РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6372 посетителя онлайн
Новости Видео Война
44 474 169

Последний радиообмен российского крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДИО

Украинские военные оперативного командования "Південь" опубликовали перехваченный фрагмент последнего радиообмена крейсера "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне рева тревожной сирены российский оккупант сообщает в эфир о повреждениях и ситуации на борту.

"Москва" первый! Подтверждаю! Две пробоины ниже ватерлинии! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов! Ляжет на бок!", - говорит он.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы и разрушения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года, в результате удара, совершенного 13 апреля 2022 года в районе острова Змеиный двумя ракетами "Нептун" берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" Военно-морских сил Украины. Ракетный крейсер "Москва" являлся крупнейшим боевым кораблем Черноморского флота РФ и принадлежал к числу шести крупнейших кораблей ВМФ России. "Москва" - это первый потерянный флагман руоссийского флота со времен русско-японской войны и самый большой со времен Второй мировой войны военный корабль, затопленный в ходе военного конфликта.

По данным СНБО Украины из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58 человек.

Читайте: Россияне вряд ли смогут наступать ближайшие 30 дней, - разведка Великобритании

ВМФ РФ (183) крейсер (98) уничтожение (8001) украинское оружие (185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+96
Не-не-не. Если есть шанс - надо добивать. А то кацапия заключит хасаврютский мир и через 5 лет опять полезет, уже подготовившись. Никакой капитуляции до полного уничтожения боеспособности кацапстана на столетия.
И санкции оставить лет на 50, что бы дошло до стада, что значит быть фашистами и пердеть ротом на эфирах, как всех в ядерный пепел.
показать весь комментарий
15.05.2022 12:45 Ответить
+56
Як файно верещить,заслухаєшся!
показать весь комментарий
15.05.2022 12:37 Ответить
+46
Слышу, вычеркиваю (с)
показать весь комментарий
15.05.2022 12:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ти не дискутуєш, чмо зєлёноє - ти тупо ******
показать весь комментарий
15.05.2022 21:58 Ответить
В 2014 фактично армія була розвалена. А голим задом їжака не вб'єш. За часів Порошенка почалася відбудова армії та розробка озброєнь. Багато було і прой...в і помилок. Можливо найбільше те що більшість частин країни не відчували війни. Не чіпали олігархат. Медведчука зокрема і давали можливість вести антиукраїнську пропаганду, Але зараз (на мій погляд) Порошенко вже не той що ще років 3 тому- вміє працювати над помилками. Його час минув як і всіх відомих нам політиків. Новим має бути років від 30 до 45. Все буде добре. Слава Україні
показать весь комментарий
16.05.2022 06:45 Ответить
Оце москалі буханули - мабуть щось святкували.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:09 Ответить
Хлопче який послав руZZкий военный корабль, пошли так само й всю роZZію. ВСЮ!!! Твої слова долинають до вух Господа.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:09 Ответить
Пассивное спасение экипажа - це значить що стрибають за борт і одразу йдуть на дно? )))
показать весь комментарий
15.05.2022 13:10 Ответить
Пассивное - означает у пи@орасов через очко.
показать весь комментарий
15.05.2022 23:14 Ответить
Якщо точно - то це коли рятувальне судно не підходить до борту корабля що тоне, а стоїть віддалік і чекає, коли моряки, які вистрибнули за борт, допливуть до нього А також підбирає тих що плавають у воді навкруги тонучого судна
показать весь комментарий
16.05.2022 05:55 Ответить
Вы прослушали репортаж как одна пропоина истерит про две пробоины. ❌
показать весь комментарий
15.05.2022 13:10 Ответить
Гарний текст. Треба музику підібрати.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:15 Ответить
Завгороднему надо, репчик будет огонь:

