РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7706 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 111 41

"90 гаубиц М-777, за исключением одной, сейчас находятся в Украине. Многие уже работают", - посольство США. ВИДЕО

Все гаубицы М-777 из последнего пакета помощи США находятся на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на своей странице в соцсети.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие из них уже работают на передовой", - заявляют в посольстве.

Читайте: Зеленский встретился с делегацией Сената США: Рассчитываю на дальнейшее ужесточение санкций против РФ

США (27976) ленд-лиз (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
С нетерпением жду видео с "Арчерами".
показать весь комментарий
15.05.2022 17:45 Ответить
+26
Дуже гарна та позитивна новина...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:15 Ответить
+22
замечательно, что все габицы, прибывающие в Украину заточены под один снаряд 155мм. проблем с бк не будет.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна та позитивна новина...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:15 Ответить
новина хороша
а щоб ще сказали що половину цих гаубиць поставлять в сторону маріуполя і будуть ....башити доки
не прорубають коредор до азовсталі.
орки б зразу обісралибся.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:39 Ответить
замечательно, что все габицы, прибывающие в Украину заточены под один снаряд 155мм. проблем с бк не будет.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:17 Ответить
Просто натовский стандарт. И те самоходные гаубицы, что обещает Германия и другие страны тоже под этот калибр, это очень удобно.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:22 Ответить
прибули в дійсності тільки ці 90 від Сполучених Штатів. решта - тільки на словах.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:24 Ответить
Италия передаст Украине 155-мм гаубицы FH70 FH70 считается устаревшей артиллерийской системой, однако за счет автоматизированной загрузки снарядов опытный экипаж может делать выстрелы через каждые 10 секунд
показать весь комментарий
15.05.2022 18:22 Ответить
так я і кажу - все, окрім американських гаубиць, на словах.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:30 Ответить
Вже є
показать весь комментарий
15.05.2022 17:53 Ответить
Сокири ручної роботи М-777
показать весь комментарий
15.05.2022 18:25 Ответить
Вчора вже була така тема
показать весь комментарий
15.05.2022 17:20 Ответить
Давайте следующую партию 90 шт
показать весь комментарий
15.05.2022 17:22 Ответить
Однієї не вистачає! Це зрада! )))
показать весь комментарий
15.05.2022 17:24 Ответить
Порошенко вкрав
показать весь комментарий
15.05.2022 20:12 Ответить
Об этой одной уже 2 недели говорят.
Опять на каком-то складе во Львове обнаружат?
показать весь комментарий
15.05.2022 17:27 Ответить
Цыгане крадут не только у орков.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:29 Ответить
так може там мова була за 89од. в Змі все ********** зокруглювати...
-- "пішов тьрохсотий рашистський літак по рахунку"..
показать весь комментарий
15.05.2022 17:29 Ответить
1 шт нужна для тренировок на полигоне если кому то еще не понятно.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:33 Ответить
гарно "їбашить" головне точно
показать весь комментарий
15.05.2022 17:33 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 17:35 Ответить
я дивуюсь, як цього "зігуючого" артилериста, ще не розтиражувало росзмі, тіпа як підтвердження що в нас нацисти)))
показать весь комментарий
15.05.2022 20:57 Ответить
А что стало с той самой одной штукой? Для тренировки на полигоне одной мало, тренируются сразу много расчетов...
показать весь комментарий
15.05.2022 17:35 Ответить
С нетерпением жду видео с "Арчерами".
показать весь комментарий
15.05.2022 17:45 Ответить
Хорошая штука. Выстреливает автоматически за 1 минуту касету снарядов с таким рассчетом что снаряды могут прилететь по цели одномоментно.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:58 Ответить
2 снаряд за 2,5 минуты. Кидает на 30, 35, 40 км, а Экскалибур на 50.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:22 Ответить
21 снаряд не 2. Опечатка.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:24 Ответить
немецкая самоходка 2000 - лучшая в мире. Тоже скоро приедут
показать весь комментарий
15.05.2022 20:15 Ответить
Мне шведская "Арчер" более по вкуса. А когда ещё те немецкие приедут. В 2025 года самое вероятное.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:07 Ответить
осталось только Зелоху серонуть в сторону Шольца еще пару раз и ничего не приедет. после истории с Макроном сомнения что Цезари передадут
показать весь комментарий
15.05.2022 23:35 Ответить
Дякуємо!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 17:49 Ответить
Власти Италии отправят Украине более старую систему по сравнению с гаубицами M777, которые выпускает британская компания BAE Systems. Вместе с тем автоматизированная артиллерийская установка FH70 может быть достаточно эффективной на поле боя. Об этом https://t.me/Tsaplienko/8344 сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:59 Ответить
Одна упала и перевернулась при выгрузке с вагона. Наверное что погнулось и или повредилось Видел видео с ней.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:23 Ответить
ага, и 12 часов подряд шли колонны кацапов на окружение и захват Северодонецка
показать весь комментарий
15.05.2022 20:18 Ответить
"З Америки з Лоджем" --- "From America with Love"
показать весь комментарий
15.05.2022 19:46 Ответить
спасибо братьям США!
показать весь комментарий
15.05.2022 20:21 Ответить
Шаленна допомога від західних країн партнерів. Мав бажання роздивитись як інженер-механік та фахівець з гідроприводу мобільних машин (а це і є мобільна машина) чудову гаубицю М777 А2, яка вже потужно знищує російських загарбників.

