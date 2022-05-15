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Бойцы ССО взорвали захваченные рашистами железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком. ВИДЕО

Воины ССО во взаимодействии с другими подразделениями сил обороны Украины взорвали на оккупированной территории Луганской области железнодорожные мосты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Сил специальных операций ВСУ.

"Вследствие успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянам железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк.

Цель подрыва - сдерживание наступления оккупационных сил России на Лисичанск и Северодонецк", - говорится в сообщении.

Читайте также: Крымский мост точно будет разрушен, это только вопрос времени, - советник главы МВД Андрусив

Автор: 

мост (1034) ССО (538) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+65
Хто наказав розмінувати Чонгар?
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15.05.2022 23:25 Ответить
+37
Ермак,кто же еще
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15.05.2022 23:28 Ответить
+30
Рашисти, вибачите, але вартість ціх мостів теж буде включена до загальної суми репарацій.
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15.05.2022 23:28 Ответить
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Хто наказав розмінувати Чонгар?
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15.05.2022 23:25 Ответить
Ермак,кто же еще
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15.05.2022 23:28 Ответить
Завдання виконано . За тиждень раніше дедлайна.Шаг за шагом меняем реальность - написала она… https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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16.05.2022 07:00 Ответить
"Слуги", а всі їх закони пишуться в ОП.
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15.05.2022 23:43 Ответить
не бреши -ведь рада это слуги, а слуги это даже не зеленский - а ермак-ский
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15.05.2022 23:45 Ответить
Мер Вознесенька розказував, що орки ось ось біля міста а там три мости. Військові -підривати, навели приклад Херсону. Підірвали перед носом, орки вперлися в Буг, і їх почали бити. Втратили 43 БТ і відкотилися.
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16.05.2022 03:29 Ответить
але з чиєї подачі, під яким соусом, були люди конкрено в цьому зацікавлені підарашкою, і протягнули через ВР під якимось гарним приводом,
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16.05.2022 07:54 Ответить
Хватит бред нести. Факты давай, что кто-то что-то разминировал. Вон под Киевом уже месяц разминируют все разминировать не могут. Взрывы каждый день. А тут кто разминировал когда разминировал никто не знает и не слышал.
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15.05.2022 23:51 Ответить
Які вам факти потрібні? Ви не в курсі, що кацапи за години захопили Херсон?
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15.05.2022 23:54 Ответить
Ты и в самом деле конченное мясо или прикидываешься?
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15.05.2022 23:57 Ответить
ЗЄбанат "волєвим рєшєнієм" самі знаіті каво дозволено було робити все на землі, яку офіційно передали міністерству імєні ірочкі вєрєщук
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15.05.2022 23:59 Ответить
до розмінування Чонгару спонукала так звана https://www.facebook.com/crimeaplatform/posts/267417925526986 "Кримська платформа" за посиланням немає даних про розмінування... за посиланням є ознаки того, що саме "Кримська платформа" оголошувала те, що збирається робити мінвєрєщук
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16.05.2022 00:01 Ответить
а ось https://espreso.tv/prezidentka-estonii-na-samiti-krimskoi-platformi-zgadala-yak-bachila-3-richnu-ditinu-yaka-bigla-minnim-polem-u-chongari один з пазликів , які склалися в спільну картинку
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16.05.2022 00:02 Ответить
тримай до кучки:
https://svoi.city/articles/157610/glava-reintegraciya-ta-vidnovlennya-dmitrij-lanin-o-rabote-kpvv Как изменятся КПВВ на востоке (и что с ними не так). Объясняет директор госпредприятия Дмитрий Ланин
від себе лиш додам публікацію про керівника Дмитра Олександровича Ланіна, керівника ТОВ "Парк Готель Саки" в м. Саки в окупованому Криму
https://zmina.info/news/keruyuche-kpvv-******************-ocholyv-biznesmen-aktyvy-yakogo-u-10-raziv-perevyshhuyut-dohody/ Держпідприємство, що керує КПВВ, очолив бізнесмен, активи якого вдесятеро перевищують доходи
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16.05.2022 00:05 Ответить
https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/ ТРАВЕНЬ 09, 2022
ЯК РОЗМІНОВУВАЛИ ЧОНГАР ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО НАСТУПУ ФАШИСТСЬКОЇ МОСКОВЩИНИ НА УКРАЇНУ

by https://myrotvorets.news/author/tka4uk/ ВАСИЛЬ ТКАЧУК

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXRdorCMbhowFlbhEwYhgPdXiU1YcJ4S_MilVCPkQf9eRKHJAwTXXwAUCA74-VRVve72iJYwmM-JJJipwWaMfDvfQqHCHqXHs9BXZ42COKl5l7gueSiWsuLQd0z2gKpr4&__tn__=*NK-R #********

Хронологія фактів та подій.
Хай полежить тут, щоб потім не шукати

Розмінування Чонгару - хронологія подій.

9 ГРУДНЯ 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяці, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_2-9.png

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_3-8.png

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна."(с)
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16.05.2022 07:22 Ответить
Розмінування Чонгару - хронологія подій.

9 ГРУДНЯ 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяці, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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16.05.2022 00:00 Ответить


23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна."(с)
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16.05.2022 00:01 Ответить
зеленському у дупу треба засунути міну - по іншому ж ідіот не зрозуміє що все це серьйозно
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16.05.2022 03:45 Ответить
ЗЄчмо, а ну кайфони....
Олег Жданов, военный эксперт...заметьте - до осени все было заминировано!!!
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16.05.2022 00:06 Ответить
"20 ділянок для розмінування, треба швидко виконувати" і це ще коли було
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16.05.2022 00:07 Ответить
ПАЗЛ потроху складається. 9.12.2019 Памьятаете: ( фото 1) Париж/Зеленський/ Нормандська зустріч,тоді ще собор Богоматері згорів) так от Як наслідок договорняків про яки ссилається Ермак в Український Правді «домовились про розмінування 20 ділянок..