https://www.youtube.com/channel/UCHEyXfaPFDuL_tjjroIQhjg
показать весь комментарий
15.05.2022 21:21 Ответить
могли бы на прощание и активное спасение провести, в буек поиграться
показать весь комментарий
15.05.2022 13:24 Ответить
По данным СНБО Украины из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58 человек. Источник:
Жаль, что так много. Их ведь всех после победы придётся разыскивать и уничтожать...
показать весь комментарий
15.05.2022 13:25 Ответить
Їх уже відправили на поповнення 610-ї бригади морської піхоти
показать весь комментарий
16.05.2022 05:56 Ответить
Ну вот это аудио, мне определённо больше нравится, чем аудио с Евровидения. И музыка качает, и слова, и рэпчик ничего такой... искренний...
показать весь комментарий
15.05.2022 13:31 Ответить
Це - "пАжар" був, пан Ротенберг.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:45 Ответить
Да, у них там все внутри разворотило, наверное и ДНО ОТВАЛИЛОСЬ.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:43 Ответить
Либо ты козломордый. А почему либо?
показать весь комментарий
15.05.2022 15:48 Ответить
В 1974 році в БПК 61 проекту корму відірвало коли бабахнув боєкомплект протиповітряних ракет.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:34 Ответить
Конечно, просто покурили неудачно, там боченки с порохом стояли с ядрами вот и рванули
показать весь комментарий
15.05.2022 18:18 Ответить
Нептуны могли шарахнуть, а дальше сдетонировать бк.. Хотя может и на мину свою ж напоролись, ониж загадили минами все море аж до турции
показать весь комментарий
15.05.2022 18:28 Ответить
Це просто пісня для моїх вух! Обов`язково цей запис на РІНГТОН! Топчик неділі!
показать весь комментарий
15.05.2022 13:39 Ответить
"Двє пробоіни ніже ватерлініі! Вінт стал! Мостік отрєзан! Крєн 30 ґрадусов! Ідьом *****! Как понялі!? Ідьом *****!" ©
показать весь комментарий
15.05.2022 13:45 Ответить
две пробоины размером с автобус.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:15 Ответить
вінт не крутиться бо силова установка накрилась - в машинному відділені всі зварились, а може зажарились.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:37 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 13:54 Ответить
поставлю на будильник)
показать весь комментарий
15.05.2022 14:10 Ответить
вот так бы слушал и слушал!
показать весь комментарий
15.05.2022 14:41 Ответить
«…крен 30 градусов. Ляжет на бок…» - какие безграмотные руцня во флоте! Ахренеть! Нет у корабля «боков» - у корабля есть борта и ложится корабль на борт. А бока есть у русского имбецила.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:45 Ответить
а нам ***** с каким креном и на какой борт руський военный корабль уйдет ***** на дно
показать весь комментарий
15.05.2022 17:17 Ответить
Так это он, просто с перепугу обосрался и такое ляпнул.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:43 Ответить
Какая там буксировка, как рассказывали кацапы, там была оказывается конкретная *****, причем сразу...
показать весь комментарий
15.05.2022 14:52 Ответить
мабуть попало в машинне відділення. але чому ГКП мовчить, мабуть трансляція вилетіла і не можна прокричати - ПАЛУНДРА.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:42 Ответить
Красівоє...
Прямо дискотека... ось звідки взявся трек з ревуном (на 50-й. секунді)
https://www.youtube.com/watch?v=S-YJIhZ0Vlk (7) 666 - Alarma! (Extended Version) 1997 - YouTube
показать весь комментарий
15.05.2022 14:54 Ответить
Но потерь нет
показать весь комментарий
15.05.2022 15:17 Ответить
Пафтаряю: двє прабоіни! Как слишитє? Прійом!
показать весь комментарий
15.05.2022 15:57 Ответить
Думаю, що вiн був трохи схвильований
показать весь комментарий
15.05.2022 16:13 Ответить
збентежений, засмучений, знервований, здивований, змарнований (wasted)
показать весь комментарий
16.05.2022 00:35 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 16:43 Ответить
