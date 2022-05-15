РУС
Гражданин РФ Петров на ПП "Могилев-Подольский-Отачь" заявил об отказе от российского гражданства и порвал свой паспорт. ВИДЕО

Гражданин РФ Александр Петров, прибыв в пункт пропуска "Могилев-Подольский-Отачь" на молдавско-украинской границе на въезд в Украину, сообщил представителям Госпогранслужбы о своих намерениях отказаться от гражданства России и демонстративно уничтожил свой российский паспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, житель российского Иркутска заявил, что причиной таких его действий стала война России против Украины, которую он категорически осуждает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива попросил Путина предоставить политическое убежище и гражданство РФ

гражданство (1333) отказ (103) россия (97399)
Топ комментарии
+28
Краще так, ніж бути громадянином здихаючої кацапської бензоколонкі...
15.05.2022 12:22 Ответить
+27
Спасибо боже, что я не москаль❗👍
15.05.2022 12:33 Ответить
+25
Українцям не слід вводити се бе у оману, це може бути агент фсб..най сидить у мокшандії і там змінює свою владу..буде потім кричати - хачю рускій язик втарим гасударствєнним
15.05.2022 12:20 Ответить
як там у федерастів: лучшє поздно чем рано
15.05.2022 19:53 Ответить
А теперь разверните его и подсрачником обратно в молдавию.
15.05.2022 21:14 Ответить
паспорт это бумажка , хочешь доказать иди воюй в бело-голубой батальон против расии.
15.05.2022 21:19 Ответить
15.05.2022 22:00 Ответить
Вполне возможно, что именно этот человек осознал ужас действий его соплеменников. Но то, что с детства заложено в его голову - идея величия русского народа- будет заставлять его в течение всей жизни искать оправдения своим землякам, друзьям , родственникам. И детям, внукам он будет рассказывать о берёзках и матрёшках, трёх богатырях и подкованной блохе, о "великом и могучем " русском языке - и мы получим в будущем ту же ситуацию, что привела к нынешней войне. Кто сможет запретить ему рассказывать внукам русские нар. сказки на родном ему языке? Так сможет начаться новая спираль наших несчастий. Так что агрессивные, хитрые, бессовестные мацкавиты пусть ищут новую жизнь где-то в другом месте, но не в Украине.
16.05.2022 03:12 Ответить
Він без Баширова ...

Але ось зараз , як він й де буде жити ?

Я ще розумію , коли в Ізраїлі чи в США рвуть , бо є інше громодянство .

Але в Україні (як і будь де) требо мати дах над головою , що десь жити ... требо роботу мати , що щось їсти .

Якщо його зразу візмуть в ЗСУ , то там хоч годують й дах дадуть . Але туди зараз не так просто потрапити . Й навіть в тероборону .
16.05.2022 08:41 Ответить
Поки війна, таких запускати, а коли ми переможемо - ні, бо там будуть мільйони рвати паспорти і розповідати, як вони були проти Ху.ла
16.05.2022 09:17 Ответить
В нас спитали стару росіянку, чому вони, проживаючи змолоду в україномовному середовищі, так і не опанувала української.
Я своіх нє здаю. Була така відповідь.
Хоч і фуйла вона не підтримує.
Але ж принципову неповагу проявляє.
Друге до неї питання- чому тоді ти тут живеш ? Їдь до своїх.
Промовчала.
16.05.2022 09:22 Ответить
