Разгром наступления РФ на Северском Донце. Украинское наступление на Харьковщине, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВИДЕО
15 мая в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" расскажет о ситуации на передовой, а также о бегстве российских войск из плацдарма возле села Белогоровка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вернулся с передовой. Сегодня выйду в эфир в 19:00. Есть что рассказать и показать. Ведь своими глазами наблюдал отход и бегство российских войск из плацдарма возле села Белогоровка. Итак поговорим о том, что сейчас происходит на фронте. Свежие карты, аналитика, эксклюзивное видео. И, конечно, ответы на ваши вопросы", - отметил журналист.
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Мінуси - працюйте над подачею, бо якась "любительщина" а не професійна.
Можливо слухати тількі на швидкості 1.25, й те нудновато. Карта неефективна, тільки заважає коли про конкретні напрямки розповідаєте. Багато пауз та повторів, навіть нудотних. Пишить якісь ключові месседжи перед виступом бо ці меседжі Найважливіще, як на мене, з того, що є в інформаційному полі сьогодні. Вибачте що критикую людину яка робе як журналіст неймовірні речі, але якісний стрім це дуже важливо. Цей можно було би зробити на 35 хвилин, зробити якісний переклад на англійську й це інформаційна бомба, яку будуть вивчати в усьому світі .
Ваш стрим это очтет, Итог колоссальной работы, но отчет сделан на троечку, а вся работа ваша бесцена, так подтяните же стримы до пятерки это очень очень важно!