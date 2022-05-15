Вчера оккупанты применили против защитников Мариуполя на "Азовстали" зажигательные или фосфорные бомбы, - Андрющенко. ВИДЕО
Российские оккупанты применили против защитников Мариуполя на "Азовстали" зажигательные или фосфорные бомбы.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения - около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно", - сообщил Андрющенко..
Валентина Саюн
Valter Valter
Чайка Київ
https://youtu.be/cn9sD-VVe_s
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
китай зробить висновки і буде собі застосовувати різну заборонену зброю
бо всім пофіг її використання
рускі всі однакові...
солдатам строковикам ніхто не наказував 2 неділі гвалтувати
директрису школи а потім розстріляти з крупнокаліберного кулемета
так що порірвало на шматки.
і ніхто не давав команду забороняти сельчанам поховати останки.
вони тиждень дивилися на те що залишилося від тіла.
і е були не контрактники а строковики, по 18-25 років.