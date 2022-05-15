"90 гаубиц М-777, за исключением одной, сейчас находятся в Украине. Многие уже работают", - посольство США. ВИДЕО
Все гаубицы М-777 из последнего пакета помощи США находятся на территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на своей странице в соцсети.
"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие из них уже работают на передовой", - заявляют в посольстве.
Топ комментарии
+34 Старый зольдат
показать весь комментарий15.05.2022 17:45 Ответить Ссылка
+26 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий15.05.2022 17:15 Ответить Ссылка
+22 Dmitri #506354
показать весь комментарий15.05.2022 17:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а щоб ще сказали що половину цих гаубиць поставлять в сторону маріуполя і будуть ....башити доки
не прорубають коредор до азовсталі.
орки б зразу обісралибся.
Опять на каком-то складе во Львове обнаружат?
-- "пішов тьрохсотий рашистський літак по рахунку"..
Я не експерт в артилерійському озброєні, тому можливі деякі неточності. Буду вдячний фахівцям, а особисто пану https://www.facebook.com/victor.kevlyuk?__cft__[0]=AZVVnFd5ADhhIUxFnIe93yPWJeA9lP6Gb18eWkJGYLYxqsd0n_9PP9XQzjKV1gF7K0kF0vNS25T4sW-9EK2L5lLBJPtsdqqdAP8DQaHF-hAfYSIt-iedsccaSPy7J8jT7xuhV8qa6-t4v8tg00VUc1qJRpEIVWLgCHqWTAYqSholEw&__tn__=-]K-y-R Viktor Kevliuk за зауваження, бо вважаю його дійсно фахівцем артилерійської справи. Всі дані взяті з відкритих джерел.
Зустрів в інтернеті, що наші бійці дали М777 поганяло "Три сокири". Сенс, я думаю, і в тому, що тут три сімки, і в тому, що рубає ворогів, як трьома сокирами.
От же поїхали.
Перше, що кидаеться в очі - так це, що гармата М 777 якась воздушна і легка. Порівняйте її зовнішній вигляд з аналогічними радянсько-російськими, наприклад з "Мста -Б" (з якими її постійно порівнюють) або навіть з "Гіацинтом", хоча калібр в них на 3 мм меньший, тоб-то 152 проти 155 мм. У "Гіацинта" навіть чотири колеса проти двох у "сокир". Причина дуже проста - "сокири" виготовляються з надміцних тітанових сплавів. Навіть діски коліс виготовлені з алюмініевого сплаву. Для довідки, маса "Мсти" за 7 тон, "Гіоцінта" під 10 тон, а в "сокир" трохи більше 4-х. Через це шини "сокир" значно меньші за розміром, бо сприймають меньше навантаження при транспортуванні.
Продовжуємо оцінювати зовні далі. В "сокир" бачим потужну відкриту зубчасту передачу типу "шестерня-сектор". Модуль зачеплення певне десь за 15 мм. Конструктор зовсім не боїться, що в польових умовах між зубами може попасти бруд, камінці, або щось інше. Певне там непогагий редуктор від штурвалу керування, що можна все перемолоти.
В передній частині по обидві сторони від ствола бачимо два буксирувальних вушка з отворами круглої форми. Вони використовуються для підвіски гармати при транспортуванні повітрям на зовнішній підвісці гелікоптера. Фото в коментарях.
Ще сподобалось місце встановлення антени на виносній опорі.
Це з механіки майже все.
Перейдем тепер до гідравліки. Почнем знову з коліс. Бачимо привід важеля колеса від гідроціліндра. Уважно придивившись робимо висновок, що гідроцілиндр доволі простий, плунжерний, односторонньої дії. Про це свідчить лише один трубопровід, якій його живить. Тобто для перевода з бойового у транспортне положення достатьно подати робочу рідину у підплунжерну порожнину і лафет, спираясь на колеса буде підійматись до гори, вівішуватись. Це відбувається доволі швидко, що дозволяїє швидко залишати позицію. Враховуючі, що колеса два, то і таких ціліндрів теж два. Якщо вони повинні працювати сінхронно то певне там стоїть дросельний поділювач потоку, хоча я не впевнений, що синхронність під'йому потрібна. Швидше за все сінхронність досягається рівномірним навантаженням. Опускання відбувається зєднанням підплунжерної порожнини з баком (дренаж) і гармата під власною вагою лягає на грунт.