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16.05.2022 00:10 Ответить
зебанат, ти спеціально сюди прийшло нещодавно щоб дурню всяку пейсати?
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16.05.2022 07:57 Ответить
Если кто думает, что мины прям таки непреодолимый рубеж обеспечивают, то это далеко не так. Проходы в минных полях делаются очень быстро, за пару часов по старинке или за пару минут современными приспособами.
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15.05.2022 23:58 Ответить
Быстро, но только не в том случае, если заминированная дорога представляет собой мост через море.
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16.05.2022 00:05 Ответить
это если обычные мины-если фугасы глубокого залегания-и с подрывом по проводам-ничего просто так не разминируешь-ни современными средствами ,ни древними
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16.05.2022 00:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O3pmfkBe5vE Тука каже хто але ж ви і самі знаєте Подивіться відео до кінця.
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16.05.2022 00:19 Ответить
пэця нэ? парашенка наш прізідєнт
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16.05.2022 03:06 Ответить
Ты и приказал, что уже не помнишь ? Под боярой был ?
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16.05.2022 11:31 Ответить
Красівоє
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15.05.2022 23:25 Ответить
Это вот это походу мост: https://www.google.com/maps/@48.9670369,38.4606588,131m/data=!3m1!1e3
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15.05.2022 23:26 Ответить
Рашисти, вибачите, але вартість ціх мостів теж буде включена до загальної суми репарацій.
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15.05.2022 23:28 Ответить
Не ну а кому ща легко
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15.05.2022 23:42 Ответить
Благодарные кацапские внучки, которым придется все это выплачивать, будут ходить к дидам на могилку. И по большому ходить и по маленькому
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16.05.2022 00:03 Ответить
Все правильно, после капитуляции украины, вам придется выплачивать репарации, готовьтесь.
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16.05.2022 04:35 Ответить
///
В хозяйстве все пригодится
Просто украинский тракторист сп*здил установку ТОС «Солнцепёк».

https://t.me/ukraine_ukrainy/2137 https://t.me/ukraine_ukrainy/2137

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15.05.2022 23:28 Ответить
а знаєш яка там добра "рідина для розжигу"?
от то-то..
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15.05.2022 23:50 Ответить
жаль не дождались личного состава швабростана на мосту...
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15.05.2022 23:38 Ответить
Моцно розібали. Але як туди завезли і встановили велику кількість вибухівки? Напевне цілий взвод з рюкзаками тягнув іі тайнимі тропамі хошиміна, або вплавь на притоплених плотиках вночі ?
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15.05.2022 23:45 Ответить
Там не так уж и много надо, если в правильное место заложить.
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15.05.2022 23:48 Ответить
если мосты еще советские-могли быть в опорах моста камеры подрыва,или в местах где полотно ложится на опору .
Такие штуки должны быть и в плотинах и дамбах
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16.05.2022 00:39 Ответить
На мій погляд, асфальт на мостах свіженький і дорога новенька... була( відремонтована недавно!)!...
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15.05.2022 23:46 Ответить
На залізничних мостах асфальт?
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16.05.2022 00:06 Ответить
міст через річку Борова... але там рядом, інтервал 50 метр., ще 1 міст - автомобільний, про нього нічого не сказали...
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15.05.2022 23:50 Ответить
За нього раніше писали. Він частково зруйнований
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16.05.2022 00:04 Ответить
Ничего страшного, можно в Белогоровке вместо них понтонный мост наладить
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15.05.2022 23:52 Ответить
Рубежное всё... Сдали.
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16.05.2022 00:48 Ответить
Звідки інфа ?
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16.05.2022 01:20 Ответить
Як звідки? Від Аркадия Шевченка)
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16.05.2022 01:23 Ответить
Тупые?

"Внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянам залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк.

Мета підриву - стримання наступу окупаційних сил росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні. Джерело:
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16.05.2022 01:28 Ответить
Ну домовився Зе з кремлем, ну познімав він всі міни на Чонгарі, ну дав він воду у Крим, ні здав він Південь України кацапам, ну загинуло через нього і дЄрмака в однім тільки Маріуполі 20 тис чоловік, було таке, питання в іншому - хто шось йому зробе, хто йому яйця відірве, повісить його, розтріляє, посадить до вязниці, хто ???
А те що Зе домовлявся з Кремлем він і сам казав і каже що і надалі хоче домовлятися - це не таємниця, але що з ним робити, от у чому питання на яке поки немає відповіді
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16.05.2022 03:55 Ответить
Хто винен Ми всі знаємо. А що робити? на це питання відповіді поки що немає.
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16.05.2022 04:19 Ответить
Відповідь є і вона найпростіша. Українці ж не 10 диверсійних груп, які покушалися покушалися на Вату Зелену, та так і не покусилися. Якщо захочемо, дійсно захочемо, то все зробимо.
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16.05.2022 06:12 Ответить
та це якась пошесть - у відео і - місто Сіверодонецьк обізвали СЄВЄРОДАНЄЦКОМ.
місто, що стоїть на річці Сіверський Донець, називається Сіверодонецьком (Сиверодонецк).
Україна там де МОВА (с)
У нас відгризають рівно ті території, що ми самі віддаємо ЄЗИКУ! (я)
трясця вашій матері!!!
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16.05.2022 04:57 Ответить
Эх, надо было дождаться пока там пойдёт военный эшелон, и тогда взрывать!
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16.05.2022 06:01 Ответить
 
 