Я не експерт в артилерійському озброєні, тому можливі деякі неточності. Буду вдячний фахівцям, а особисто пану https://www.facebook.com/victor.kevlyuk?__cft__[0]=AZVVnFd5ADhhIUxFnIe93yPWJeA9lP6Gb18eWkJGYLYxqsd0n_9PP9XQzjKV1gF7K0kF0vNS25T4sW-9EK2L5lLBJPtsdqqdAP8DQaHF-hAfYSIt-iedsccaSPy7J8jT7xuhV8qa6-t4v8tg00VUc1qJRpEIVWLgCHqWTAYqSholEw&__tn__=-]K-y-R Viktor Kevliuk за зауваження, бо вважаю його дійсно фахівцем артилерійської справи. Всі дані взяті з відкритих джерел.

Зустрів в інтернеті, що наші бійці дали М777 поганяло "Три сокири". Сенс, я думаю, і в тому, що тут три сімки, і в тому, що рубає ворогів, як трьома сокирами.

От же поїхали.

Перше, що кидаеться в очі - так це, що гармата М 777 якась воздушна і легка. Порівняйте її зовнішній вигляд з аналогічними радянсько-російськими, наприклад з "Мста -Б" (з якими її постійно порівнюють) або навіть з "Гіацинтом", хоча калібр в них на 3 мм меньший, тоб-то 152 проти 155 мм. У "Гіацинта" навіть чотири колеса проти двох у "сокир". Причина дуже проста - "сокири" виготовляються з надміцних тітанових сплавів. Навіть діски коліс виготовлені з алюмініевого сплаву. Для довідки, маса "Мсти" за 7 тон, "Гіоцінта" під 10 тон, а в "сокир" трохи більше 4-х. Через це шини "сокир" значно меньші за розміром, бо сприймають меньше навантаження при транспортуванні.

Продовжуємо оцінювати зовні далі. В "сокир" бачим потужну відкриту зубчасту передачу типу "шестерня-сектор". Модуль зачеплення певне десь за 15 мм. Конструктор зовсім не боїться, що в польових умовах між зубами може попасти бруд, камінці, або щось інше. Певне там непогагий редуктор від штурвалу керування, що можна все перемолоти.

В передній частині по обидві сторони від ствола бачимо два буксирувальних вушка з отворами круглої форми. Вони використовуються для підвіски гармати при транспортуванні повітрям на зовнішній підвісці гелікоптера. Фото в коментарях.

Ще сподобалось місце встановлення антени на виносній опорі.

Це з механіки майже все.

Перейдем тепер до гідравліки. Почнем знову з коліс. Бачимо привід важеля колеса від гідроціліндра. Уважно придивившись робимо висновок, що гідроцілиндр доволі простий, плунжерний, односторонньої дії. Про це свідчить лише один трубопровід, якій його живить. Тобто для перевода з бойового у транспортне положення достатьно подати робочу рідину у підплунжерну порожнину і лафет, спираясь на колеса буде підійматись до гори, вівішуватись. Це відбувається доволі швидко, що дозволяїє швидко залишати позицію. Враховуючі, що колеса два, то і таких ціліндрів теж два. Якщо вони повинні працювати сінхронно то певне там стоїть дросельний поділювач потоку, хоча я не впевнений, що синхронність під'йому потрібна. Швидше за все сінхронність досягається рівномірним навантаженням. Опускання відбувається зєднанням підплунжерної порожнини з баком (дренаж) і гармата під власною вагою лягає на грунт.