Далі цікавіще. Видно, що перед потраплянням в канал ствола снаряд кладуть на жолоподібний піддон з шарнірним паралелограмним механізмом. Привід цього механізму здійснюється вже поршньовим гідроціліндром, бо потрібно забезпечити зворотньо поступальний рух. Тоб-то піддон рухається туди-сюди. А тут вже потрібно мати дві магістралі живлення цього гідроціліндра, що ми і бачимо. Складно розібратися дали с переплетінням інших гідромагістралей, але висловлю думку, що там є гідроціліндр приводу затвора для замикання каналу ствола з керованим зворотнім клапаном. Також там певно реалізована якась гідравлічна логіка роботи.
Саме цікаве зараз. А де ж брати енергію для роботи усієї гидравліки? Так, на гарматі десь є бак з робочою рідиною, але я його не знайшов. Якщо є бак, то повинен бути гідронасос, якій потребує енергії приводу. Ні якогось дізелёчка, ні електромотора на "сокирах" нема. Певне перед початком роботи тиск робочої рідини утворюється звичайними плунженними насосами з допомогою ручних важелів (робота розрахунка). А от далі.... Звернув увагу на два потужні трубопроводи у верхній частині гармати. Чому потужні? Так вони ж більшого діаметру (Ду десь за 30) та якісну заделку в переході від гнучкої частини трубопроводу до накидної гайки (до речі, такі гайки мають назву "амеріканка"). З побаченого роблю висновок, що ці два трубопроводи живлять гідравлічний (можливо гідропневматичний) акумулятор. Його характерною особливістю є те, що на фланці доволі щільно розташовані болти кріплення. Так зазвичай роблять на акумуляторах високого тиску. А от другій кінець цих гідромагістралей (шлангів) з'єднується з откатним механізмом. З цього можна зробити висновок, що частина енергії відкату (яке гарне слово) направяється саме на зарядку гідроакумулятора, якій в подальшому і живить усю гідросистему.
Ось усе, що вдалося побачити по гарматі.
Але там ще є така цікава штука, як снаряд, і інженерам певне буде цікаві деякі цифри про снаряди до "сокир".
Використовуються декілька типів снарядів. Мене зацікавив керований з подовженою дальністю M982 «Эскалибур». Подовжена дальність досягається тим, що в донній його частині встановлюється так званий пороховий газогенератор. Знаходив інформацію, що він запускаїться в роботу на сьомій секунді після виходу з канала ствола. Його основна мета зробити так, щоб за снарядом не могли утворюватись турбулентні потоки, які збільшують аеродинамічний опір. Саме через це збільшується дальність. Ну а керованість, то вже зовсім не чудеса. Снаряд в передній частині під час польоту викидає чотири повітряних рулі, які керуються електронікою, яка в свою чергу отримує сигнал Джи Пи Ес від супутника, а також можливо і від лазерної підсвітки. Де які цифри: Електроні плати, встроєні в снаряд при пострілі отримають навантаження 8000 G, (тестуються при 16000 G), швидкість 700-800 км за год., точність ураження 1,5-2 м. Розповідають випадок, коли в програму снаряда заклали координати цілі, а ствол навмисно навели з відхиленням від цілі у 6 км. Снаряд впав на відстані 4 м. від цілі, самостійно навівшись у польоті.
От така ******* артилерія. От такі смаколики мають сьогодні наші боги війни.
UPD. Продовжують з'являтись у вільному доступі додаткові фото
систем М777. Щоб не розпорошувати інформацію додам їх тут. Отже подивіться на частину системи наведення. Додам два нових фото. Тут разом з окуляром можна відслідковувати ціфрову інформацію. Певне встроений механічний лічильник з мікроредуктором.
В. Дядькович
Пить не советую