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Евровидение и полный маразм в России | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас самых веселых шуток о параде на день победы (над здравым смыслом?) в Москве.

Эпические истории о российских мародёрах и новые легенды о Белогоровке и Чернобаевке.

Смотрите: Снова Лукашенко, конец росфлота, патриарх Кирилл и 9 мая. ПІДСВИНКИ тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+7
Зелений договорняк. Впізнаєте їх по справах їхніх, сказано в Біблії.
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15.05.2022 20:15 Ответить
+7
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ ПОЛЬЩІ І ЛИТВИ ! ВИБАЧТЕ НАС... ЗРОЗУМІЙТЕ,БУДЬ ЛАСКА,ЩО ВОЮЮЧА УКРАЇНА ТА ЗЕЛЕНІ ГНИДИ,ЩО ПРИЗНАЧИЛИ ПРОКАЦАПСЬКЕ ЖУРІ-ЦЕ НЕ ОДНЕ І ТЕ Ж ! ЦЕ ТАКА Ж ДИВЕРСІЯ,ПРОТИ НАРОДУ УКРАЇНИ, ЯК І ЗДАЧА КАЦАПАМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ !
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15.05.2022 20:46 Ответить
+6
А згадайте, як зеофіли на Євробачення пхали сєпаршу Аліну Паж. Бідний Вовік…. Вся зе шобла обісралась, та ще і музиканту оригінального жанру в памперс напудили
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15.05.2022 20:13 Ответить
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15.05.2022 20:02 Ответить
Зелене жюрі полякам нуль **********.І не треба блаблабла.Євробачення навіть не так пісенний конкурс,як навколополітичний.Тормоза,Паш змогли викинуть *****,а від рагулячого жюрі здихатись не змогли.
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15.05.2022 20:03 Ответить
Зелений договорняк. Впізнаєте їх по справах їхніх, сказано в Біблії.
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15.05.2022 20:15 Ответить
******** малороське журі на євро- арені. Буває. Не впєрвой.
Голова журі Вадим Лисиця. Три місяці війни. Він все ще розповідає про "вне политики"
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15.05.2022 20:28 Ответить
Федишин про 0 балів від професійних жюрі.
І назву колонки в самій горі замалювала просто так... Бо там назва колонки не "scores" а "place"! ****, така ж як і ЗЄрешта!


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15.05.2022 20:32 Ответить
Це не 10 балів, це 10 місце
Бо нащо тоді було замальовувати назву графи? Бо там чорним по білому написано, що це не бали, а місце? Цирк
Ну от дали Польщі 10 місце загалом і 0 балів.

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15.05.2022 20:35 Ответить
Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви - звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою, в якості музичного продюсера та звукоінженерити її лайви на найбільших аренах параші.
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15.05.2022 20:40 Ответить
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15.05.2022 20:07 Ответить
И Яблочко песню допеть не успел...
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15.05.2022 20:18 Ответить
А що до маразму у ботів ЗЄподоляка?
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15.05.2022 20:11 Ответить
Враховуючи тупість зеленої біомаси варто уточнити, що Софія Федина (Федіна) ніякого відношення до національного журі євробачення НЕ МАЄ. Софія Федина і Ірина Федишин то абсолютно дві різні особи.
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15.05.2022 20:28 Ответить
Федина-Федишин - "Да какая разніца!"
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15.05.2022 20:30 Ответить
А згадайте, як зеофіли на Євробачення пхали сєпаршу Аліну Паж. Бідний Вовік…. Вся зе шобла обісралась, та ще і музиканту оригінального жанру в памперс напудили
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15.05.2022 20:13 Ответить
Логіка Зе-лених, проста як безугла: Польща, вже віддала більшість зброї із того що могла-викреслюємо!
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15.05.2022 20:15 Ответить
С Польшей опозорились по полной программе. Но об этом нислова.
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15.05.2022 20:34 Ответить
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ ПОЛЬЩІ І ЛИТВИ ! ВИБАЧТЕ НАС... ЗРОЗУМІЙТЕ,БУДЬ ЛАСКА,ЩО ВОЮЮЧА УКРАЇНА ТА ЗЕЛЕНІ ГНИДИ,ЩО ПРИЗНАЧИЛИ ПРОКАЦАПСЬКЕ ЖУРІ-ЦЕ НЕ ОДНЕ І ТЕ Ж ! ЦЕ ТАКА Ж ДИВЕРСІЯ,ПРОТИ НАРОДУ УКРАЇНИ, ЯК І ЗДАЧА КАЦАПАМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ !
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15.05.2022 20:46 Ответить
Общественный вещатель Грузии официально заявил, что жюри поставило высшую отметку в 12 баллов Украине, а не Великобритании, как это объявили в эфире «Евровидения». Аналогичная ситуация произошла и с Азербайджаном.

