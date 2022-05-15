РУС
"ВСУ – это для вас! Для каждого, кто защищает нашу страну!", - украинский комментатор Евровидения-2022 Мирошниченко не сдержал слез после объявления победителем Kalush Orchestra. ВИДЕО

Украинский комментатор Евровидения-2022 Тимур Мирошниченко не сдержал слез после оглашения победителем украинского представителя на конкурсе - группы Kalush Orchestra.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись этого трогательного момента, сделанная в комментаторской студии.

"ВСУ – это для вас! Для каждого, кто защищает нашу страну!", - сказал сквозь слезы Мирошниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra победили в финале Евровидения-2022. ВИДЕО

+53
15.05.2022 10:55 Ответить
15.05.2022 10:55 Ответить
+41
Навіть не віриться в це. Такий позор! Вибачте нас, поляки та литовці
15.05.2022 11:05 Ответить
15.05.2022 11:05 Ответить
+19
нажаль ідіоти , якщо не якась помилка
15.05.2022 11:02 Ответить
15.05.2022 11:02 Ответить
15.05.2022 10:55 Ответить
15.05.2022 10:55 Ответить
Головокружение от успехов.(С)
15.05.2022 11:01 Ответить
15.05.2022 11:01 Ответить
нажаль ідіоти , якщо не якась помилка
15.05.2022 11:02 Ответить
15.05.2022 11:02 Ответить
Хороший вопрос - КТО ИХ ПОСТАВИЛ ЭКСПЕРТАМИ ? Пора называть фамилии РЕШАЛ
15.05.2022 12:04 Ответить
15.05.2022 12:04 Ответить
а хто іх взагалі випустив закордон, вониж воєнозобовязані, чі ні.
15.05.2022 13:45 Ответить
15.05.2022 13:45 Ответить
Навіть не віриться в це. Такий позор! Вибачте нас, поляки та литовці
15.05.2022 11:05 Ответить
15.05.2022 11:05 Ответить
Не факт, что это общее понимание. Вопрос, кто то их назначил, КТО?
15.05.2022 11:07 Ответить
15.05.2022 11:07 Ответить
Смотрю повтор, до Польши не дошёл, но Литве не дать не одного балла надо было постараться... А, вот и Польша пошла по телику, ну уж без сомнения хотя бы 1 балл символический точно заслужил, а мне лично и литовка и поляки понравились больше Великобритании, совершенно не понял, за что их так высоко оценили?!
15.05.2022 11:23 Ответить
15.05.2022 11:23 Ответить
Ну ничего, не переживайте, ведь они не ради баллов в Евровидении помогали! Но по жюри про осадочек не забудьте!
15.05.2022 11:24 Ответить
15.05.2022 11:24 Ответить
С позором выгнать это жюри!
каждый из этого списка это позор Украины!
И всех кто их назначал выгнать с треском и позором!
но перед тем как выгнать, пусть эти позорники что-то проблеют в своё оправдание, пусть посмотрят в глаза украинскому народу и попробуют извиниться.
вот уж воистину - « дебилы, ***.»
Вибачте насполяки і літовці.
15.05.2022 11:43 Ответить
15.05.2022 11:43 Ответить
Вибачте, навіщо ви хочете принести сране "кумавство", від якого Україна намагається втекти з моменту свого існування, в європейський конкурс?
Не дали бали, то мабуть виступ був такий, не дуже. Так давайте тоді все так. І на Олімпіаді будемо медалі роздавати за добрі справи і по дружбі.
Я гадав після АТО мало було дійти, що час змінювати свій менталітет а воно от навіть під час війни до декого не доходить.
Україна стане європейською країною не коли нас до ЄС візьмуть, а коли люди повитрушують зі своїх голів совкове минуле і поняття. Тоді і ЄС не потрібно буде. А поки ви продовжуєте давати бали "бо вони нам зброю дають" і хабарі за ближчу чергу то так малоросами і лишимося, хоч будемо у ЄС чи самостійно, та навіть хоч 51 штатом.
15.05.2022 11:27 Ответить
15.05.2022 11:27 Ответить
Що ти несеш, кацап лишньохромосомний
15.05.2022 11:41 Ответить
15.05.2022 11:41 Ответить
Федишина, це ти? А чого не під своїм ім'ям?
Соромно? Це добре, але вже замало.
15.05.2022 11:46 Ответить
15.05.2022 11:46 Ответить
Федишина
****
Вона не Федишина, - вона Федишин. Це українське прізвище галицького походження не змінюється в залежності від статті власника.
Вона, - Федишин, Іванишин, Демчишин, Стефанишин (а не Стєфанішина).
Пригадую, в 90-х роках на ОРТ була кореспондентка, яку представляли, як "Дарья Літвіна".
*****, - хотілося придушити тих кацапів, які так познущалися над українським прізвищем!
15.05.2022 12:04 Ответить
15.05.2022 12:04 Ответить
Добре, приймається.)
нехай буде Федишин - ти ганьба України!
ок?)
15.05.2022 12:16 Ответить
15.05.2022 12:16 Ответить
Не неси охинею, просто послушай песню исполнителей, Польшу и Литву. Если медведь ухо не топтал сам всё поймёшь.
Ну а по поводу самостійного вибору, згоден на 100 відсотків
15.05.2022 12:01 Ответить
15.05.2022 12:01 Ответить
Непорядні дебіли,мені соромно.
15.05.2022 11:53 Ответить
15.05.2022 11:53 Ответить
Красава!!!!!!!!!!
15.05.2022 11:04 Ответить
15.05.2022 11:04 Ответить
Как и минимум половина тех кто на нашей земле видит и слышит, что происходит...
так же отреагировал
а ещё огромный респект "Калушу" за Мариуполь !!!
15.05.2022 11:12 Ответить
15.05.2022 11:12 Ответить
Ыксперды слухають Ткаченка...
15.05.2022 11:08 Ответить
15.05.2022 11:08 Ответить
Героям Слава!
15.05.2022 11:09 Ответить
15.05.2022 11:09 Ответить
15.05.2022 11:12 Ответить
15.05.2022 11:12 Ответить
В Чернобаевке только рускую народную, типа песня года с приглашением песенных гостей типа повалий....😂
15.05.2022 11:17 Ответить
15.05.2022 11:17 Ответить
І африканські танці з гробом.
15.05.2022 12:03 Ответить
15.05.2022 12:03 Ответить
ЛЬВІВ
15.05.2022 13:04 Ответить
15.05.2022 13:04 Ответить
Когда прикрыли 5 канал Еспресо и Прямой..стало сразу откуда ветерок ...ЗелеМойские...я прав?
15.05.2022 11:15 Ответить
15.05.2022 11:15 Ответить
https://t.me/bozhejakekonchene/4867
15.05.2022 11:19 Ответить
15.05.2022 11:19 Ответить
А як проголосував народ України? Що дали полякам
15.05.2022 11:52 Ответить
15.05.2022 11:52 Ответить
ЗСУ потрібне ******* озброєння в достатній кількості, а не цей бабський конкурс.
15.05.2022 15:09 Ответить
15.05.2022 15:09 Ответить
конфискация+ национализация
15.05.2022 15:37 Ответить
15.05.2022 15:37 Ответить
 
 