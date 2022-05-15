Вчера оккупанты применили против защитников Мариуполя на "Азовстали" зажигательные или фосфорные бомбы, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупанты применили против защитников Мариуполя на "Азовстали" зажигательные или фосфорные бомбы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения - около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно", - сообщил Андрющенко..

