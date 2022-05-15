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Новости Видео Война
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Жестокость и зло оккупанты заберут с собой обратно в Россию, когда будут отступать, - Зеленский. ВИДЕО

Лихорадочная активность российских военных завершится их отступлением на территорию РФ.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, оккупанты пытаются показать хотя бы какую-то победу, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21064)


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Топ комментарии
+15
Можна хоч один день без зе ?
Набрид уже.
Справ нема чи що..
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15.05.2022 22:34 Ответить
+11
Ага. А еще тезисы про "Война выгодна только Порошенко", "Нужно только перестать стрелять", мир в глазах Х...ла. Или это не их тезисы?
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15.05.2022 22:35 Ответить
+10
Велике крадівництво - это легкий разогрев перед зеленым деребаном международной помощи. Они аж чешутся
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15.05.2022 22:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Можна хоч один день без зе ?
Набрид уже.
Справ нема чи що..
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15.05.2022 22:34 Ответить
Більше ніж в тебе.
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15.05.2022 22:36 Ответить
телеканали блокувати
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15.05.2022 22:40 Ответить
иди в окоп родимый
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15.05.2022 22:44 Ответить
твой зеленевтiк такой бред несет что пора уже его к психиатру показать ..
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15.05.2022 22:46 Ответить
срава зэ-геваре!
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15.05.2022 23:31 Ответить
Не "чи що", а "чи зе". Кому війна, а кому й стойло до наступного строку готувати треба.
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15.05.2022 22:36 Ответить
Любимый ПОрох, как же БЕЗ конфеток, вместо патронов...
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15.05.2022 22:48 Ответить
о свіже пердоляківське гіменце про Пороха заскавчало)))
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15.05.2022 23:04 Ответить
Мій досвід на цьому ресурсі підказує що це повідомлення видалять. Тут є лише одна думка, Зе поганий а Порох добрий. Люба критика кондитера присікається.
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15.05.2022 23:20 Ответить
а как можно предателя зэ хвалить ?за то что врал о ненападении ?за то что разминировал выход из крыма и не подорвали мосты?за харьков?за геноцид бучи? за что?
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15.05.2022 23:36 Ответить
Как там за содействие русским пропагандонам Боневтику срублишки капают, регулярно?
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16.05.2022 03:25 Ответить
ну так порох не сдавал юг Украины и армию не разваливал как зэ
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15.05.2022 23:32 Ответить
так при порохе были и "канфеты" и пушки ... готовились
кстати у Рошена самая вкусная кондитерка(особенно торты) - только зараза дорогая
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15.05.2022 23:43 Ответить
Нема! ЗСУ - воює Народ - очухується після "зеленого" - "вайни не будет" і пробує відновить зруйноване, а "блазенята" стараються "відмазаться", бо розуміють, що рано чи пізно їм нагадають усі із "пройоби" (які насправді були "спланованим комплексом дій" по руйнуванню обороноздатності України) Вони його пхають кожен день на екран як муху, що дзижчить на рогах вола про те, що "Ми оремо в поті чола"! Як казав один мій знайомий - "З Зеленського зараз у медіапросторі посилено ліплять "Богдана Хмельницького!"
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16.05.2022 04:02 Ответить
А велике крадівництво нехай залишать - таку корову нікому віддавати не можна. Самім потрібна.
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15.05.2022 22:35 Ответить
Велике крадівництво - это легкий разогрев перед зеленым деребаном международной помощи. Они аж чешутся
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15.05.2022 22:37 Ответить
Ага. А еще тезисы про "Война выгодна только Порошенко", "Нужно только перестать стрелять", мир в глазах Х...ла. Или это не их тезисы?
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15.05.2022 22:35 Ответить
Концепция поменялась.
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15.05.2022 22:38 Ответить
На жаль, дурість і корупцію зеленої влади, вони не заберуть. Але не журися, піаністе - ми самі все зробимо, як би ви не верещали.
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15.05.2022 22:44 Ответить
Як би і тебе забрали з собою.
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15.05.2022 22:47 Ответить
Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку!!!
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15.05.2022 22:53 Ответить
вот щаз из голимой кацапии приедут 15 миллионов ватников, которіе получат гражданство по праву рождения в Украине

и на фоне существующих 30 миллионов украинских избирателей мі посмотрим, будет ли Кива следующим президентом
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15.05.2022 23:23 Ответить
Відосіки, відосіки, відосіки, ось і вся стратегія ....
А те що Зе команда у парламенті ліпить горбатого до стінки свома маразматичними законопроектами, про це ні слова. Хто і не постраджав від війни так це Зе і Зе влада,
вони і зараз на гребні хвилі звисока дивляться на Українців
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15.05.2022 23:05 Ответить
Вода мокрая, охренеть.
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15.05.2022 23:19 Ответить
Это да, те же буряты грабить, убивать и насиловать москвичей будут еще охотней и задорней.
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15.05.2022 23:45 Ответить
А їм яка різниця? До того як вони в армію пішли - вони саме цим і займалися - грабували і гвалтували!
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16.05.2022 04:06 Ответить
пушкинизд...ванильный.
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15.05.2022 23:51 Ответить
 
 