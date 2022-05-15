Жестокость и зло оккупанты заберут с собой обратно в Россию, когда будут отступать, - Зеленский. ВИДЕО
Лихорадочная активность российских военных завершится их отступлением на территорию РФ.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+15 Ksenia VB
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+10 Серж Пир
показать весь комментарий15.05.2022 22:37 Ответить Ссылка
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Набрид уже.
Справ нема чи що..
кстати у Рошена самая вкусная кондитерка(особенно торты) - только зараза дорогая
и на фоне существующих 30 миллионов украинских избирателей мі посмотрим, будет ли Кива следующим президентом
А те що Зе команда у парламенті ліпить горбатого до стінки свома маразматичними законопроектами, про це ні слова. Хто і не постраджав від війни так це Зе і Зе влада,
вони і зараз на гребні хвилі звисока дивляться на Українців