Бойцы ССО взорвали захваченные рашистами железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком. ВИДЕО
Воины ССО во взаимодействии с другими подразделениями сил обороны Украины взорвали на оккупированной территории Луганской области железнодорожные мосты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Сил специальных операций ВСУ.
"Вследствие успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянам железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк.
Цель подрыва - сдерживание наступления оккупационных сил России на Лисичанск и Северодонецк", - говорится в сообщении.
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+37 Павлик морозов #499349
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+30 Small Jerboa
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https://svoi.city/articles/157610/glava-reintegraciya-ta-vidnovlennya-dmitrij-lanin-o-rabote-kpvv Как изменятся КПВВ на востоке (и что с ними не так). Объясняет директор госпредприятия Дмитрий Ланин
від себе лиш додам публікацію про керівника Дмитра Олександровича Ланіна, керівника ТОВ "Парк Готель Саки" в м. Саки в окупованому Криму
https://zmina.info/news/keruyuche-kpvv-******************-ocholyv-biznesmen-aktyvy-yakogo-u-10-raziv-perevyshhuyut-dohody/ Держпідприємство, що керує КПВВ, очолив бізнесмен, активи якого вдесятеро перевищують доходи
ЯК РОЗМІНОВУВАЛИ ЧОНГАР ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО НАСТУПУ ФАШИСТСЬКОЇ МОСКОВЩИНИ НА УКРАЇНУ
by https://myrotvorets.news/author/tka4uk/ ВАСИЛЬ ТКАЧУК
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXRdorCMbhowFlbhEwYhgPdXiU1YcJ4S_MilVCPkQf9eRKHJAwTXXwAUCA74-VRVve72iJYwmM-JJJipwWaMfDvfQqHCHqXHs9BXZ42COKl5l7gueSiWsuLQd0z2gKpr4&__tn__=*NK-R #********
Хронологія фактів та подій.
Хай полежить тут, щоб потім не шукати
Розмінування Чонгару - хронологія подій.
9 ГРУДНЯ 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.
26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяці, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_2-9.png
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_3-8.png
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна."(с)
9 ГРУДНЯ 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.
26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяці, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна."(с)
Олег Жданов, военный эксперт...заметьте - до осени все было заминировано!!!
В хозяйстве все пригодится
Просто украинский тракторист сп*здил установку ТОС «Солнцепёк».
https://t.me/ukraine_ukrainy/2137 https://t.me/ukraine_ukrainy/2137
от то-то..
Такие штуки должны быть и в плотинах и дамбах
"Внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянам залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк.
Мета підриву - стримання наступу окупаційних сил росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні. Джерело:
А те що Зе домовлявся з Кремлем він і сам казав і каже що і надалі хоче домовлятися - це не таємниця, але що з ним робити, от у чому питання на яке поки немає відповіді
місто, що стоїть на річці Сіверський Донець, називається Сіверодонецьком (Сиверодонецк).
Україна там де МОВА (с)
У нас відгризають рівно ті території, що ми самі віддаємо ЄЗИКУ! (я)
трясця вашій матері!!!