Последний радиообмен российского крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДИО

Украинские военные оперативного командования "Південь" опубликовали перехваченный фрагмент последнего радиообмена крейсера "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне рева тревожной сирены российский оккупант сообщает в эфир о повреждениях и ситуации на борту.

"Москва" первый! Подтверждаю! Две пробоины ниже ватерлинии! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов! Ляжет на бок!", - говорит он.

Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года, в результате удара, совершенного 13 апреля 2022 года в районе острова Змеиный двумя ракетами "Нептун" берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" Военно-морских сил Украины. Ракетный крейсер "Москва" являлся крупнейшим боевым кораблем Черноморского флота РФ и принадлежал к числу шести крупнейших кораблей ВМФ России. "Москва" - это первый потерянный флагман руоссийского флота со времен русско-японской войны и самый большой со времен Второй мировой войны военный корабль, затопленный в ходе военного конфликта.

По данным СНБО Украины из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58 человек.

