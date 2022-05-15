Последний радиообмен российского крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДИО
Украинские военные оперативного командования "Південь" опубликовали перехваченный фрагмент последнего радиообмена крейсера "Москва".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне рева тревожной сирены российский оккупант сообщает в эфир о повреждениях и ситуации на борту.
"Москва" первый! Подтверждаю! Две пробоины ниже ватерлинии! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов! Ляжет на бок!", - говорит он.
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года, в результате удара, совершенного 13 апреля 2022 года в районе острова Змеиный двумя ракетами "Нептун" берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" Военно-морских сил Украины. Ракетный крейсер "Москва" являлся крупнейшим боевым кораблем Черноморского флота РФ и принадлежал к числу шести крупнейших кораблей ВМФ России. "Москва" - это первый потерянный флагман руоссийского флота со времен русско-японской войны и самый большой со времен Второй мировой войны военный корабль, затопленный в ходе военного конфликта.
По данным СНБО Украины из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58 человек.
Жаль, что так много. Их ведь всех после победы придётся разыскивать и уничтожать...
Прямо дискотека... ось звідки взявся трек з ревуном (на 50-й. секунді)
https://www.youtube.com/watch?v=S-YJIhZ0Vlk (7) 666 - Alarma! (Extended Version) 1997 - YouTube
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
Задайте питання скільки часу пройшло до підходу буксирів з бази. От такий час і було "боротьба за живучість"
Ну а наші прохвости. теж навреділі рузге. Бо запевнили, що стугн та нептунів немає. А хай піднявся, коли Танька Чорновіл показала відосик де стугна з арабським шрифтом. Вредители наші прохвости.