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В спальном районе Киева раздалось несколько взрывов, это не "прилет", - соцсети. ВИДЕО

В одном из столичных спальных районов раздалось несколько взрывов. Сигнала воздушной тревоги не было, в сети сообщают, что это не прилет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Продолжаются работы по разминированию в районе Виноградарь и на Вышгородском направлении, - КГВА

взрыв (6823) Киев (25793)


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Топ комментарии
+2
швидкість звуку близько 340 м/с...
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16.05.2022 06:07 Ответить
+2
Спочатку ріже молнія на небі, а потім через декілька секунд гром гремить. Швидкість звуку в рази меньше за швидкість світла.
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16.05.2022 06:45 Ответить
+2
у вакуумі звук не розповсюджується взагалі
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16.05.2022 08:40 Ответить
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За те в околицях Харкова є приліти, червоний спалах і черех 10 с звух вибуху.
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16.05.2022 03:39 Ответить
швидкість звуку близько 340 м/с...
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16.05.2022 06:07 Ответить
Спочатку ріже молнія на небі, а потім через декілька секунд гром гремить. Швидкість звуку в рази меньше за швидкість світла.
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16.05.2022 06:45 Ответить
у вакуумі звук не розповсюджується взагалі
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16.05.2022 08:40 Ответить
кілька дорівнює 900 тисяч приблизно?
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16.05.2022 12:16 Ответить
Звичайний теракт?
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16.05.2022 07:57 Ответить
це не "приліт" - це "відліт "...
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16.05.2022 08:38 Ответить
то хлопок
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16.05.2022 09:04 Ответить
А де секта всіммовчати, чому не верещать про коригувальників?
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16.05.2022 09:05 Ответить
Може то вже зелень чи опизижоповців почали відравляти на концерт кабздона?
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16.05.2022 10:24 Ответить
 
 