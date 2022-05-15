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Разгром наступления РФ на Северском Донце. Украинское наступление на Харьковщине, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВИДЕО

15 мая в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" расскажет о ситуации на передовой, а также о бегстве российских войск из плацдарма возле села Белогоровка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вернулся с передовой. Сегодня выйду в эфир в 19:00. Есть что рассказать и показать. Ведь своими глазами наблюдал отход и бегство российских войск из плацдарма возле села Белогоровка. Итак поговорим о том, что сейчас происходит на фронте. Свежие карты, аналитика, эксклюзивное видео. И, конечно, ответы на ваши вопросы", - отметил журналист.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4390) Луганская область (6516)


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15.05.2022 19:10 Ответить
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15.05.2022 19:50 Ответить
Дякую за ефір.
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15.05.2022 20:28 Ответить
Приємно служати такого експерта, як Юрій Бутусов, який сам особисто це побачив і там був, а не есперта абдристовича, який щось там кукурікає з бункера, обережно тримаючи мікрофон, щоб не зламати манікюр.
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15.05.2022 21:35 Ответить
Юра Б.:- необхідний формуляр типового озброєння формування тероборони,добробата!!! Обов'язкове оснащення ПТРК,й ПЗРК !!! Формуляр використання формувань! Зі стрілілецькою зброєю проти бронетехніки й авіації невоюють. Навчання й злагодження,при наявності засобів зв'язку,безумовні. Але, ніхто невідміняв служби озброєння,й забезпечення. Потім,вже заклики й картання.!!!
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15.05.2022 21:53 Ответить
Юра неперегибай палку. За репортажі, роботу вдячний. Гараздів!
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15.05.2022 21:56 Ответить
Де конкретно перегібання в цьому стримі?
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16.05.2022 10:41 Ответить
а шо за москаляка сидить на цензорі та зоголовками крутить шо циган сонцем? З якого дива Сіверський Донець у нього Сєвєрскій, трясця його матері!
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16.05.2022 04:30 Ответить
Пане Юрію дуже вдячні Вам за ці стріми-репортажі по суті з передових позицій.
Мінуси - працюйте над подачею, бо якась "любительщина" а не професійна.
Можливо слухати тількі на швидкості 1.25, й те нудновато. Карта неефективна, тільки заважає коли про конкретні напрямки розповідаєте. Багато пауз та повторів, навіть нудотних. Пишить якісь ключові месседжи перед виступом бо ці меседжі Найважливіще, як на мене, з того, що є в інформаційному полі сьогодні. Вибачте що критикую людину яка робе як журналіст неймовірні речі, але якісний стрім це дуже важливо. Цей можно було би зробити на 35 хвилин, зробити якісний переклад на англійську й це інформаційна бомба, яку будуть вивчати в усьому світі .
Ваш стрим это очтет, Итог колоссальной работы, но отчет сделан на троечку, а вся работа ваша бесцена, так подтяните же стримы до пятерки это очень очень важно!
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16.05.2022 10:54 Ответить
 
 