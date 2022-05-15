РУС
Жены трех защитников "Азовстали" вылетели в Турцию на встречу с Эрдоганом. ВИДЕО

Женщины надеются, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Китая Си Цзиньпин помогут спасти их близких.

Об этом сообщила супруга одного из военных "Азова" Наталья Зарицкая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, родные защитников Мариуполя, находящихся на "Азовстали", отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации наших родных в Турцию", - подчеркнула Зарицкая.

Она добавила, что родные бойцов просят Эрдогана объединить усилия с лидером Китая Си Цзиньпином и вместе помочь освободить наших героев. По мнению женщин, Путину будет трудно отказать, если в качестве посредника по поводу экстракции к нему обратится именно Си Цзиньпинь, считает Зарицкая.

Смотрите: "Save Mariupol, save Azovstal now!", - Kalush Orchestra во время финала Евровидения призвали спасти бойцов из "Азовстали". ВИДЕО

Зрозуміли, що клована, який "проїбав" південь і це стало причиною оточення Маріка, благати про допомогу марно .
15.05.2022 14:17 Ответить
Не "проїбав", а тупо по-договорняку здав.
15.05.2022 14:25 Ответить
Стыдоба... клоун ты где моральный урод?
15.05.2022 15:21 Ответить
Ситуація коли треба робити хоч щось. Але?
15.05.2022 14:16 Ответить
Зрозуміли, що клована, який "проїбав" південь і це стало причиною оточення Маріка, благати про допомогу марно .
15.05.2022 14:17 Ответить
Не "проїбав", а тупо по-договорняку здав.
15.05.2022 14:25 Ответить
Рятувати треба але не можливо з путліром.але мені не зрозуміло чому журналісти пишуть що вони дякують Єрдогану за евакуацію.Бутусов проснись!
15.05.2022 14:42 Ответить
Але що вже була євакуація від або з допомогою Єрдогана?не пишіть неправду
15.05.2022 14:47 Ответить
Не пишіть брехні.євакуації від або з допомоги Єрдогана не було
15.05.2022 14:48 Ответить
Брехуни
15.05.2022 14:49 Ответить
Стыдоба... клоун ты где моральный урод?
15.05.2022 15:21 Ответить
Дівчата боріться за своїх.наших Хлопців.....
15.05.2022 16:11 Ответить
В деякій мірі розумію дружин воїнів, але є такі слова- захист Батьківщини і військовий обов'язок...в нас війна і емоціям не місце. ВОЇНИ МАРІКА ВИКОНУЮТЬ СВІЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВИКОНУЮТЬ ЙОГО ВІДМІННО. Друга справа, чому так сталось...а це вже питання до янелоха оманського
15.05.2022 19:25 Ответить
 
 