А могли б займатися іншими справами: будувати танкери, хмарочоси, потяги, та ладно - просто робити цвяхи), так нєєє, треба лизати дупу царю і на понтах лізти до сусідніх країн зі своїми бидловими харями та анало говнєтними бортами. Окупанти - на дно. там вам і місце. Слава Україні!
показать весь комментарий
15.05.2022 17:36 Ответить
имея десяток триллионов долларов с нефтегаза можно было блин даже колонию на Марсе построить, ну или хотя бы теплые сортиры по всей рассее...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:40 Ответить
Освоєння Марсу народами:
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
показать весь комментарий
16.05.2022 06:00 Ответить
Какой-то не правильный sos, надо было так - Я русский корабль, иду на ***, вычеркивайте.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:49 Ответить
Гиг, ідіоти - закрити всі переборки і пластир завести на лівий борт, а потім притопити лівий борт і вирівняти крен. Врубати всі гідронасоси і відкачувати воду.
Задайте питання скільки часу пройшло до підходу буксирів з бази. От такий час і було "боротьба за живучість"
показать весь комментарий
15.05.2022 17:59 Ответить
ой,3 притопити правий борт
показать весь комментарий
15.05.2022 18:00 Ответить
Пассивные спасатели
показать весь комментарий
15.05.2022 18:06 Ответить
Как бы еще подлодки научится топить Есть пару идей , но рискованно , только для добровольцев
показать весь комментарий
15.05.2022 18:37 Ответить
мини субмарины, беспилотные торпеды, боевые пловцы (ограничено из за средств доставки)
показать весь комментарий
15.05.2022 19:36 Ответить
не все скотам лапотним масниця
показать весь комментарий
15.05.2022 18:40 Ответить
Это вас твари Бог наказал, за ваши зверства в Украине. Нехрен шастать по чужой земле, сюда никто вас уродов не звал.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:53 Ответить
Не схоже на реальні радіоперемовини. Те, що тільки зараз опублікували - теж показово
показать весь комментарий
15.05.2022 19:12 Ответить
не все же песикам есть оккупантов, нужно и рыбок покормить
показать весь комментарий
15.05.2022 19:31 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 19:50 Ответить
Один я задумался над тем как Нептун мог сделать две пробоины ниже ватерлинии? Он, что торпедами стреляет?
показать весь комментарий
15.05.2022 19:56 Ответить
Да там вроде две! ракети Нептун попали в него.В новостях как бы..
показать весь комментарий
15.05.2022 23:55 Ответить
Как же приятно слушать.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:01 Ответить
прямо как молитва, или яростный реп.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:13 Ответить
Патерь в расійськой армії нєт
показать весь комментарий
15.05.2022 20:44 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:53 Ответить
ця посудина була напічкана ракетками с 300 (60 шт) малими зенітними ракетками (500-600) і зовні по бортах калібри. І все здетонувало, На деяких фото видно, що контейнери з Калібрами відсутні. А це волав хтось з команди, бо прямо сказав -мостик отрезан, связи нет. Іншими словами, все було вмить піднято на концерт до Кобзона. Це перероблена посудина. В кожен кубічний метр внутрішнього простору засунули все, що може здетонувати. Так як і Кузя, зробили а літака немає. засунули фронтовий, а він надмірно важкий, 2 рази важчий чим Ф, і не вистачає розгону, а парових турбін немає бо не вистачає енергії, задерли носа, але падають при взлеті і посадці. А в Курську що було -заварені зверху евакуаційні люки, щоб бува не втекли матросики. Одним словом, вредители і ще раз вредители.
Ну а наші прохвости. теж навреділі рузге. Бо запевнили, що стугн та нептунів немає. А хай піднявся, коли Танька Чорновіл показала відосик де стугна з арабським шрифтом. Вредители наші прохвости.
показать весь комментарий
15.05.2022 22:57 Ответить
приятно слышать визг кацапни
показать весь комментарий
16.05.2022 00:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 