Далі цікавіще. Видно, що перед потраплянням в канал ствола снаряд кладуть на жолоподібний піддон з шарнірним паралелограмним механізмом. Привід цього механізму здійснюється вже поршньовим гідроціліндром, бо потрібно забезпечити зворотньо поступальний рух. Тоб-то піддон рухається туди-сюди. А тут вже потрібно мати дві магістралі живлення цього гідроціліндра, що ми і бачимо. Складно розібратися дали с переплетінням інших гідромагістралей, але висловлю думку, що там є гідроціліндр приводу затвора для замикання каналу ствола з керованим зворотнім клапаном. Також там певно реалізована якась гідравлічна логіка роботи.

Саме цікаве зараз. А де ж брати енергію для роботи усієї гидравліки? Так, на гарматі десь є бак з робочою рідиною, але я його не знайшов. Якщо є бак, то повинен бути гідронасос, якій потребує енергії приводу. Ні якогось дізелёчка, ні електромотора на "сокирах" нема. Певне перед початком роботи тиск робочої рідини утворюється звичайними плунженними насосами з допомогою ручних важелів (робота розрахунка). А от далі.... Звернув увагу на два потужні трубопроводи у верхній частині гармати. Чому потужні? Так вони ж більшого діаметру (Ду десь за 30) та якісну заделку в переході від гнучкої частини трубопроводу до накидної гайки (до речі, такі гайки мають назву "амеріканка"). З побаченого роблю висновок, що ці два трубопроводи живлять гідравлічний (можливо гідропневматичний) акумулятор. Його характерною особливістю є те, що на фланці доволі щільно розташовані болти кріплення. Так зазвичай роблять на акумуляторах високого тиску. А от другій кінець цих гідромагістралей (шлангів) з'єднується з откатним механізмом. З цього можна зробити висновок, що частина енергії відкату (яке гарне слово) направяється саме на зарядку гідроакумулятора, якій в подальшому і живить усю гідросистему.

Ось усе, що вдалося побачити по гарматі.

Але там ще є така цікава штука, як снаряд, і інженерам певне буде цікаві деякі цифри про снаряди до "сокир".

Використовуються декілька типів снарядів. Мене зацікавив керований з подовженою дальністю M982 «Эскалибур». Подовжена дальність досягається тим, що в донній його частині встановлюється так званий пороховий газогенератор. Знаходив інформацію, що він запускаїться в роботу на сьомій секунді після виходу з канала ствола. Його основна мета зробити так, щоб за снарядом не могли утворюватись турбулентні потоки, які збільшують аеродинамічний опір. Саме через це збільшується дальність. Ну а керованість, то вже зовсім не чудеса. Снаряд в передній частині під час польоту викидає чотири повітряних рулі, які керуються електронікою, яка в свою чергу отримує сигнал Джи Пи Ес від супутника, а також можливо і від лазерної підсвітки. Де які цифри: Електроні плати, встроєні в снаряд при пострілі отримають навантаження 8000 G, (тестуються при 16000 G), швидкість 700-800 км за год., точність ураження 1,5-2 м. Розповідають випадок, коли в програму снаряда заклали координати цілі, а ствол навмисно навели з відхиленням від цілі у 6 км. Снаряд впав на відстані 4 м. від цілі, самостійно навівшись у польоті.

От така ******* артилерія. От такі смаколики мають сьогодні наші боги війни.

UPD. Продовжують з'являтись у вільному доступі додаткові фото

систем М777. Щоб не розпорошувати інформацію додам їх тут. Отже подивіться на частину системи наведення. Додам два нових фото. Тут разом з окуляром можна відслідковувати ціфрову інформацію. Певне встроений механічний лічильник з мікроредуктором.
В. Дядькович

показать весь комментарий
15.05.2022 20:42 Ответить
Те, що я написав про цифровий блок управління вогнем, ніяким чином не є військовою таємницею. Не там ти, цензор, шпигунів шукаєш.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:49 Ответить
Эх маладёёжь Три топора это вот почему:



Пить не советую
показать весь комментарий
16.05.2022 10:00 Ответить
Життєзтверджуюче відео.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:01 Ответить
будь-яка зброя для нас сьогодні - це дуже добре. Аби стріляла...
показать весь комментарий
16.05.2022 11:56 Ответить
 
 