Жены трех защитников "Азовстали" вылетели в Турцию на встречу с Эрдоганом. ВИДЕО

Женщины надеются, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Китая Си Цзиньпин помогут спасти их близких.

Об этом сообщила супруга одного из военных "Азова" Наталья Зарицкая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, родные защитников Мариуполя, находящихся на "Азовстали", отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации наших родных в Турцию", - подчеркнула Зарицкая.

Она добавила, что родные бойцов просят Эрдогана объединить усилия с лидером Китая Си Цзиньпином и вместе помочь освободить наших героев. По мнению женщин, Путину будет трудно отказать, если в качестве посредника по поводу экстракции к нему обратится именно Си Цзиньпинь, считает Зарицкая.

