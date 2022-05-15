Успешные попадания ВСУ по вражеской технике во время переправы через Северский Донец. ВИДЕО
Во время переправы через Северский Донец в Луганской области украинские защитники мастерски уничтожали технику российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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