РУС
6 958 18

Вчера оккупанты применили против защитников Мариуполя на "Азовстали" зажигательные или фосфорные бомбы, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупанты применили против защитников Мариуполя на "Азовстали" зажигательные или фосфорные бомбы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения - около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно", - сообщил Андрющенко..

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает штурм "Азовстали", сбрасывая авиабомбы и задействуя тяжелую артиллерию и танки, - "Азов"

армия РФ (20679) Мариуполь (5748) Азов (836) Азовсталь (383) 36 отдельная бригада морской пехоты (215) Андрющенко Петр (596)
+9
Перемогти,переграти, вижити. Тримайтесь, допомога в дорозі. Азов окупанту не вклониться
показать весь комментарий
15.05.2022 10:50 Ответить
+6
Назвал бы рашистов фашистами но рашисты это хуже фашистов. Вот так выглядит рузкий мир.
показать весь комментарий
15.05.2022 11:03 Ответить
+3
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
15.05.2022 10:59 Ответить
take your 14.99 fubles for comment and go fuck yourself
показать весь комментарий
15.05.2022 11:17 Ответить
You even can't translate to Polish correctly, Vanya. There's no vodka for you, return to your shithole already
показать весь комментарий
15.05.2022 11:52 Ответить
Extraction
https://youtu.be/cn9sD-VVe_s
показать весь комментарий
15.05.2022 11:18 Ответить
Цинічно, але питання само напрошується....'Ну і що? '. Що нам дає ця інформація?
показать весь комментарий
15.05.2022 11:53 Ответить
Може на одного нарешті зменшиться бажання заглянути садисту-маньяку в "глаз"?
показать весь комментарий
15.05.2022 13:32 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕГОВОРИ?
показать весь комментарий
15.05.2022 12:11 Ответить
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показать весь комментарий
15.05.2022 12:15 Ответить
вже постійно орки стріляють фосфором а європі пофіг,
китай зробить висновки і буде собі застосовувати різну заборонену зброю
бо всім пофіг її використання
показать весь комментарий
15.05.2022 12:59 Ответить
Надо , выяснить поимённо, кто о даёт, эти преступные приказы
показать весь комментарий
15.05.2022 13:23 Ответить
а різниці немає, хто наказував, хто на верху прийняв рішення.
рускі всі однакові...
солдатам строковикам ніхто не наказував 2 неділі гвалтувати
директрису школи а потім розстріляти з крупнокаліберного кулемета
так що порірвало на шматки.
і ніхто не давав команду забороняти сельчанам поховати останки.
вони тиждень дивилися на те що залишилося від тіла.
і е були не контрактники а строковики, по 18-25 років.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:46 Ответить
Прикольно , шо отец римский , предлагает применение, т.е . Он не предлагает осудить расию , а примириться, создаётся впечатление, что в Ватикане Сатан поселился .
показать весь комментарий
15.05.2022 13:28 Ответить
Про застосування Рашкою забороненної зброї нашій владі потрібно голосити на весь світ! А не просто тупо констатувати кожен раз.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:01 Ответить
 
 