- На конкурсе песни «Евровидение» национальное жюри от Грузии поставило высшую оценку - первое место Украине, что означает 12 баллов. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, отправленный организаторам конкурса «Евровидение», - https://1tv.ge/news/**************-**********-evroviziis-simgheris-konkursze-erovnuli-djiuris-qulebtan-dakavshirebit-ganckhadebas-avrcelebs/ заявил Общественный вещатель Грузии и добавил, что «уточняет детали у организаторов конкурса «Евровидение», а также еще раз поздравил Украину «с заслуженной победой».

...Между тем, Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что у шести стран «были выявлены определенные неправильные схемы голосования». Речь идет не только о Грузии и Азербайджане, но также о Польше, Румынии, Сан-Марино и Черногории.

По словам союза, это выяснилось после второй генеральной репетиции второго полуфинала.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/cellar/14332.html?c
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15.05.2022 20:49 Ответить
На сайті Евробачення сказано, що було анульовано результати жюрі 6 країн. Почали з пів фіналу, закінчили фіналом.
Вони, типу, борються з фальсифікацією. Українському жюрі потрібно було дати Польщі 12 балів, щоб ми теж були у списку!
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15.05.2022 22:28 Ответить
Може й так, а може виправдовуються. Не можна виключати і те, що параша купила грузин і азербайджанців, щоб занизили Україні бали.
А те що анулювали результат шістьох країн, з причини, що є підозра фальсифікації результатів наводить на думку, що хакери рашистів могли втручались в систему для голосування.
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16.05.2022 01:12 Ответить
Ок. Я просто припустила, що далеко не всім сподобалась пісня від Польщі.
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16.05.2022 20:11 Ответить
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15.05.2022 20:49 Ответить
що можна хотіти від продажних прорашистських шлюх?- на тому місці де б у людей мала бути совість у продажних шлюх в жіночого роду- *****, у чоловічого - пісюн.(українське жюрі- то єст курва українска, ктуру впердолів за піньондзи ,російскій смердзьонций куй)
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15.05.2022 20:54 Ответить
Глядачі України, на відміну від
дурного журі, дали:

12 - Польщі;
10 - Литві;
8 - Ісландії;
7 - Британії
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15.05.2022 22:16 Ответить
Вот результаты голосования от Украины.
В колонках A, B, C, D, E - места отданные членами жюри соответствующим странам.
В частности, член жюри "B" отдал Польше 10 место. Это, очевидно, Ирина Федишин. 10 - это место, а не количество очков, как она утверждает.
Членами жюри от Украины Польше отданы 11, 10, 15, 7 и 12 места.
В итоге получилось у Польши 11-е место, 0 баллов.
В последней колонке от зрителей Украины Польша получила 1-е место и 12 баллов.
Эту табличку можно увидеть по ссылке
https://eurovision.tv/event/turin-2022/grand-final/results/ukraine

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15.05.2022 22:28 Ответить
Як з'явився цей загадковий "Нуль Полякам" від українського жюрі.

Якщо у вас є якісь сумніви щодо того , що нулі Польщі були виставлені ненавмисно , що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте цİ сумнİBu !

Вадим Лисиця (голова журі). До і протягом Революції гідності , а згодом певний час після анексії Криму працював у Московії директором одного з напрямків Warner Russia . Це саме той лейбл Warner Russia , який свого часу викупив Блаватнік ( за чутками за гроші Путіна - 3 млрд $ ) аби просувати російскую музикальную культуру і рускій мір во всьом мірє і світі .
Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви - звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою , в якості музичного продюсера та звукоінженерити її лайви на найбільших аренах Раші . але найважливіше для мене те , що саме Вадим Лисиця є директором з розподілу коштів організацій колективного управління ( я вважаю справжніх шахраїв ) під назвою ГС УЛАСП та ГС ОКУаСП .

ГС УЛАСП та ГС ОКУАСП . Головний в цих організаціях Олександр Нікін . Друг і подільник Лисиці . До війни він перебував під цілодобовим арештом , рахунки організацій також заарештовані і сьогодні , тривають слідчі дії . Нікін намагався дати хабар ( $ 100тис . ) народному депутату ( прогугліть , кілька місяців тому ) , з метою знести невигідний для нього законопроект , що перекривав доступ до схем розкрадання авторстких грошей ! Тоді в готелі Київ і був затриманий правоохоронцями . Лисиця , Нікін , Долінський , і ще декілька невідомих широкому загалу осіб за підозрою слідства , причетні до розкраданнь мільйонів авторських роялті . Ця мерзота , як спрут пролізла у темні шпарини і заробляла на авторах країни . Тепер Вадим Лисиця проявив себе і на міжнародному рівні .

https://www.mylife24.pro/?p=1283&fbclid=IwAR1HGExHSjCLkk2zqS5J3VTPswaDS7oAXyjSfw97QwD_vgCnXutrCkWfzvg
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16.05.2022 01:01 Ответить
 
 