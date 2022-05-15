Разгром наступления РФ на Северском Донце. Украинское наступление на Харьковщине, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВИДЕО

15 мая в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" расскажет о ситуации на передовой, а также о бегстве российских войск из плацдарма возле села Белогоровка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вернулся с передовой. Сегодня выйду в эфир в 19:00. Есть что рассказать и показать. Ведь своими глазами наблюдал отход и бегство российских войск из плацдарма возле села Белогоровка. Итак поговорим о том, что сейчас происходит на фронте. Свежие карты, аналитика, эксклюзивное видео. И, конечно, ответы на ваши вопросы", - отметил журналист.

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