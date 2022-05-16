В спальном районе Киева раздалось несколько взрывов, это не "прилет", - соцсети. ВИДЕО

В одном из столичных спальных районов раздалось несколько взрывов. Сигнала воздушной тревоги не было, в сети сообщают, что это не прилет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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