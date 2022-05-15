"90 гаубиц М-777, за исключением одной, сейчас находятся в Украине. Многие уже работают", - посольство США. ВИДЕО

Все гаубицы М-777 из последнего пакета помощи США находятся на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на своей странице в соцсети.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие из них уже работают на передовой", - заявляют в посольстве.

