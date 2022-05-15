Гражданин РФ Петров на ПП "Могилев-Подольский-Отачь" заявил об отказе от российского гражданства и порвал свой паспорт. ВИДЕО

Гражданин РФ Александр Петров, прибыв в пункт пропуска "Могилев-Подольский-Отачь" на молдавско-украинской границе на въезд в Украину, сообщил представителям Госпогранслужбы о своих намерениях отказаться от гражданства России и демонстративно уничтожил свой российский паспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, житель российского Иркутска заявил, что причиной таких его действий стала война России против Украины, которую он категорически осуждает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива попросил Путина предоставить политическое убежище и гражданство РФ