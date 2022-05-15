"ВСУ – это для вас! Для каждого, кто защищает нашу страну!", - украинский комментатор Евровидения-2022 Мирошниченко не сдержал слез после объявления победителем Kalush Orchestra. ВИДЕО
Украинский комментатор Евровидения-2022 Тимур Мирошниченко не сдержал слез после оглашения победителем украинского представителя на конкурсе - группы Kalush Orchestra.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись этого трогательного момента, сделанная в комментаторской студии.
"ВСУ – это для вас! Для каждого, кто защищает нашу страну!", - сказал сквозь слезы Мирошниченко.
Топ комментарии
+53 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий15.05.2022 10:55 Ответить Ссылка
+41 MAKAROV #508144
показать весь комментарий15.05.2022 11:05 Ответить Ссылка
+19 Autorare Autorare
показать весь комментарий15.05.2022 11:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
каждый из этого списка это позор Украины!
И всех кто их назначал выгнать с треском и позором!
но перед тем как выгнать, пусть эти позорники что-то проблеют в своё оправдание, пусть посмотрят в глаза украинскому народу и попробуют извиниться.
вот уж воистину - « дебилы, ***.»
Вибачте насполяки і літовці.
Не дали бали, то мабуть виступ був такий, не дуже. Так давайте тоді все так. І на Олімпіаді будемо медалі роздавати за добрі справи і по дружбі.
Я гадав після АТО мало було дійти, що час змінювати свій менталітет а воно от навіть під час війни до декого не доходить.
Україна стане європейською країною не коли нас до ЄС візьмуть, а коли люди повитрушують зі своїх голів совкове минуле і поняття. Тоді і ЄС не потрібно буде. А поки ви продовжуєте давати бали "бо вони нам зброю дають" і хабарі за ближчу чергу то так малоросами і лишимося, хоч будемо у ЄС чи самостійно, та навіть хоч 51 штатом.
Соромно? Це добре, але вже замало.
****
Вона не Федишина, - вона Федишин. Це українське прізвище галицького походження не змінюється в залежності від статті власника.
Вона, - Федишин, Іванишин, Демчишин, Стефанишин (а не Стєфанішина).
Пригадую, в 90-х роках на ОРТ була кореспондентка, яку представляли, як "Дарья Літвіна".
*****, - хотілося придушити тих кацапів, які так познущалися над українським прізвищем!
нехай буде Федишин - ти ганьба України!
ок?)
Ну а по поводу самостійного вибору, згоден на 100 відсотків
так же отреагировал
а ещё огромный респект "Калушу" за Мариуполь !!!