеца ***** путлеру кадык отгрызть
15.05.2022 00:04 Ответить
+19
Это уже не секрет как наша арта работает. Илон Маск нам помог. Никаких батарей и скопления арты. Разбросали одинокие замаскированные гаубицы по кустам. Одна гаубица пристреливает, все остальные получают автоматически коррекцию и все это завязано через Старлинк
14.05.2022 23:07 Ответить
Румынская сотня

@latiniano

·
https://twitter.com/latiniano/status/1525111559550341122 13 мая

Кристоф Салай-Бобровнички, новый министр МО Венгрии, имеет совместное предприятие с Трансмашхолдингом (рф) его дочка (Метровагонмаш) производит части российского ракетного комплекса Бук-М2
ранее он был причастен к продаже китайским и русским шпионам "золотых виз ЕС"

14.05.2022 22:59 Ответить
нада его ликвидировать
15.05.2022 03:32 Ответить
Так тримати наші захисники.
14.05.2022 22:59 Ответить
VITAEMO, UKRAINA. Z peremogoju na Evrovideniji. Evropa z Vami. SLAVA UKRAINI! SLAVA GEROJAM.
15.05.2022 02:04 Ответить
Это уже не секрет как наша арта работает. Илон Маск нам помог. Никаких батарей и скопления арты. Разбросали одинокие замаскированные гаубицы по кустам. Одна гаубица пристреливает, все остальные получают автоматически коррекцию и все это завязано через Старлинк
14.05.2022 23:07 Ответить
Во-первых, разговор про танки и стрельбу на километр. А во-вторых, ничто не мешает связать расчёты гаубиц обычной радиосвязью.
14.05.2022 23:11 Ответить
у них РЭБы протиф радиостанций работают очень жестко и еще пеленгуют
15.05.2022 00:27 Ответить
Принимаю. Но рассчитать собственную поправку по результатам выстрела гаубицы в километре от тебя невозможно. Именно поэтому батарея стоит кучно.
15.05.2022 01:10 Ответить
От тому кацапи і програють , що для них це «нєвазможна», а ми це робимо.
15.05.2022 03:52 Ответить
Почему невозможно ? Елементарно, хватит один раз стрельнуть с одной гаубицы, чтобы понять как практически снаряды летают, какие в данный момент нужны поправки на среду (воздух), для всех орудий , это программа просчитает. Если стоит в километре, значит поправка на километр и еще поправка на разности высоты установки орудий над уровнем моря и то, что земля вертится, поскольку это тоже нужно учитывать. От обнаружения цели до первого попадания от 30 секунд, так пишут, вероятно это рекордное время, не нормативное.Хотя , если у гаубицы сеть, интернет, и для стрельбы ей надо задать только GPS координаты и она сама может все настроить, так писали про "три семерки". Судя же по видео и фото гаубицьі немного с хранения и краска не блестящая, и вьіставляют все вручную , но с планшета
15.05.2022 08:13 Ответить
Потому что на снаряд в каждой точке многокилометровой траектории могут действовать ветер разных направлений и силы, восходящие и нисходящие потоки, разное давление и влажность и т.п. И траектория снаряда, выпущенного с километра в стороне может дать совершенно другие воздействия. Ну например ваш снаряд пошёл над озером, а тот над пашней, и восходящие потоки будут совершенно разными.
15.05.2022 12:54 Ответить
Радиосвязь же в бою блокируется, а вот старлинк нет...
15.05.2022 00:37 Ответить
Красунчики ніші, дякуємо. Бережи вас Господь
14.05.2022 23:09 Ответить
Утилізація московських ординців триває !!!)))
14.05.2022 23:15 Ответить
Поскольку наши снаряды летят с разных сторон контрбатарейные средства не могут определиться, где источник огня. У кацапов такого нет и скоро не будет. Не Байрактаром единым. Наша арта сейчас самая грозная во всем мире. Слава богам війни
14.05.2022 23:18 Ответить
у нас и сейчас есть такие радары , и не "Зоопарк"
15.05.2022 00:18 Ответить
глядя на этого солдата с азова хочеца ***** путлеру кадык отгрызть
15.05.2022 00:04 Ответить
Не путлер южные ворота распахнул перед кацапскими танками, которые за два дня докатили до Марика.
15.05.2022 02:40 Ответить
Это там де батальбульйон накрошили? Слава Героям!!!
15.05.2022 03:31 Ответить
На первой фазе спецоперации мы так четко показывали наши успехи, что РФ сделали выводы. Сейчас Антон Геращенко выложил все номера наших частей, что принимали участие в битве на Северском Донце. Рассказываем тактику по полочкам. Вопрос: а нафига сливать? Это же идиотизм.
15.05.2022 06:00 Ответить
Бо воно тупа ,жирна свиня.
15.05.2022 07:46 Ответить
Идиотизм? А чего еще ждать от 95 квартала, куда так органично вписался Тоша-блогер?
15.05.2022 07:03 Ответить
https://newsua.one/news-military/66142.html Розвідка США проводить аналіз помилок в прогнозах щодо України та Афганістану
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Національної розвідки, Міністерство оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, що якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ, швидше за все, впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.
15.05.2022 10:30 Ответить
 
 