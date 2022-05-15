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Новости Видео Война
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Успешные попадания ВСУ по вражеской технике во время переправы через Северский Донец. ВИДЕО

Во время переправы через Северский Донец в Луганской области украинские защитники мастерски уничтожали технику российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы ССО взорвали захваченные рашистами железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком. ВИДЕО

Автор: 

Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+43
Реально ювелірна робота! ЗСУ найкращі!
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15.05.2022 23:51 Ответить
+14
то фсё офис намолотыв...
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15.05.2022 23:53 Ответить
+12
Таки да!! Красавцы!!!!
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16.05.2022 00:05 Ответить
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Реально ювелірна робота! ЗСУ найкращі!
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15.05.2022 23:51 Ответить
Таки да!! Красавцы!!!!
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16.05.2022 00:05 Ответить
то фсё офис намолотыв...
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15.05.2022 23:53 Ответить
Під особистим керівництвом недонапольйона.
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16.05.2022 00:07 Ответить
а де шоколадный барыга
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16.05.2022 01:22 Ответить
Пиарится, как обычно. Наберите в Ютубе Порошенко оконфузился.
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16.05.2022 06:11 Ответить
вафлист, договориться о ленд-лизе, заниматься обеспечением войск за свой счёт - это пиариться?
срань каломойская - пусть зе-гниды так пиаряться во главе с твоим каломойским...
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16.05.2022 08:11 Ответить
Люся особисто підтвердить.
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16.05.2022 06:20 Ответить
Лапті полетіли в різні боки.
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16.05.2022 00:09 Ответить
А шо за звук на видео? какой-то пердёж в уши, господи прости, кто наложил это на такое прекрасное видео?
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16.05.2022 00:17 Ответить
Бутусову догану!
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16.05.2022 00:28 Ответить
Да, на такое прекрасное видео - дебильная музыка, надо режиссеру надрать задницу!
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16.05.2022 02:27 Ответить
Найбільший прикол що це мабуть вкрадене ними відео кацапи подають як удар орками по ЗСУ при спробі ЗСУ переправитися через Сіверський Донець. Така ж історія і з Зміїним, показали на своєму геббельсТВ наше відео знищення двох рашистських катерів байрактарами, видавши це за як ніби то знищенням десанта ЗСУ що намагався висадитися на Зміїному.
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16.05.2022 00:42 Ответить
Кацапня у своєму ТВ уже 100500 разів перемогла злобних укрів-нацистів-біндєровцев ... Але є маленьке але . Від Харкова дали драпака , а гроби з москалями і далі приходять в скалєнвставалію . А в астальном , прєкрасная маркіза , всьо харашо- всьо харашо...
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16.05.2022 01:34 Ответить
Отой чувак у кінці на бетері гля як ногами дригає
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16.05.2022 01:02 Ответить
Так в галіфе серанув , що в люк протиснутися не може...
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16.05.2022 01:29 Ответить
Тостер спизженый спасает.
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16.05.2022 03:32 Ответить
Из дупы пытается отстреливаться!
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16.05.2022 12:39 Ответить
і тут познущались над нещасним містом - обізвали СЄВЄРОДАНЄЦК
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16.05.2022 05:03 Ответить
С такой музыкой и артилерии не надо.
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16.05.2022 10:04 Ответить
 
 