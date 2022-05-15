Евровидение и полный маразм в России | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас самых веселых шуток о параде на день победы (над здравым смыслом?) в Москве.

Эпические истории о российских мародёрах и новые легенды о Белогоровке и Чернобаевке.

Смотрите: Снова Лукашенко, конец росфлота, патриарх Кирилл и 9 мая. ПІДСВИНКИ тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО